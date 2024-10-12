«Зенит» сыграет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Что это за команда?

В Петербург приедут гости из братской республики.

К матчам «Зенита» с «Црвеной Звездой», чемпионом Сербии последних лет, в Северной столице уже привыкли. Теперь в гости к сине-бело-голубым заглянет другая команда из братской республики — «Войводина». С ней петербуржцы уже играли, но было это лишь два раза — в 2002-м и 2009-м. И вряд ли кто-то, кроме болельщиков со стажем, помнит эти противостояния. Тогда встречи проходили во время февральских сборов и завершились победами «Зенита» — 3:1 и 3:0 соответственно.

Успехи клуба из Нови-Сада в большей степени произошли еще во времена Югославии. В 1966 и 1989 годах команда дважды выигрывала чемпионат, а также добиралась до 1/4 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне-1966/67.

За последние десять с половиной лет «Войводина» отметилась лишь двумя крупными победами — завоевала Кубок Сербии (2013/14 и 2019/20). Все остальное время клуб находится в тени двух местных грандов — столичных «Партизана» и «Црвены Звезды».

Если в минувшем чемпионате «Войводина» заняла четвертое место и пробилась в еврокубки, то теперь все для нее выглядит не так радужно. Команда из Нови-Сада располагается в таблице на восьмой строчке, набрав после 11 туров лишь 15 очков. Такое турнирное положение можно назвать критическим, поскольку в сербском элитном дивизионе особая формула — после предварительного этапа 16 команд делятся на две восьмерки (те, кто борется за медали, и аутсайдеры). Сейчас будущий соперник «Зенита» лишь на одно очко опережает делящие девятое место «Нови Пазар» и «Раднички».

Что касается еврокубков, то там пребывание «Войводины» не затянулось — в квалификационном раунде Лиги конференций команда в серии пенальти проиграла словенскому «Марибору» и вылетела из турнира.

Лазар Николич (в центре) празднует гол в матче против «Аякса». Фото Getty Images

Впрочем, Александр Ерохин не сомневается в уровне спарринг-партнера «Зенита»:

«Конечно, «Войводина» — одна из тройки ведущих команд в Сербии. В прошлом году они попали в Лигу Европы. Там на первом этапе им попался сложный соперник, но они всегда играют в атаку, играют агрессивно. То, что в этом сезоне есть небольшие сложности, думаю, отчасти это из-за начала сезона и плотного графика. Думаю, этот матч будет полезен и для нас, и для них. Конечно же, мы хотим, чтобы эта игра была интересна нашим болельщикам, чтобы они пришли на трибуны, посмотрели, поддержали нас. Ждем интересной игры», — сказал полузащитник на пресс-конференции перед субботним матчем.

В составе «Войводины» можно отметить двух быстроногих африканцев, играющих на флангах — Калеба Зади-Сери и Юсуфа Бамиделе. В прошлое воскресенье, 6 октября, они забили три гола на двоих и помогли своей команде обыграть «Спартак» из Суботицы (4:0), в котором еще недавно работал Александр Кержаков.

Если смотреть на трансферную стоимость, то самые дорогие игроки в коллективе из Нови-Сада — 22-летний вингер Андрия Радулович и 25-летний опорный полузащитник Негош Петрович (по 2,5 миллиона евро). Последним еще несколько лет назад активно интересовался ЦСКА, однако до сделки дело так и не дошло.

Еще одна любопытная деталь, добавляющая интриги к субботнему противостоянию, — смена главного тренера у сербского коллектива. Ненад Латалович возглавил штаб прямо накануне матча. Это опытный специалист, который уже дважды был в «Войводине», успел поработать за границей.

«Зениту» предстоит игра с командой с богатой историей, но без ярких звезд. Впрочем, это матч международного уровня, что при текущей мировой ситуации большая редкость. Пропускать такие события ни в коем случае нельзя.