16-летний Камавинга получил гражданство Франции

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал гражданином Франции. 16-летний хавбек сможет представлять страну на международном уровне.

Игрок хорошо начал сезон после чего, федерация футбола Франции и руководство клуба начали работу над получением игроком французского паспорта. Камавинга является гражданином Конго, хотя родился в Анголе, но с ранних лет живет и тренируется во Франции.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр