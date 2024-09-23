«Милан» вырвал победу над «Интером», «Барселона» совершенна, «Боруссия» унижена в Штутгарте

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: новый герой Флика

Игры «Барселоны» и «Вильярреала» в последнее время — почти синоним футбольного праздника. Новая встреча не стала исключением, однако травма тер Штегена оставила неприятный осадок. Сине-гранатовые с большой долей вероятности лишились своего первого номера на весь сезон. А сколько немец значит для «Барсы», показал первый тайм воскресной игры. Где-то тер Штегену везло, как в эпизоде с не сразу зафиксированным мячом и промахом Айосе Переса. Где-то он спасал — как при выходе Пепе один на один. Но всякий раз команда знала, что у нее за спиной — стена.

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А с этим чувством и творить легче, чем и занимались каталонские таланты. Ханси Флик словно предложил выучить новое имя — Пабло Торре. Справедливости ради, надо сказать, что к главной команде его подтянул еще Хави, а аренда в «Жирону» помогла обрасти мясом. Теперь 21-летний полузащитник и крутой пас Левандовски способен отдать, и сам отправить мяч в сетку с дальней дистанции. А ведь это был первый матч Торре в старте в нынешнем сезоне! Наверное, поэтому его игра и воспринимается, как некое откровение.

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С остальными-то все понятно. Левандовски продолжает штамповать голы, хотя и упустил шанс на хет-трик, не реализовав пенальти. Словно фортуна вернула свое после эффектного удара через себя. Ямаль, кажется, может все, а голевые пасы шведкой на внушительное расстояние — чуть ли не обыденность. Ну и Рафинья в полном порядке. Глядя на его очередные голы, задаешься вопросом: чем думал тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, не вызвав барселонца на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2026? И, конечно, нельзя не сказать, что 1:5 — слишком жестоко по отношению к «Вильярреалу». «Подводники» лишались голов из-за небольших офсайдов, попадали в перекладину, мазали из убойных позиций и наиграли минимум еще на два-три гола.

«Райо Вальекано» умеет создавать проблемы фаворитам, и «пчелы» сделали все, чтобы использовать усталость «Атлетико» после Лиги чемпионов. Тринадцать ударов соперника за первые 45 минут — больше в эпоху Диего Симеоне случалось только против «Реала» (15 в 2018 году) и «Вильярреала» (16 в 2019-м). Даже по теории вероятностей хозяева должны были забить, и ВАР к радости трибун исправил ошибку судей. Они сначала отменили гол Паласона, который с 15 мячами стал пятым снайпером команды в ла лиге в XXI веке.

Правда, переламывать ход игры — одна из черт «матрасников». Вот и в этот раз они отыгрались, а Серлот хоть и не смог забить сам, пробросив мяч мимо голкипера, выдал пас под удар отличившемуся во втором туре подряд Галлахеру. Таких отрезков у англичанина не было со времен аренды в «Кристал Пэлас». Вот только большего «Атлетико» не добился. Всего лишь ничья за неделю до первого в сезоне большого матча — мадридского дерби с «Реалом».

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Италия: рекорд отменяется

Большие дерби — вещь в себе, и в таких играх возможно все. Об этом прекрасно знают Симоне Индзаги и оказавшийся под угрозой увольнения Паулу Фонсека, которые стали первыми тренерами, соперничавшими друг с другом в дерби Милана и Рима. И в воскресенье — вопреки всем прогнозам — игру с позиции силы начали «россонери». Так что гол Пулишича после красивого сольного прохода — не разовая вспышка, а логичное завершение серии опасных атак номинальных гостей.

Что интересно, «Милан» не открывал счет в дерби целых четыре года — со времен Златана Ибрагимовича. Получается, для ряда красно-черных такое развитие событий — что-то неизведанное. Но, конечно, не этим, а классом «Интера» нужно объяснять ответ «нерадзурри» после красивой комбинации с участием Лаутаро Мартинеса и отправившего мяч в угол Димарко. И это еще Меньян в концовке первого тайма вытащил сложнейший удар партнера по сборной Франции Тюрама.

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Впрочем, сразу после перерыва уже Зоммер спас после удара Рафаэла Леау головой. А еще в одной атаке на выручку киперу пришел Димарко. Мяч не шел в ворота, что не отменяло главного — беспомощные на фоне «Ливерпуля» «россонери» спустя несколько дней выдали классную игру. И забили в концовке, когда Рейндерс со штрафного навесил на голову Габбии. Таких развязок в пользу «Милана» — с победными голами после 89-й минуты — не было с 1999 года и удара Джорджа Веа. Но главное — рекорд «Интера» отменяется! Две миланские команды его делят и могут похвастаться сериями из шести выигранных дерби.

Германия: инфарктный «Байер»

«Байер» и настоящее безумие на поле — это почти синонимы. В решающей части чемпионского сезона левкркузенцы выдали неимоверное число камбэков, вытаскивая игры в невероятных ситуациях. Когда команда Хаби Алонсо недавно уступила «Лейпцигу» (2:3), показалось, что все в прошлом. Однако магия вернулась в это воскресенье, когда аспириновым пришлось отыгрываться дважды.

На первый укус «волков» леверкузенские охотники ответили дуплетом в виде удара Вирца с линии штрафной и атаки Та со «второго этажа. Гостей это с ног не сбило, и к перерыву они уже вышли вперед благодаря неуверенной игре Градецки в момент гола Сванберга. Но угловой в начале второго тайма принес успех Инкапье, а компенсированное время — стихия «Байера», и там контрольный выстрел исполнил Бонифейс. Через неделю — игра с «Баварией».

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Перспективы «Штутгарта» после крутого прошлого сезона и последующего ухода группы лидеров изначально оценивались скептически. Однако Себастьян Хенесс отвечает скептикам крутой работой, а потеря лучшего снайпера Гирасси словно не замечена. Приехав на некогда родной стадион, он даже забил, однако его вроде бы более статусная «Боруссия» была унижена и растоптана. Ундав, который теперь стал первой скрипкой в атаке швабов, забил дважды, а в очередной раз отличившийся новичок Демирович отлично дополняет форварда сборной Германии.

Образцовый удар боснийца головой закрепил быстро добытое преимущество и только добавил хозяевам уверенности. Ее, впрочем, и так было в избытке. В том числе у Миттельштадта, который впервые смог отдать две голевых передачи в одном матче бундеслиги. А воплощение пойманного куража — изумительный проход Мийо вдоль линии поля с обыгрышем двух защитников и пасом на Туре. Дома «Штутгарт» невероятно крут и не проигрывает на протяжении четырнадцати матчей. При этом в шести последних играх команда забивает не менее трех мячей, что является клубным рекордом.

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Франция: лионский триллер

«Монако» не упустил возможность сравняться с «ПСЖ», который открыл тур первой потерей очков. В последнем матче игрового дня подъема ждали и от «Марселя»", но задачу провансальцам усложнил их защитник Балерди. С тех пор, как статистику лиги 1 обсчитывает компания Opta, еще никого не удаляли за две желтые карточки спустя 4 минуты и 32 секунды с момента стартового свистка.

Ну а гол бывшего игрока «Марселя» Чалеты-Цара вроде бы сделал положение гостей безысходным. Однако команда Роберто Де Дзерби перевернула игру, показав как собственный класс (впервые с 1954 года забивает не менее двух мячей в первых пяти турах), так и глубину проблем «Лиона». Тот, впрочем, не сдался после того, как 1:0 на табло превратились в 1:2. И это была удивительная драма! На третьей добавленной минуте Шерки, казалось, спас хозяев, но те ухитрились впервые в своей истории пропустить три мяча в большинстве. В шок трибуны погрузил Роу, завершивший проход выстрелом в дальний угол. На вершине в лиге 1 троеваластие!

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Статистика дня

9 матчей в качестве игрока и тренера провел против «Бешикташа» Арда Туран. И ни разу не смог победить (=2-7).

16 мячей забил с начала прошлого сезона нападающий «Атлетика» Гурусета. На этом отрезке он — самый результативный испанец в ла лиге на пару с Борхой Майоралем.

23 страны представляли игроки стартовых составов в матче «Фейеноорд» — НАК. Это рекорд голландского чемпионата.

27 командам забил в чемпионате Нидерландов нападающий ПСВ Люк де Йонг.

48 мячей забил в чемпионате Испании форвард «Барселоны» Левандовски. Сейчас он делит звание лучшего польского снайера ла лиги с бывшим футболистом «Осасуны» Яном Урбаном.

88,6 процентов ударом отражает вратарь «Арсенала» Райя. Испанец — лучший по этому показателю в АПЛ и лидирует по числу сухих матчей (3).