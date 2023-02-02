16-летний Заир-Эмери — самый молодой автор гола «ПСЖ» в чемпионате Франции
«ПСЖ» на выезде обыграл «Монпелье» в матче 21-го тура чемпионата Франции.
Третий гол парижан забил полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Хавбек в возрасте 16 лет и 330 дней стал самым молодым автором гола «ПСЖ» в лиге 1.
В этом сезоне Заир-Эмери провел 11 матчей во всех турнирах за основную команду и забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|16
|3
|2
|52-16
|51
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|21
|12
|5
|4
|46-29
|41
|
5
|Ренн
|21
|12
|4
|5
|40-22
|40
|
6
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
7
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|
8
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
9
|Клермон Фут
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|
10
|Тулуза
|21
|8
|5
|8
|35-36
|29
|
11
|Лион
|21
|8
|5
|8
|30-23
|29
|
12
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|21
|4
|7
|10
|32-45
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|1 : 2
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|0 : 0
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|0 : 2
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|4 : 2
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|4 : 1
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 1
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|0 : 0
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|3 : 2
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|1 : 3
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
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