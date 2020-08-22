17-летний хавбек Камавинга заявил, что останется в «Ренне», несмотря на интерес «Реала»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга заявил, что не покинет французскую команду в сезоне-2020/21, несмотря на интерес со стороны «Реала».

— Мой контракт с «Ренном» действует еще два года, — цитирует Goal.com Камавингу. — Я буду выступать за «Ренн» в новом сезоне. Меня совершенно не волнуют слухи по поводу моего будущего, это футбол. Тут бывает как правда, так и неправда.

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 36 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 37,5 миллиона евро.