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Дьекереш — официально лучший бомбардир 2024 года. Швед чуть сдал с уходом Аморима

Дьекереш официально стал лучшим бомбардиром мира в 2024 году
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Виктор Дьекереш.
Фото Global Look Press
Дальше — в топ-клуб?

Виктор Дьекереш официально стал лучшим бомбардиром 2024-го. В последней игре года против «Бенфики» (1:0) форвард не смог забить гол, отметившись только результативной передачей. Шведский снайпер с запасом обошел многих звездных конкурентов и в ближайшее время может поменять «Спортинг» на более мощный клуб.

Дьекереш забил больше всех

Виктор остановился на отметке 52 гола за клуб во всех турнирах — это с запасом лучший результат среди всех игроков топ-10 европейских чемпионатов. Также он отметился 10 забитыми мячами за сборную Швеции.

Швед выделился на фоне остальных нападающих, но за последние 10 лет в европейском футболе попадались и более опасные голеадоры. Абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси — в 2012 году он заколотил за «Барселону» безумный 91 гол.

Виктор немного сбавил с уходом Аморима

Швед выдал потрясающий год, но немного успокоился под его конец — в декабре отметился лишь тремя мячами за «Спортинг». Небольшой спад футболиста совпал с уходом главного тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»: он возглавил «красных дьяволов» в ноябре, а после его ухода Дьекереш отличился лишь четыре раза в восьми играх во всех турнирах, хотя в среднем в 2024 году забивал ровно по голу в 90 минут.

Фото Global Look Press

Дальше — в топ-клуб?

Результативного форварда связывают с топ-клубами. Сам футболист тоже говорит о желании трансфера.

«Я не играю в АПЛ, как другие, но я сделал все, что мог, там, где я есть. Я также показал себя в Европе, в Лиге чемпионов и в национальной сборной, так что это было не только в Португалии. Посмотрим. Ходит много слухов, но мы находимся в середине сезона, и впереди еще много месяцев. Посмотрим, что произойдет, когда придет время. Хочу играть за одну из лучших команд Европы. Это цель», — поделился Виктор в интервью Marca.

Нападающий &laquo;Спортинга&raquo; Виктор Дьекереш. Виктор Дьекереш: биография шведского бомбардира «Спортинга»

Одним из главных претендентов на нападающего называют «Манчестер Юнайтед», куда как раз ушел экс-главный тренер «Спортинга» Аморим. В числе кандидатов находятся и другие клубы: например, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, над сделкой начал работать «Ман Сити» — в клуб летом придет нынешний спортивный директор лиссабонцев Угу Виан. За нападающего придется солидно заплатить — отступные Виктора 100 миллионов евро, а контракт действует до 30 июня 2028 года.

Виктор Дьекереш
ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
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