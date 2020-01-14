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17-летний полузащитник требует у «ПСЖ» зарплату 3 миллиона евро в год

11:47
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Полузащитник «ПСЖ» Адиль Аушиш требует у клуба зарплату в 3 миллиона евро в год. Именно на таких условиях готов подписать договор с первой командой парижан 17-летний француз, сообщает Le Parisien.

Летом хавбек алжирского происхождения может стать свободным агентом, и «ПСЖ» хочет продлить с ним контракт. На игрока также претендует «Барселона». В случае перехода Аушиша летом 2020 года каталонскому клубу нужно будет заплатить «ПСЖ» лишь незначительную компенсацию за подготовку игрока.

Каталонцы уже несколько лет следят за 17-летним игроком юношеской сборной Франции и намерены подписать его по окончании сезона.

Аушиш дебютировал за главную команду парижского клуба в этом сезоне, но провел в лиге 1 только один матч.

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