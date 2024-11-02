Кто главный претендент на следующий «Золотой мяч»? У Винисиуса ряд соперников из «Барселоны»

15 лучших футболистов начала сезона.

Давно «Золотой мяч» так сильно не будоражил зрителей. Много лет все заранее знали, кто поднимется на сцену за наградой лучшему игроку мира, а тут обсуждения с утроенной силой разгорелись буквально день в день. По итогу первое место в голосовании занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Почти сразу, всего два дня спустя, авторитетное издание Goal выпустило рейтинг фаворитов на следующий год. И испанского опорника в нем нет. Ничего шокирующего, ведь в сентябре он получил разрыв крестообразных связок и вылетел до конца сезона. Первым в истории забирал приз на костылях.

В списке находятся те, кто ярче и эффективнее всех проводит осень 2024-го. Конечно, все еще пятьсот раз может измениться, но вряд ли набор фамилий деформируется слишком сильно. Разве что расстановка мест.

15-е место. Джамал Мусиала (21 год, полузащитник, «Бавария»)

Немец потихоньку крепнет и превращается в полноценного лидера мюнхенцев, безо всяких касающихся возраста оговорок. Мусиала — элегантность и мощь «Баварии», ее мозговой центр в нападении и источник постоянной остроты. Причем он хорош и в сборной, это красноречиво подчеркивают 1+3 против Венгрии в Лиге наций.

Джамал так и не взял Golden Boy и пропустил последний «Золотой мяч», хотя был номинирован годом ранее. Вряд ли полузащитник доберется до вершины следующей осенью, но у него есть все для попадания в десятку. Тем более учитывая атакующий футбол Компани, когда желание владеть мячом стремится к бесконечности. А позиция Мусиалы подразумевает бескрайнее вовлечение во все, что связано с попытками забить.

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. Фото Reuters

14-е место. Майкл Олисе (22 года, полузащитник, «Бавария»)

Сразу еще один представитель немецкого гранда. Это как раз к вопросу об эффектности — вот уж кто точно не имеет с ней проблем. Француз перешел в «Баварию» летом и моментально усадил в запас Лероя Сане. Семь голевых действий в первых восьми турах чемпионата и дебют в сборной не оставляют вопросов о нахождении Майкла в рейтинге.

Особенно успешной для Олисе получилась неделя в середине сентября. 14 числа он забил первый гол в бундеслиге, 17-го оформил дубль в Лиге чемпионов, 21-го сделал 2+2 в матче с «Вердером». Если бы «Золотой мяч» вручали прямо сейчас, вингер обязательно оказался бы в топе главных претендентов. О потраченных 53 миллионах евро в Германии точно не жалеют.

13-е место. Кристиан Пулишич (26 лет, нападающий, «Милан»)

Типичный случай сияния в проблемной команде. Сейчас многие болельщики сокрушаются по поводу Коула Палмера — почему только 25-е место на «ЗМ»? Англичанин ведь тащил разрозненный «Челси» и стал лучшим молодым игроком АПЛ. Вот с Пулишичем может сложиться похожая ситуация. Американец пока очень хорош, чего не скажешь о «Милане».

Только два футболиста во всей серии А набрали больше Кристиана по системе «гол плюс пас» после десяти туров. Мы говорим о человеке из команды с восьмого места. В Лиге чемпионов Фонсека тоже должен быть благодарен вингеру за хоть какие-то очки — его «сухой лист» сыграл значимую роль в победе над «Брюгге». Кажется, в 26 лет с третьей попытки Пулишич нашел, где может по полной раскрыться в топ-лиге. И откуда впервые в карьере запрыгнуть в тридцатку лучших на планете.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер. Фото AFP

12-е место. Коул Палмер (22 года, полузащитник, «Челси»)

Вспомнишь солнце... Как уже сказано, англичанин задал очень высокую планку прошлым сезоном, в котором набрал безумные 22+11 в АПЛ. А еще съездил на Евро, где в роли запасного оформил ассист в полуфинале и забил в финале. В новом розыгрыше он как минимум держится на прежнем уровне.

К началу ноября Палмер лучший в лиге по результативным действиям (7+5) и третий по голам после Холанна и Мбемо. Коула признали MVP чемпионата в сентябре — в основном дело в покере «Брайтону», который сложно чем-то перебить. Даже тому же Холанну. Полузащитнику будет сложновато залезть слишком высоко из-за отсутствия еврокубков (на Лигу конференций Мареска его не заявил) и больших турниров сборных, но высокие личные показатели вполне позволят рассчитывать на улучшение результата 2024 года.

11-е место. Флориан Вирц (21 год, полузащитник, «Байер»)

Номер 12 в мире, если ссылаться на результаты последнего голосования France Football. Немец получил самое высокое место из всех представителей непобедимого «Байера». Наступивший футбольный год принес новые вызовы, теперь ведь надо показывать себя в статусе зрелого титулованного мастера, а не перспективного юнца.

Что сказать, Вирц справляется. Дублем дебютировал в Лиге чемпионов и добавил еще гол в третьем туре, четырежды отличился в чемпионате Германии — в одном из матчей тоже положил два, традиционно вытащив Леверкузену три очка на 101-й минуте. И за сборную разок забил. Команда Алонсо до сих пор непобедима в главном турнире Европы и нормально идет во внутреннем первенстве. Если получится сохранить ход, Флориан наверняка станет центральной фигурой еще одного успеха. И, как следствие, со второго раза попадет в топ-10.

Нападающий «Арсенал» Букайо Сака. Фото Reuters

10-е место. Букайо Сака (23 года, нападающий, «Арсенал»)

Игроки «Арсенала» ни разу в истории не брали «Золотой мяч». В ближайшие годы главные надежды лондонцев в контексте премии связаны именно с седьмым номером. Воспитанник клуба насобирал комплиментов и достижений по молодости (например, приз лучшему молодому игроку АПЛ), после чего закономерно вышел на новый уровень.

Сака номинировался на награду уже два раза, но выше 21-го места пока не прыгал. И самому Букайо, и всей его команде пора замахиваться на невиданные ранее результаты. В конце концов, «Арсенал» впервые за долгое время неплохо котируется в Лиге чемпионов, которую никогда не выигрывал, а значит, и англичанин вправе ожидать персонального прорыва. Недавно он стал самым молодым автором 50 голов в премьер-лиге в истории клуба, а прямо сейчас вместе с Нуну Таварешем (кстати, еще одним «канониром», правда, играющим в аренде) лидирует в гонке ассистентов в топ-5 чемпионатов.

9-е место. Педри (21 год, полузащитник, «Барселона»)

Первый, но далеко не последний из каталонских монстров. Скорее всего, полузащитник в прошедшем голосовании оказался бы, не сломай его Кроос в четвертьфинале Евро. Но без участия в решающих матчах победного турнира — пролет. «Барса» в сезоне-2023/24 была такой, что полноценно ее в Париже 28 октября олицетворял только Ламин Ямаль.

При Флике команда омолодилась еще сильнее, а Педри стал вожаком недавних выпускников академии. То есть он и сам еще по футбольному дитя, 21 год всего, но опыту позавидуют многие игроки сильно старше. Выносливость ранее не была козырем испанца, но при Флике он жестко прибавил в этом компоненте, и немецкий тренер с радостью это использует — всего три раза из 11 отвел «восьмерке» менее 80 минут на поле в ла лиге. Меняет, только если соперник уже разгромлен. Середина безмерно важна для Ханси, а Педри — один из ключевых футболистов в его системе. Четыре голевых действия в виде приятного бонуса. Неужели испанские полузащитники снова обоснуются на пьедестале?

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. Фото AFP

8-е место. Килиан Мбаппе (25 лет, нападающий, «Реал»)

Лишь восьмое. В отличие от большинства героев данного материала для француза это скорее провал. Явно ниже ожиданий. Мбаппе почему-то разучился реализовывать — четыре мяча с игры в чемпионате и ЛЧ при 7,3 xG. Больше трех голов не добрал, почти вдвое отстает от графика. А обладатель трофея имени Герда Мюллера должен не просто ему соответствовать, а превосходить.

И все равно Килиан на восьмом месте, и есть за что. Во-первых, потому что это все еще Мбаппе, один из главных футболистов современности. Во-вторых, потому что он теперь играет не в «ПСЖ», у которого амбиций заметно меньше. Свои 30 голов во всех турнирах забьет, а там зависит от выступления «Мадрида» в Лиге чемпионов. Хотя на данный момент даже внутри «Реала» есть претенденты получше.

7-е место. Мохамед Салах (32 года, нападающий, «Ливерпуль»)

«Хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» стоит на первом месте в списке моих целей». Это цитата египтянина двухлетней давности. Она появилась уже после необъяснимо низкого шестого места в 2018-м, пятого в 2019-м, седьмого в 2021-м и перед снова пятым в 2022-м. Как видите, Мо отлично знает, что такое претензии на «Золотой мяч».

Не зря стабильность считается сильнейшей стороной Салаха, он одинаково хорош в течение многих лет. Во всем. Вероятно, скоро Мохамед из Европы уедет, но сдавать перед этим не собирается. Как вам 15 баллов по «гол плюс пас» за 13 матчей сезона? Достаточно для попадания в число соискателей? Вот и нам кажется, что да. «Ливерпуль» прет, африканец по привычке его тащит. Похоже, опять ждем в пятерке или около нее.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн. Фото AFP

6-е место. Харри Кейн (31 год, нападающий, «Бавария»)

Последний амбассадор Мюнхена. Лист на 20% состоит из «Баварии», что подсвечивает перекос «Золотого мяча» в сторону атакующих единиц. Компани валится в Лиге чемпионов и пока не достиг единоличного лидерства внутри Германии, а троица его подчиненных здесь есть. Но по Кейну вопрос не возникает, он всегда заслуживает быть среди номинантов.

В мае Харри завоевал первую в карьере «Золотую бутсу» и продолжил в том же духе несколько месяцев спустя. Покер в Лиге чемпионов, два хет-трика в бундеслиге, дубль в 100-м матче за сборную — немыслимый темп. Как обычно. На самом деле будет даже символично, если англичанин, который скопил целую гору личных наград и до сих пор остается без командных титулов, возьмет «Золотой мяч» раньше чего-нибудь коллективного. Вероятность есть.

5-е место. Рафинья (27 лет, нападающий, «Барселона»)

Кто бы мог подумать еще пару месяцев назад, что бразилец заберется так высоко? И по делу. Летом «Барса» наворачивала круги около Нико Уильямса, но так и не подписала напарника Ямаля по сборной. Многие фаны расстроились, ведь предыдущими выступлениями Рафинья не впечатлял. А теперь он мчится к «Золотому мяч». Пусть не в одиночку, но мчится.

Возможно, как раз история с несостоявшимся конкурентом и отношением к ней общественности стала сильной мотивацией. Просто что-то точно должно окрылять, когда речь о подобной игре. Причем вингер не двигается по ровной линии, тут постоянный прогресс. От хет-трика «Вальядолиду» он перешел к хет-трику «Баварии», от переезда «Вильярреала» — к божественному класико. А в сборной Рафинья затмевает Винисиуса, между прочим.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. Фото Reuters

4-е место. Эрлин Холанн (24 года, нападающий, «Ман Сити»)

Наверное, самая спорная часть списка. Аргументов хватит в обе стороны: и за, и против. Сконцентрируемся на хорошем. Норвежец настолько всех приучил к собственному бомбардирскому ритму, что сезон с 27 голами в АПЛ считают провальным. То же самое касается нового розыгрыша.

Десять матчей в чемпионате, 11 мячей. И еще три в Лиге чемпионов. Холанн идет вторым в онлайн-таблице «Золотой бутсы». В октябре стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Знаете, вот, освежив всю эту информацию, можно сказать, что вопросов к четвертой строчке быть не должно. Ну согласитесь, звучит убедительно?

3-е место. Винисиус (24 года, нападающий, «Реал»)

Действующий обладатель «Золотого мяча» по версии самого себя. Церемония 2024 года навсегда вошла в историю в первую очередь благодаря бразильцу. Пока не из-за победы, но он пообещал «сделать это еще десять раз». Что ж, первый заход уже начался.

Вингеру есть на что опираться в стремлениях к подиуму. За полтора месяца между первой паузой на сборные и класико, которое лучше бы вынести за скобки в разговоре о Вини, он набрал фантастические 7+3, включая убийственную трешку «Боруссии» за полчаса. Несмотря на появление в команде Мбаппе, именно Винисиус остается самым опасным в атаке. Зная умение «Реала» ни с чего побеждать в Лиге чемпионов, Жуниор до упора не покинет наивысшие позиции.

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Фото AFP

2-е место. Ламин Ямаль (17 лет, нападающий, «Барселона»)

Самый молодой обладатель «Золотого мяча» — да Ямаль рожден для такого рекорда! У Ламина есть еще четыре года, чтобы обойти Роналдо, который был коронован в 21 с лишним, а он уже в топ-2 кандидатом. К слову, в 2024-м испанец стал самым молодым участником «ЗМ» в истории. Кто бы сомневался.

Только что полученное восьмое место — совсем не предел, его потолок — небо. В ближайшее время Ямаль получит Golden Boy, поставив возрастной рекорд и там. А влияние на игру лучшей на данный момент команды мира зашкаливает давным-давно. Достаточно хотя бы разок взглянуть, все станет ясно.

1-е место. Роберт Левандовски (36 лет, нападающий, «Барселона»)

Давно никого из «Барсы» не было, правда? Ох, какой же красивый сюжет намечается. Левандовски, которого прокатили с победой в 2020 году. Который, по мнению немаленькой части болельщиков, должен был, но не выиграл в 2021-м — остановился на втором месте, в 33-х очках от Месси. Которому не хватило пяти баллов до тройки в 2022-м. И которого признали сдувшимся в 2023-м. Вот этот Левандовски в 36 лет считается главным фаворитом.

Если Ямаль, в теории, станет самым молодым обладателем «Золотого мяча», то Левандовски метит в историю с другой стороны. Ну почти. В случае триумфа Роберт займет второе место в списке самых возрастных обладателей приза. Лидер там Стэнли Мэттьюз, которому на момент победы был 41 год.

14+2 у поляка в чемпионате Испании, он в пяти мячах от повторения своего результата в прошлом сезоне. Позади меньше трети дистанции. В France Football наверняка помнят шум вокруг несостоявшегося награждения четыре года назад. Если и возвращать долги, то вот так.