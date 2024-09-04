Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?

Также известны претенденты на другие награды.

France Football опубликовал список из 30 претендентов на «Золотой мяч», а также представил кандидатов на другие премии. Награды будут вручаться по итогам сезона-2023/24, поэтому учитываются достижения только за этот период.

Кто номинирован на «Золотой мяч»

Выбор лучшего футболиста прошедшего сезона пройдет среди 30 человек. Впервые за 21 год в списке номинантов не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси — в прошлом году награду забрал именно аргентинец, сделав это в рекордный восьмой раз, у португальца «Золотых мячей» осталось пять.

В 2024 году главными фаворитами у букмекеров считаются Винисиус, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, и Родри — чемпион Европы в составе сборной Испании. Полный список выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем («Реал», Англия)

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)

Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия)

Нико Уильямс («Атлетик», Испания)

Гранит Джака («Байер», Швейцария)

Артем Довбик («Рома», Украина)

Тони Кроос (Германия, завершил карьеру)

Винисиус («Реал», Бразилия)

Дани Ольмо («Барселона», Испания)

Флориан Вирц («Байер», Германия)

Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия)

Матс Хуммельс («Рома», Германия)

Родри («Манчестер Сити», Испания)

Харри Кейн («Бавария», Англия)

Деклан Райс («Арсенал», Англия)

Витинья («ПСЖ», Португалия)

Коул Палмер («Челси», Англия)

Дани Карвахаль («Реал», Испания)

Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

Букайо Сака («Арсенал», Англия)

Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)

Вильям Салиба («Арсенал», Франция)

Килиан Мбаппе («Реал», Франция)

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)

Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)

Антонио Рюдигер («Реал», Германия)

Алехандро Гримальдо («Байер», Испания)

Хаби Алонсо. Фото Reuters

Кто номинирован на звание лучшего тренера года

Выбор лучшего тренера прошедшего сезона будет происходить из шести кандидатов, выигравших главные мировые титулы:

Хаби Алонсо («Байер», чемпионат и Кубок Германии)

Карло Анчелотти («Реал», чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов)

Луис де ла Фуэнте (Испания, чемпионат Европы)

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта», Лига Европы)

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», АПЛ)

Лионель Скалони (Аргентина, Кубок Америки)

Диогу Кошта. Фото Global Look Press

Кто поборется за трофей Льва Яшина

На трофей Льва Яшина претендует 10 вратарей. Главной неожиданностью в списке оказался Ронвен Уильямс из сборной ЮАР. Он стал лишь четвертым африканским голкипером, номинированным на эту награду, и первым, попавшим в список лучших, играя на родном континенте. Уильямс защищает ворота «Сандаунса» из южноафриканского чемпионата, а во время юношеской карьеры несколько лет выступал за «Тоттенхэм». Полный список кандидатов выглядит так:

Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 24 года, 58 матчей, 25 на ноль

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) — 25 лет, 54 матча, 19 на ноль

Грегор Кобель («Боруссия» Д, Швейцария) — 26 лет, 42 матча, 14 на ноль

Андрей Лунин («Реал», Украина) — 25 лет, 35 матчей, 13 на ноль

Майк Меньян («Милан», Франция) — 29 лет, 56 матчей, 23 на ноль

Георгий Мамардашвили («Валенсия"/"Ливерпуль», Грузия) — 23 года, 49 матчей, 17 на ноль

Унаи Симон («Атлетик», Испания) — 27 лет, 49 матчей, 23 на ноль

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) — 32 года, 62 матча, 27 на ноль

Янн Зоммер («Интер», Швейцария) — 35 лет, 54 матча, 27 на ноль

Ронвен Уильямс («Сандаунс», ЮАР) — 32 года, 59 матчей, 35 на ноль

Когда пройдет церемония

Награды вручат 28 октября в театре Шатле в Париже. Церемония пройдет в 68-й раз — «Золотой мяч» ежегодно вручается с 1956 года. Впервые в истории пройдет голосование за лучшего тренера среди мужчин и среди женщин.