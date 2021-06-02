18-летний Хави Симонс продлит контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Хави Симонс подпишет новый контракт с «ПСЖ». Агент 18-летнего футболиста Мино Райола уже согласовал условия нового договора, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В этом сезон провел за основную команду парижан 2 матча.

Хави Симонс, считавшийся одним из главных молодых талантов «Барселоны», со скандалом ушел из каталонского клуба в «ПСЖ» летом 2019 года.

Каталонцы собирались подписать первый профессиональный контракт с юным игроком на исключительных условиях — 200 тысяч евро зарплаты, гарантированное место в хувениль А (команда 17-18 летних, последняя категория в академии), возможность перейти по ходу сезона в «Барселону-Б» и финансовые бонусы за попадание в нее. Известно, что на решение игрока перейти в «ПСЖ» большое влияние оказал агент Мино Райола.