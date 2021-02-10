18-летний Зинедин Зидан забил первый гол в карьере 30 лет назад

Сегодня, 10 февраля, исполнилось ровно 30 лет первому голу Зинедина Зидана в профессиональном футболе.

В матче чемпионата Франции-1990/91 18-летний хавбек «Кана» поразил ворота «Нанта», перебросив мяч через голкипера.

? El '9' a la espalda, control m?gico, definici?n top, golazo de vaselina y bailecito en la celebraci?n: ?sabes qui?n es?

? Don Zinedine Zidane y su primer golazo ? como profesional con la camiseta del Cannes. Casi nada ? pic.twitter.com/ABVQTzIP7G — MARCA (@marca) February 10, 2021

Через год Зидан перешел из «Кана» в «Бордо», откуда попал в сборную Франции.

Летом 1996-го Зидан стал игроком «Ювентуса», за который выступал до 2001 года. За этот период француз выиграл два чемпионата Италии, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В 2001 году Зидан перешел в «Реал» за рекордные на тот момент 66 миллионов долларов. В составе мадридцев он выступал до конца карьеры в 2006 году.

В сборной Франции Зидан выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000, а также завоевал бронзу Евро-1996 и серебро ЧМ-2006. После завершения карьеры футболиста француз работал с молодежью «Реала», в январе 2016 года возглавил первую команду, где работает до сих пор (с перерывом).