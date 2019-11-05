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Новости   //    Футбол   //    Франция

16-летний Камавинга получил гражданство Франции

01:04
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Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал гражданином Франции. 16-летний хавбек сможет представлять страну на международном уровне.

Игрок хорошо начал сезон после чего, федерация футбола Франции и руководство клуба начали работу над получением игроком французского паспорта. Камавинга является гражданином Конго, хотя родился в Анголе, но с ранних лет живет и тренируется во Франции.

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