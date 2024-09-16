Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: как в эпоху Месси

В последнее время «Жирона» выпила немало крови у старшего каталонского брата. Дошло до того, что в какой-то момент Жоан Лапорта даже пожелал ей выиграть чемпионский титул, если у «Барсы» не останется шансов на трофей. Только от прежней «Жироны» мало что осталось. Ушли несколько ключевых игроков, и Мичелу Санчесу элементарно требуется время, чтобы вернуть прежнюю мощь при ограниченных ресурсах.

Ну или как минимум не допускать ошибок, как самоуверенно сыгравший при выходе из своей штрафной Давид Лопес. Понадеялся на свою мощь? Только щуплого на вид Ямаля это не смутило, и после отбора он открыл счет. Но нельзя рассматривать эпизод как некое откровение, если барселонский вундеркинд лидирует в чемпионате по числу выигранных владений (20) в финальной трети поля?!

Ламин Ямаль. Фото Reuters

А вскоре Ямаль забил еще раз, при поддержке проводившего 100-й матч в Испании Левандовски с линии штрафной на исполнение уложив мяч в угол. Его хладнокровию давно не удивляешься. Как и результативности Дани Ольмо, который после длинного паса Кунде удивил вратаря ударом с острого угла. Чемпион Европы отличился во всех трех своих матчах за сине-гранатовых, что прежде удавалось только Ибрагимовичу и Фабрегасу. Жаль, следующий тур Ольмо придется пропустить из-за травмы, а Ферран Торрес будет недоступен после полученной красной карточки.

Неприятно, но в целом у «Барсы» все отлично, а молодежь традиционно хороша. В данном случае — Касадо, чей пас на выход Педри стал украшением игры. Автор гола отметил взятие ворот с Ханси Фликом и рассказал, что обещал это немцу, чью физподготовку так хвалил. А тренер на сей счет отшутился: «Если он хочет играть, ему лучше праздновать голы со мной».

Дани Ольмо. Фото AFP

После блестящего старта в «Барсе» отличное настроение. Такой результативности после пяти туров (17 мячей) у сине-гранатовых не было с эпохи Месси (сезон-2017/18). Ну а лучше (на один гол) стартовали и вовсе в незапамятные времена — еще с Йоханом Кройфом на тренерской скамейке.

«Атлетико» почти целый тайм не мог подобрать ключи к воротам Мамардашвили. Серлота тот останавливал играючи, но как только включился креатив, мадридцы не оставили шансов вратарю. Творцов встречной атаки было несколько, но главный — Де Пауль, который после умнейшей паузы пустил мяч между ног Москеры и вывел Галлахера один на один. Англичанин уже становится важнейшей фигурой в обновленной системе Диего Симеоне. Интересно, как там — в офисе «Челси»? Не икается?

Конор Галлахер. Фото AFP

У «Валенсии» шансов на спасение не просматривалось. И совсем они испарились, когда блестяще выглядевший Льоренте шведой вырезал подачу к площади ворот, а неудачная попытка удара Самуэла Лино трансформировалась в голевую передачу Гризманну. Это уже тринадцатый мяч француза в ворота «Летучих мышей». Чаще (14) раз он огорчал только «Атлетик». Всего же у Антуана 190 результативных ударов в ла лиге. На горизонте крутой юбилей, который за всю историю турнира отметили всего десять футболистов. Получается, в полном порядке у «матрасников» не только привычные герои, но и новые, ведь кроме Галлахера свой первый гол в Испании забил поставивший в игре точку Хулиан Альварес.

Италия: спасение «Интера»

У «Наполи» третья победа подряд, однако итоговый счет обманчив. На самом деле все было очень сложно. В том числе и в плане безопасности, так как в середине тайма после появления на трибуне провокационного баннера от фанатов «Кальяри» горячие неаполитанцы не сдержали эмоций. Хозяева еще и скандировали: «Везувий, сожги их всех». Какие-то предметы полетели в направление сектора хозяев, а на поле были выброшены файеры. Страсти пришлось гасить при помощи футболистов обеих команд, и пауза в игре растянулась примерно на восемь минут.

Фанаты «Кальяри». Фото Global Look Press

Инцидент случился при счете 1:0, а открывшему счет Ди Лоренцо улыбнулась удача в виде рикошета, который поставил в тупик вратаря. Зато удивить Мерета было невозможно, и голкипер южан стал одним из творцов победы. С началом второго тайма он поставил чудеса на поток, а эпизод, когда кончиками пальцев удалось перевести в перекладину удар Марина, украсит хит-парады тура. Благодаря Мерету гости не сломались и поймали свой шанс в контратаке, когда Лукаку отдал блестящий пас на ход шведкой, а Кварацхелия использовал тот же примем, чтобы отправить мяч в сетку.

Второй гол сломал «Кальяри». Как итог — перехват Хвичи в чужой штрафной с последующим пасом под удар Лукаку. Этот тандем разрывает, а бельгиец полностью оправдывает надежды Антонио Конте. Интересно, что форвард лишь в третий раз в карьере отдал за игру больше одной голевой передачи, и дважды это случалось в командах нынешнего тренера (ранее в «Интере»). А еще стоит присмотреться к Давиду Нересу, который очень продуктивно выходит на замены. Три матча — три ассистентских балла. Подобных моментов компания Opta в серии А прежде для новичков не фиксировала (начиная с сезона-2004/05).

Дензел Дюмфрис. Фото Reuters

На фоне огненного матча на Сардинии встреча «Монцы» с «Интером» получилась менее событийной. Чемпионы вроде бы владели инициативой, но мыслями, похоже, были уже в Лиге чемпионов, где «нерадзурри» ждет встреча с «Манчестер Сити». Зато концовка удалась на славу. Скорее благодаря «Монце», которая нашла свой шанс, когда Дани Мота перепрыгнув зазевавшегося Павара. До сенсации оставалась всего ничего, однако ее отменили миланские латерали. Что вдвойне обидно для хозяев — передачу на Дюмфриса вырезал бывший игрок «Монцы» Карлос Аугусто. У команды Симоне Индзаги пока проблемы с гостевыми матчами — до этого была упущенная победа над «Дженоа».

Статистика дня

2-м — после Николя Анелька — футболистом, сыгравшим в АПЛ за «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал», стал дебютировавший в составе «канониров» Стерлинг.

4-й раз в своей истории «Рома» выиграла ни одного из четырех стартовых матчей. В воскресенье римляне упустили победу над «Дженоа» в компенсированное время (1:1).

7 очков набрал «Реймс» в матчах, где уступал в счете. При этом единственной командой, которая не проигрывала по ходу текущего чемпионата Франции, остается «Монако».

185 очков набрал «Ньюкасл» после назначения на пост главного тренера Эдди Хау. Больше только у «Манчестер Сити» (262), «Арсенала» (232) и «Ливерпуля» (228).