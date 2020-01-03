23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП
«Генгам» сообщил о смерти нападающего команды Натаэля Жюлана. 23-летний форвард попал в ДТП.
— «Генгам» в трауре. Клуб глубоко опечален новостью о том, что сегодня во второй половине дня произошел несчастный случай с игроком команды Натаэлем Жюланом. В этот трагический день члены клуба вместе выражают соболезнования семье Натаэля, — говорится в сообщении.
Жюлан перешел в «Генгам» из «Гавра» перед началом прошлого сезона, вторую половину чемпионата-2018/19 отыграл в аренде в «Валансьене». В нынешнем сезоне на его счету были 3 матча во всех турнирах за первую команду, а также три игры и два гола за дубль «Генгама».
L'En Avant Guingamp est en deuil.— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020
Le club a eu l'immense douleur d'apprendre cet apr?s-midi, le d?c?s accidentel de son joueur Nathael Julan.
En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condol?ances attrist?es ? la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd