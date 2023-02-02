16-летний Заир-Эмери — самый молодой автор гола «ПСЖ» в чемпионате Франции

«ПСЖ» на выезде обыграл «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Третий гол парижан забил полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Хавбек в возрасте 16 лет и 330 дней стал самым молодым автором гола «ПСЖ» в лиге 1.

В этом сезоне Заир-Эмери провел 11 матчей во всех турнирах за основную команду и забил 1 гол.