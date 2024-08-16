Анкета авторов «СЭ».

Стартует клубный европейский футбол! На этой неделе возвращаются национальные чемпионаты Англии, Испании, Италии и Франции, еще через неделю — немецкая бундеслига. Авторы «СЭ» ответили на ключевые вопросы перед стартом каждой из топ-5 лиг.

АПЛ

Дозрел ли «Арсенал» до титула?

Вернутся ли «Челси» и «МЮ» в ЛЧ?

Кто поборется с Холанном и Салахом за лучшего бомбардира?

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола: Дело даже не в зрелости «Арсенала» — стартовые составы его и «Ман Сити» сопоставимы, но «канонирам» не хватает глубины обоймы. Да, подписали Калафьори, но на этом, помимо выкупа Райи, все. А нужен как минимум забивной форвард. Хочется, верить, что боссы до конца трансферного окна успеют привезти Артете усиление, иначе будет тяжко.

Моя ставка — вернется в ЛЧ либо «Челси», либо «Юнайтед». Поставлю на последних. Все же тен Хагу везут усиление, да и с командой он знаком. В «Челси» же продолжается хаос на всех уровнях, в том числе в плане трансферов.

Александр Исак из «Ньюкасла» может удивить. Если не уйдет в команду не из АПЛ. В состав «сорок» интегрирован, без еврокубков может сосредоточиться на внутреннем первенстве. Да если даже уйдет в условный «Челси», два десятка голов настрелять ему по силам. Большущий талант.

Андрей Кузичев, корреспондент: За одного битого двух небитых дают, а «канониров» в последних сезонах били дважды. Они заматерели, Микель Артета получил так нужного ему Калафьори, поэтому хочется воскликнуть: когда, если не сейчас?! Теоретически через год — после возможного ухода Гвардиолы из «Ман Сити» — будет проще. Но лучше не затягивать, так как еще одна неудача породит у «канониров» комплексы.

В «Челси» в топ-4 не верится совсем. Это по-прежнему молодая и нестабильная команда, да еще и с очередным новым тренером. Что касается «МЮ», то если Эрик тен Хаг получит всех новичков, а эпидемия травм отступит — все вполне реальною

А вот конкурентов у Холанна и Салаха в бомбардирском споре не видно. Был один, но он год как в Германии. Разве что Уоткинс на ум приходит. Но только в том случае, если «Астон Вилла» продолжит прогрессировать в прежнем темпе.

Артемий Кутейников, корреспондент отдела ставок: «Арсенал» практически не изменился за лето — пришел раскрывшийся в «Болонье» центральный защитник Калафьори, а также после разрыва крестообразных связок восстановился Тимбер. При этом в команде так и не появился элитный форвард. Это может стать ключевой разницей между «канонирами» и «Ман Сити», который снова выглядит слегка мощнее.

«МЮ» классно смотрелся в Суперкубке Англии, а также провел осмысленную трансферную кампанию. Тен Хаг усилил защитную линию, на которую жаловался весь прошлый сезон. Де Лигт и Йоро помогут манкунианцам войти в топ-4. «Челси» не выглядит способным на такой результат. В команде по-прежнему слишком много игроков, но нет качественного форварда, которого не хватало весь прошлый чемпионат. Реальных звезд на «Стэмфорд Бридж» тоже мало — Палмер и, возможно, Нкунку. Команде будет сложно даже с повторением прошлогоднего результата.

Гарначо выдвигается в лидеры «МЮ» и открыл год изящным голом в Суперкубке. 20-летний аргентинец прогрессировал весь прошлый сезон и сейчас выглядит одним из главных орудий «красных дьяволов». Тогда он отличился семь раз, в новой кампании однозначно будет больше.

Дмитрий Гирин, корреспондент: «Арсенал» дозрел. Причем еще в прошлом сезоне, на мой взгляд. Дозреть и реально взять титул — разные и не всегда совпадающие вещи. Но буду рад, если «Арсенал» станет чемпионом.

«Челси» Лига чемпионов определенно не светит. Слишком много хаоса и никакой последовательности в действиях. «МЮ» — скорее, да, чем нет. Думаю, прорвет Дарвина Нуньеса и новичка «Тоттенхэма» Доминика Соланке.

Ла лига

«Барса» или «Атлетико» могут отнять титул у «Реала»?

Кто забьет больше — Ямаль или Беллингем?

Станет ли Захарян игроком старта?

Марк Бессонов: Честно, не верится, что у «Реала» будет серьезный конкурент. В «Барсе» большая турбулентность, прогнозировать бессмысленно, Симеоне получил крутое усиление в лице Альвареса, Серлота (Галлахера?), наверняка вернет свою лучшую форму Гризманн. Могут навязать борьбу, но все же кажется, что с «Реалом» тягаться будет почти невозможно. Дело в том, что теперь в Мадриде не просто суперзвездный, а сыгранный и управляемый состав под рукой авторитетного главного тренера. Будет спад у условного Винисиуса, компенсировать будет суперформа условного Беллингема (как было в прошлом сезоне). Кажется, теперь это команда, способная за счет ресурса устроить гегемонию в Испании.

Но Ямаль может быть особенно блистателен. Беллингем с приходом Мбаппе, вероятно, опустится чуть глубже и будет контролировать игру в центре поля чаще, чем подключаться в штрафную. Ямаль же набирает обороты и на фоне сдавшего Левандовски может замкнуть на себе все атаки, так что должен забить больше.

В случае ухода Мерино Захарян может прописаться в основе. Если продадут Кубо — еще вероятнее. Очень многое будет зависеть от того, как «Реал Сосьедад» будет вести себя на рынке на заключительной стадии трансферного окна. Хочется верить, что период адаптации прошел, потому ответ на вопрос — «да».

Андрей Кузичев: После того как два года назад «Реал» выиграл все золото мира, команда год эмоционально перезагружался. Только повторение той истории и уход уникума Крооса могут дать шанс конкурентам, однако подписание Мбаппе даст Мадриду мощный импульс, и Карло Анчелотти снова будет первым. К тому же «Атлетико» продолжает перестройку, а Ханси Флик, хоть и преобразит «Барселону», все-таки не волшебник. Когда у него был такой статус в «Баварии», тренер находился в родной и благополучной стихии, а не в ограниченном финансово клубе в чужой стране.

Проще выбирать между Мбаппе и Левандовски, чем между звездами нового поколения. Тем более голы — не их основная задача. Ямаль больше играет на команду, да и роль Беллингема изменится из-за большого выбора в нападении. Скорее англичанин станет подносчиком снарядов для Мбаппе, а Ямаль забьет больше в силу своего амплуа.

Про перспективы Захаряна рассуждать сложно как минимум по причине его травмы. Пауза в два-три месяца серьезно осложняет задачу. Чуть больше ясности будет к сентябрю, когда станет понятно, кого из лидеров потеряют баски. Остальное зависит от кондиций и характера Арсена, потому что период адаптации позади и спрос с него будет выше.

Артемий Кутейников: «Реал» вновь будет доминировать. Летом ушел Кроос, но команда идеально реагирует на потери лидеров, слабых мест не видно. К тому же у Анчелотти богатый резерв, а у конкурентов явные кадровые проблемы. «Барса» практически не усилилась, «Жирону» разобрали за лето, «Атлетико» уязвим к потерям лидеров, что помешало стабильно провести еще прошлый сезон.

Зато в противостоянии молодых звезд преимущество будет за «Барселоной». Ямаль зажег на Евро-2024 и вырос в полноценного лидера сборной Испании. Наверняка он перенесет эту роль и в клуб. Беллингем же с приходом Мбаппе будет действовать глубже и больше не появится в роли «десятки». Теперь его польза «Мадриду» будет проявляться не в голах.

Захарян вряд ли проникнет в основной состав «Реал Сосьедад» — никто из конкурентов не ушел, хотя Кубо хотел «Ливерпуль». За весь прошлый сезон Захарян не убедил в том, что он сильнее и готов делать разницу на уровне ЛЧ и чемпионата Испании.

Дмитрий Гирин: Если коротко, то «Реалу» в Испании нет равных. Но «Атлетико» как конкурента котирую выше проблемной «Барселоны» с тренером Ханси Фликом, который никогда не работал в Испании

Беллингем забьет больше Ямаля. Даже если будет играть глубже, чем в прошлом сезоне

Что касается Захаряна, то «игрок старта» — понятие растяжимое. Он и в прошлом сезоне не был глубоким запасным. А в этом получит еще больше игрового времени.

Серия А

Кто бросит перчатку «Интеру»?

Как покажет себя Хвича?

Чего ждать от Мотты в «Ювентусе»?

Марк Бессонов: У «Ювентуса» все предпосылки, чтобы вернуться в большую игру. Конте в «Наполи» вполне может дать быстрый результат, но чисто из-за ресурса хочется поставить на банду Тиагу Мотты. Тем более усиление подвезли классное — Кефрен Тюрам, Микеле Ди Грегорио, Дуглас Луис, в конце концов. Классное обновление состава, но у «Интера», конечно, шансов больше.

Состав у Мотты отличный, и слепить что-то интересное ему вполне по силам. За золото вряд ли поборются в первый сезон, но качеством игры удивить способны.

Что до «Наполи», то, думаю, не стоит ждать как провала, так и феерии от Хвичи. Средний сезон, но 10+10 по «гол плюс пас» выбьет. В теории может засверкать в системе Конте, главное, чтобы тренер его не сильно ограничивал. Как минимум — под руководством Антонио можно сильно прокачаться в оборонительной игре, будет полезно всю карьеру.

Андрей Кузичев: Конкурентов «Интера» на горизонте не видно. «Милан», «Ювентус», «Наполи» — все вступили в стадию перестройки или продолжают ее. На их фоне команда Симоне Индзаги — несокрушимый исполин.

«Наполи» точно не соискатель скудетто. Но очевидно, что Антонио Конте не допустит прошлогоднего провала. А это подразумевает прогресс всех игроков, включая Кварацхелию. Тренер уже назвал вингера ключевой фигурой проекта, и очень интересно, что такой маститый тренер может дать Хвиче. Лучано Спаллетти в этом плане сработал великолепно, а Конте добавит что-то свое.

Тиагу Мотта — специалист с оригинальным подходом. Новый тренер, новая философия игры, новый подбор игроков — чтобы все это заработало, требуется время. Сможет ли «Старая синьора» стать другой? Она в какой-то момент настолько слилась с Аллегри, что даже в благополучные времена не все получилось у Сарри и Пирло. Мотте придется сломать систему, и это будет интересно.

Артемий Кутейников: В Италии снова никого сильнее «Интера». Команда Индзаги отлажена и давно сыгранна. Основные конкуренты, «Милан» и «Ювентус», входят в сезон с новыми тренерами, которым нужно время на внедрение своих идей.

Конте считает Хвичу важнейшим элементом команды. В клубе грузину полностью доверяют, он классно выступил на Евро и в таких условиях просто не может провалиться. К тому же, вероятно, будет действовать более нацеленно на чужие ворота. В предпочитаемой Конте схеме 3-5-2 ему вряд ли подготовлена роль латераля — тем более на эту должность пришел Спинаццола. Кварацхелия точно выступит не хуже, чем в прошлом году.

Состав «Ювентуса» с приходом Дугласа Луиса и Тюрама серьезно изменился в середине, но в остальных линиях остался прежним. Будет ли этого достаточно для перехода к оригинальной системе Тиагу Мотты? «Старой синьоре» угрожает долгая адаптация, в которой будет тяжело добывать результат. Скорее всего, первые месяцы сезона окажутся тяжелыми.

Дмитрий Гирин: «Интер» заберет титул, в этом почти нет сомнений, и сделает это досрочно. Но если надо назвать конкурента, то пусть будет «Ювентус». Хвича наберет свои 12-15 баллов по системе «гол плюс пас».

За «Ювентусом» последить будет очень интересно, потому что принципы Мотты кардинально отличаются от того, что культивировал Макс Аллегри. «Юве» точно станет более современным и проективным и финиширует в топ-3.

Бундеслига

Станет ли Кейн чемпионом?

Ждать ли спад «Байера»?

Кто выступит круче — Симонс, Вирц или Мусиала?

Марк Бессонов: А вполне может быть, что Кейн вновь останется без золота и проклятие продлится. Да, «Байер» наверняка будет уже не так волшебно прекрасен и везуч, хотя и у «Баварии» проблемы. Подъехали Палинья, Ито и Олисе, но ушли де Лигт с Мазрауи, а главное — Венсан Компани. От его работы можно ожидать вообще чего угодно. Взгляд со стороны — пока уж слишком стремительный карьерный рост у бельгийца.

Определенно, «Байер» сбавит на дистанции, два сезона магии подряд — на это была способна разве что «Барса» Гвардиолы. На Лигу чемпионов могут быть брошены главные ресурсы, что наверняка скажется на стабильности во внутреннем первенстве.

Кто стает самым ярким из молодых — сложный вопрос, все наверняка будут лидерами своих команд. Кажется, что Симонс, он может стать главным исполнителем в атаке команды, Вирц и Мусиала же скорее части систем.

Андрей Кузичев: Кейн должен стать чемпионом. Иначе все точно поверят в проклятие Харри, который прежде выступал только за страшно далекий от титулов «Тоттенхэм». Тут больше вопросов к Венсану Компани, который впервые получил в свои руки топ-клуб.

Спад у «Байера» точно будет. Как минимум потому, что такие сезоны, как прошлый, даже у топ-клубов случаются раз в несколько поколений. Но не думаю, что «Байер» серьезно просядет. Учитывая смену тренера в «Баварии», у Хаби Алонсо даже более устоявшийся коллектив. Сложности же возникнут в связи с открытием второго фронта в Лиге чемпионов.

Из этой тройки выберу Мусиалу как более устоявшегося игрока. Как показал Евро, Вирц еще не до конца оброс мясом. А не в пользу Симонса — команда. Все-таки «Лейпциг» при всем к нему уважении не гранд. Тем более уже без Ольмо.

Артемий Кутейников: В бундеслиге намечается серьезная конкуренция. Фантастический «Байер» остался, неплохо выглядят и «Лейпциг» с дортмундской «Боруссией». «Бавария» же очень удивила с выбором тренера — Компани, который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ с «Бернли». Мюнхенцы точно не главные фавориты чемпионской гонки. Возможно, Кейну придется подождать с первым трофеем в карьере.

На удивление, «Байер» сохранил все важные детали прошлогоднего триумфа — остался топ-тренер, никуда не уехали лидеры. Наоборот, состав даже немного усилился. В прошлом сезоне игра на несколько фронтов никак не помешала выиграть два трофея. Конечно, повторить такое практически невозможно, но жестокий спад «фармацевтам» точно не грозит.

Симонс, Вирц и Мусиала мощно выступили на Евро, а в своих командах трансформировались в однозначных лидеров. Наверное, больше всего впечатлений в этом сезоне будет от голландца. От монстров «Байера» и «Баварии» уже многого ждут, а взлет Хави будет выглядеть свежо.

Дмитрий Гирин: Не верю, что «Бавария» второй год подряд останется вообще без титулов. Что-то Кейн точно выиграет. Полагаю, что и чемпионство тоже.

«Байер», конечно, просядет. И не потому, что сказка закончилась, карета стала тыквой и так далее. Просто нереально провести второй сезон подряд на том же невероятном уровне. Так что спад неизбежен.

Среди тройки выберу Мусиалу. На том основании, что он игрок «Баварии», которая будет злая и настроенная на реванш.

Лига 1

Можно ли отобрать золото у «ПСЖ» без Мбаппе?

Реально ли Сафонову вытеснить Доннарумму?

Головин впервые наберет 10 очков по голам или передачам?

Марк Бессонов: Сейчас конкурентов у «ПСЖ» не видно, хотя он наверняка будет небезупречен. Игра парижан с Мбаппе и без него — две большие разницы, но состав слишком силен и без него, чемпионство защитят.

Да и Доннарумма хорош, вряд ли у Сафонова получится полноценно его вытеснить. С одной стороны, Джиджи не очень подходит Энрике из-за своего профиля — он классный вратарь на ленточке, но в качестве разыгрывающего и при игре на выходах не элитен. У Сафонова же качественная культура паса, но Доннарумма компенсирует свои недостатки какими-то сверхъестественными навыками в рамке (что показал и на Евро).

Еще никогда во Франции Головин не набирал 10 очков за сезон даже по одному из этих показателей. С чего бы именно сейчас должно прорвать? Хочется верить, что это возможно, но для этого нужно провести сезон без серьезных травм.

Андрей Кузичев: Вообще-то «Лилль» относительно недавно доказал, что это возможно и с Мбаппе. Но и без Килиана «ПСЖ» будет держать уровень, а Луису Энрике станет даже проще выстраивать команду под себя. Вопрос в способности претендентов сохранять нужный темп весь сезон. «Монако» этим не славится. Футбол возглавившего «Марсель» Роберто Де Дзерби порой излишне авантюрен, а остальным за гегемоном не угнаться в силу ограниченности ресурсов.

В перспективы Сафонова поверить сложнее, чем в свержение «ПСЖ» с трона. Особенно если Доннарумма подпишет с парижанами новый контракт. Но уверенность Сафонова подкупает, и конкурентом для Джиджи он должен стать достойным.

Про то, что Головин должен выбивать двузначные цифры по ключевым статистическим показателям, говорил еще Филипп Клеман. И есть ощущение, что этот момент настал при Ади Хюттере. Сейчас Александр — настоящий лидер команды. Один из ее ветеранов, у которого с уходом Бен Йеддера добавится возможностей при исполнении штрафных. Не факт, что это принесет резкий прогресс в забитых мячах, но выбить десятку по передачам россиянин должен. Главное — чтобы стороной обходили травмы.

Артемий Кутейников: Уход Мбаппе может сделать «ПСЖ» сильнее. В команде много звезд с меньшим эго, которые внесут в игру больше разнообразия. Несоответствие стиля Килиана мыслям Луиса Энрике проявлялось в прошлом сезоне, когда тренер временами оставлял француза на скамейке. «Париж» расцветет — во Франции точно никто не поборется с ним за чемпионство.

Матвея Сафонова взяли в «ПСЖ» конкурентом Доннаруммы, однако итальянец в ответ на это выдал мощнейший Евро и оказался главной звездой сборной. Джиджи феноменален на линии, но иногда чудит на выходах и ошибается, играя ногами. Сафонов может зацепиться за место в основе только после ошибок конкурента.

Зато Головин превратился в главную звезду «Монако» — ему отдали капитанскую повязку и 10-й номер. Россиянин готов к самому результативному сезону во Франции при условии отсутствия травм — они достают Александра всю карьеру. Вот и перед стартом нового сезона он вновь выбыл.

Дмитрий Гирин: Теоретически можно обойти «ПСЖ». В реальности — не в этот раз. Превосходство Парижа основывалось далеко не только на Мбаппе.

Конечно, Сафонов не вытеснит Доннарумму, но свои 8-10 матчей с учетом всех турниров сыграет. Ну а Головин — выбьет двузначное число по голам или передачам.