Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) опубликовала заявление по инцидентам на матче 14-го тура лиги 1 «Лион» — «Марсель».

В заявлении осуждается поведение болельщиков «Лиона», один из которых попал в Пайета бутылкой Случившееся названо «жестокой агрессией». Кроме того, в заявлении отмечается, что имели место также дискриминационные выкрики с трибун.

Напомним, болельщики «Лиона» не давали игрокам «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета.

Также лига выразила сожаление в связи с тем, что власти региона одобрили возобновление матча, как был при похожем инциденте на матче «Сент-Этьен — Анже». После длительной паузы главный арбитр Рюдди Бюке решил возобновить игру, но с этим не согласились в «Марселе», хотя «Лион» был готов играть. В итоге матч перенесли на неопределенный срок.

Кроме того, указано, что 22 ноября состоится срочное собрание дисциплинарного комитета, на котором будет рассмотрена ситуация с этим матчем.