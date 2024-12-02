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«Все началось со спорных решений судьи». Десятки разъяренных фанатов погибли на матче в Гвинее

Десятки фанатов погибли на футбольном матче в Гвинее
Егор Сергеев
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Массовая стычка фанатов в Гвинее.
Фото Reuters
Жуткая трагедия.

Матч в гвинейском Нзерекоре привел к масштабной драке фанатов, в которой погибли несколько десятков человек. В одном из крупнейших городов страны переполнены больница и морг, а премьер-министр пытается успокоить население.

Что случилось

Инцидент произошел во время встречи между клубами из Нзерекоре и Лабе. Главный арбитр показал красную карточку, а затем назначил пенальти в ворота одной из команд. Болельщиком не понравились решения рефери, и они выбежали на поле: начали драться друг с другом и бросаться камнями.

«Все началось со спорных решений судьи. Затем фанаты ворвались на поле», — цитирует очевидца Agence France-Presse.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разнять фанатов. В попытке спастись от него ультрас бросились убегать со стадиона, и у выходов образовались заторы. Многие погибли от удушья или от падений со стен арены, пытаясь выбраться на улицу.

Позже некоторые разъяренные болельщики устроили погром в полицейском участке и подожгли его. Это только усугубило и без того жуткую ситуацию. Количество жертв увеличилось.

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Морг и больница переполнены

По данным правительства страны, общее число погибших в результате инцидента составило 56 человек. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что пока специалисты подсчитали только тех, кого доставили в морг и больницы города. Там не исключили: количество жертв может вырасти.

По словам одного из врачей, морг местной больницы переполнен. «Тела выстроены в ряд, насколько хватает глаз. Другие лежат на полу в коридорах», — сказал он журналистам.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба на своей странице в соцсетях написал, что региональные власти прилагают все усилия для восстановления порядка в городе.

«Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим», — подчеркнул чиновник.

Что это был за матч

Футбольный матч был частью турнира, который проводили в честь полковника Мамади Думбуя — временного президента Гвинеи, который в 2021 году пришел к власти после мятежа военных. Страсти так накалились еще и потому, что это был финал соревнования.

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