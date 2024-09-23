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«Милан» вырвал победу над «Интером», «Барселона» совершенна, «Боруссия» унижена в Штутгарте

«Барселона» разгромила «Вильярреал», «Милан» победил «Интер»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Рафинья.
Фото AFP
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: новый герой Флика

Испания. Ла Лига. 6-й тур
22 сент, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:5
Барселона

Игры «Барселоны» и «Вильярреала» в последнее время — почти синоним футбольного праздника. Новая встреча не стала исключением, однако травма тер Штегена оставила неприятный осадок. Сине-гранатовые с большой долей вероятности лишились своего первого номера на весь сезон. А сколько немец значит для «Барсы», показал первый тайм воскресной игры. Где-то тер Штегену везло, как в эпизоде с не сразу зафиксированным мячом и промахом Айосе Переса. Где-то он спасал — как при выходе Пепе один на один. Но всякий раз команда знала, что у нее за спиной — стена.

Фото Reuters

А с этим чувством и творить легче, чем и занимались каталонские таланты. Ханси Флик словно предложил выучить новое имя — Пабло Торре. Справедливости ради, надо сказать, что к главной команде его подтянул еще Хави, а аренда в «Жирону» помогла обрасти мясом. Теперь 21-летний полузащитник и крутой пас Левандовски способен отдать, и сам отправить мяч в сетку с дальней дистанции. А ведь это был первый матч Торре в старте в нынешнем сезоне! Наверное, поэтому его игра и воспринимается, как некое откровение.

Фото Reuters

С остальными-то все понятно. Левандовски продолжает штамповать голы, хотя и упустил шанс на хет-трик, не реализовав пенальти. Словно фортуна вернула свое после эффектного удара через себя. Ямаль, кажется, может все, а голевые пасы шведкой на внушительное расстояние — чуть ли не обыденность. Ну и Рафинья в полном порядке. Глядя на его очередные голы, задаешься вопросом: чем думал тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, не вызвав барселонца на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2026? И, конечно, нельзя не сказать, что 1:5 — слишком жестоко по отношению к «Вильярреалу». «Подводники» лишались голов из-за небольших офсайдов, попадали в перекладину, мазали из убойных позиций и наиграли минимум еще на два-три гола.

Испания. Ла Лига. 6-й тур
22 сент, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Атлетико

«Райо Вальекано» умеет создавать проблемы фаворитам, и «пчелы» сделали все, чтобы использовать усталость «Атлетико» после Лиги чемпионов. Тринадцать ударов соперника за первые 45 минут — больше в эпоху Диего Симеоне случалось только против «Реала» (15 в 2018 году) и «Вильярреала» (16 в 2019-м). Даже по теории вероятностей хозяева должны были забить, и ВАР к радости трибун исправил ошибку судей. Они сначала отменили гол Паласона, который с 15 мячами стал пятым снайпером команды в ла лиге в XXI веке.

Правда, переламывать ход игры — одна из черт «матрасников». Вот и в этот раз они отыгрались, а Серлот хоть и не смог забить сам, пробросив мяч мимо голкипера, выдал пас под удар отличившемуся во втором туре подряд Галлахеру. Таких отрезков у англичанина не было со времен аренды в «Кристал Пэлас». Вот только большего «Атлетико» не добился. Всего лишь ничья за неделю до первого в сезоне большого матча — мадридского дерби с «Реалом».

Фото Reuters

Италия: рекорд отменяется

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Милан

Большие дерби — вещь в себе, и в таких играх возможно все. Об этом прекрасно знают Симоне Индзаги и оказавшийся под угрозой увольнения Паулу Фонсека, которые стали первыми тренерами, соперничавшими друг с другом в дерби Милана и Рима. И в воскресенье — вопреки всем прогнозам — игру с позиции силы начали «россонери». Так что гол Пулишича после красивого сольного прохода — не разовая вспышка, а логичное завершение серии опасных атак номинальных гостей.

Что интересно, «Милан» не открывал счет в дерби целых четыре года — со времен Златана Ибрагимовича. Получается, для ряда красно-черных такое развитие событий — что-то неизведанное. Но, конечно, не этим, а классом «Интера» нужно объяснять ответ «нерадзурри» после красивой комбинации с участием Лаутаро Мартинеса и отправившего мяч в угол Димарко. И это еще Меньян в концовке первого тайма вытащил сложнейший удар партнера по сборной Франции Тюрама.

Фото Reuters

Впрочем, сразу после перерыва уже Зоммер спас после удара Рафаэла Леау головой. А еще в одной атаке на выручку киперу пришел Димарко. Мяч не шел в ворота, что не отменяло главного — беспомощные на фоне «Ливерпуля» «россонери» спустя несколько дней выдали классную игру. И забили в концовке, когда Рейндерс со штрафного навесил на голову Габбии. Таких развязок в пользу «Милана» — с победными голами после 89-й минуты — не было с 1999 года и удара Джорджа Веа. Но главное — рекорд «Интера» отменяется! Две миланские команды его делят и могут похвастаться сериями из шести выигранных дерби.

Германия: инфарктный «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
22 сент, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
4:3
Вольфсбург

«Байер» и настоящее безумие на поле — это почти синонимы. В решающей части чемпионского сезона левкркузенцы выдали неимоверное число камбэков, вытаскивая игры в невероятных ситуациях. Когда команда Хаби Алонсо недавно уступила «Лейпцигу» (2:3), показалось, что все в прошлом. Однако магия вернулась в это воскресенье, когда аспириновым пришлось отыгрываться дважды.

На первый укус «волков» леверкузенские охотники ответили дуплетом в виде удара Вирца с линии штрафной и атаки Та со «второго этажа. Гостей это с ног не сбило, и к перерыву они уже вышли вперед благодаря неуверенной игре Градецки в момент гола Сванберга. Но угловой в начале второго тайма принес успех Инкапье, а компенсированное время — стихия «Байера», и там контрольный выстрел исполнил Бонифейс. Через неделю — игра с «Баварией».

Фото Reuters
Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
22 сент, 18:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
5:1
Боруссия Д

Перспективы «Штутгарта» после крутого прошлого сезона и последующего ухода группы лидеров изначально оценивались скептически. Однако Себастьян Хенесс отвечает скептикам крутой работой, а потеря лучшего снайпера Гирасси словно не замечена. Приехав на некогда родной стадион, он даже забил, однако его вроде бы более статусная «Боруссия» была унижена и растоптана. Ундав, который теперь стал первой скрипкой в атаке швабов, забил дважды, а в очередной раз отличившийся новичок Демирович отлично дополняет форварда сборной Германии.

Образцовый удар боснийца головой закрепил быстро добытое преимущество и только добавил хозяевам уверенности. Ее, впрочем, и так было в избытке. В том числе у Миттельштадта, который впервые смог отдать две голевых передачи в одном матче бундеслиги. А воплощение пойманного куража — изумительный проход Мийо вдоль линии поля с обыгрышем двух защитников и пасом на Туре. Дома «Штутгарт» невероятно крут и не проигрывает на протяжении четырнадцати матчей. При этом в шести последних играх команда забивает не менее трех мячей, что является клубным рекордом.

Фото Reuters

Франция: лионский триллер

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:3
Марсель

«Монако» не упустил возможность сравняться с «ПСЖ», который открыл тур первой потерей очков. В последнем матче игрового дня подъема ждали и от «Марселя»", но задачу провансальцам усложнил их защитник Балерди. С тех пор, как статистику лиги 1 обсчитывает компания Opta, еще никого не удаляли за две желтые карточки спустя 4 минуты и 32 секунды с момента стартового свистка.

Ну а гол бывшего игрока «Марселя» Чалеты-Цара вроде бы сделал положение гостей безысходным. Однако команда Роберто Де Дзерби перевернула игру, показав как собственный класс (впервые с 1954 года забивает не менее двух мячей в первых пяти турах), так и глубину проблем «Лиона». Тот, впрочем, не сдался после того, как 1:0 на табло превратились в 1:2. И это была удивительная драма! На третьей добавленной минуте Шерки, казалось, спас хозяев, но те ухитрились впервые в своей истории пропустить три мяча в большинстве. В шок трибуны погрузил Роу, завершивший проход выстрелом в дальний угол. На вершине в лиге 1 троеваластие!

Фото Reuters

Статистика дня

9 матчей в качестве игрока и тренера провел против «Бешикташа» Арда Туран. И ни разу не смог победить (=2-7).

16 мячей забил с начала прошлого сезона нападающий «Атлетика» Гурусета. На этом отрезке он — самый результативный испанец в ла лиге на пару с Борхой Майоралем.

23 страны представляли игроки стартовых составов в матче «Фейеноорд» — НАК. Это рекорд голландского чемпионата.

27 командам забил в чемпионате Нидерландов нападающий ПСВ Люк де Йонг.

48 мячей забил в чемпионате Испании форвард «Барселоны» Левандовски. Сейчас он делит звание лучшего польского снайера ла лиги с бывшим футболистом «Осасуны» Яном Урбаном.

88,6 процентов ударом отражает вратарь «Арсенала» Райя. Испанец — лучший по этому показателю в АПЛ и лидирует по числу сухих матчей (3).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
ФК Вольфсбург
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Райо Вальекано
ФК Штутгарт
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