23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП

«Генгам» сообщил о смерти нападающего команды Натаэля Жюлана. 23-летний форвард попал в ДТП.

— «Генгам» в трауре. Клуб глубоко опечален новостью о том, что сегодня во второй половине дня произошел несчастный случай с игроком команды Натаэлем Жюланом. В этот трагический день члены клуба вместе выражают соболезнования семье Натаэля, — говорится в сообщении.

Жюлан перешел в «Генгам» из «Гавра» перед началом прошлого сезона, вторую половину чемпионата-2018/19 отыграл в аренде в «Валансьене». В нынешнем сезоне на его счету были 3 матча во всех турнирах за первую команду, а также три игры и два гола за дубль «Генгама».