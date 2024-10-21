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Безумие в Польше: защитник забил дважды после 90+10 и был удален за празднования. Один гол отменили

Защитник «Ракува» забил и удалился в матче чемпионата Польши
Роман Кольцов
Корреспондент
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Защитник «Ракува» Матей Родин празднует гол в матче против «Погони» (1:0).
Фото ФК «Ракув»
Такого вы давно не видели.

Защитник польского «Ракува» Матей Родин стал одним из главных хедлайнеров этих выходных. Все благодаря безумной концовке матча чемпионата Польши против «Погони» (1:0). Такой сценарий редко встретишь даже в дорогих голливудских картинах.

Что произошло

Родин вышел на замену на 82-й минуте встречи при счете 0:0 и уже в добавленное время устроил самое настоящее шоу.

На 90+10-й минуте хорват получил передачу в штрафной площади, развернулся и точно пробил в левый нижний угол от голкипера. На радостях Матей снял футболку, за что сразу же был наказан предупреждением.

Дальше вмешался ВАР, и гол отменили из-за офсайда. При этом желтую карточку оставили в силе.

Через три минуты почти двухметровый футболист снова отличился. И повторил празднование, скинув с себя лишний слой одежды. На этот раз взятие ворот зафиксировали.

А затем рефери показал Родину вторую желтую и удалил его с поля. Эпизод, кажется, рассмешил почти всех участников встречи.

Бенефис Матея стал одним из самых необычных в эти футбольные выходные. Несмотря на красную, он принес своей команде победу, чем заслужил аплодисменты болельщиков. Благодаря голу Родина «Ракув» вышел на второе место в польской лиге, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Леха» составляет два балла.

Редкий случай

Родин — далеко не защитник-голеадор. В последний раз хорват забивал больше полутора лет назад — 11 марта 2023-го в матче чемпионата Бельгии против «Эйпена» (4:4). Тогда футболист еще выступал за «Остенде».

За «Ракув» Матей играет с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету десять игр.

Бывало и похуже

В сентябре экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Крис Смоллинг стал одним из главных антигероев уик-энда. В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеды» игрок «Аль-Фейхи» забил мяч в собственные ворота, а на 55-й минуте получил прямую красную. В итоге его команду разгромили со счетом 0:5.

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