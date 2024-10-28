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Сегодня, 00:45

Тен Хаг ругает судей после поражения «МЮ», сумасшедшая ничья «Интера» и «Ювентуса», Микаутадзе начал забивать за «Лион»

Тен Хаг пожаловался на работу ВАР после поражения «МЮ» от «Вест Хэма»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (в центре) спорит с резервным арбитром.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: неудержимый Палмер

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
2:1
Манчестер Юнайтед

«МЮ» мощно начал в Лондоне. В первой же атаке проводивший 100-й матч за «красных дьяволов» Гарначо попал в перекладину, после чего отличные шансы упустили Хейлунн и Бруну Фернандеш. А чемпионом по промахам в итоге стал Диогу Далот, который вышел один на один, перебросил голкипера, но после этого ухитрился запустить мяч выше пустых ворот. Это был тот случай, когда проще забить, чем промахнуться.

Полузащитник &laquo;Арсенала&raquo; Кай Хаверц атакует ворота &laquo;Ливерпуля&raquo; (2:2) в&nbsp;матче 9-го тура АПЛ 27&nbsp;октября 2024 года. Шикарная перестрелка в центральном матче АПЛ. «Арсенал» потерял двух защитников, а Слот упустил первое место

Да, во втором тайме у гостей все было не так содержательно, но Эрик тен Хаг имел основания поверить в некое проклятие, когда Гарначо обрезал команду поперечной передачей, Боуэн покатил мяч в штрафную, а там неудачный удар Ингса трансформировался в пас замкнувшему дальнюю штангу Саммервиллу. Очередной кошмар «МЮ» становился явью, и развязка получилась максимально жесткой для манкунианцев. Они ведь, казалось, спаслись, когда по ходу голевой атаки три решающих контакта с мячом Далот, Зиркзе и Каземиро сделали головами.

Однако на 90-й минуте ВАР и приглашенный к монитору арбитр увидели фол де Лигта в штрафной. Игроки «МЮ» спорили несколько минут, но ничего не изменили, а угадавший направление удара Онана не смог дотянуться до мяча. Боуэн попал впритирку со штангой, а двенадцать добавленных минут ничего не изменили. Тен Хаг после финального свистка, естественно, говорил об уже третьем проявлении несправедливости в нынешнем сезоне, что влияет на результаты и место в таблице. Только нынешняя 14-я позиция еще и следствие худшей в АПЛ реализации — 8 мячей при коэффициенте ожидаемых голов 14,6.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Ньюкасл Юнайтед

Быстрый гол «Челси» отменили, но это не выбило синих из колеи. Их уже легитимная атака — образец выхода из обороны, приправленный гением Палмера. Молодой талант, словно не глядя, с разворота запустил диагональ на ускорившегося по левому флангу Педру Нету, а португалец выложил мяч расстрелявшему ворота из центра штрафной Джексону. Форвард, которого критиковали весь прошлый сезон, забил уже 20 мячей в АПЛ за 44 матча. А это, между прочим, пятая скорострельность в истории клуба.

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн против защитника &laquo;Саутгемптона&raquo; Яна Беднарек (№ 35). Холанн неудержим, Конте идет с «Наполи» по чемпионскому графику, у «Боруссии» черная неделя

Однако до перерыва не обошлось без зевка лондонской обороны, и воспитанник «Челси» Холл огорчил родной клуб, буквально вложив мяч в ногу находившемуся напротив ворот Исаку. А два ключевых момента второго тайма прошли с теми же действующими лицами. И если Палмер свой гол забил, то Исак — уже обыграв вратаря — так и не нашел оптимального решения, позволив защитникам выбить мяч на угловой. Кошмары «Ньюкасла» на «Стэмфорд Бридж» продолжаются — у «сорок» 11 поражений и ничья в последних играх на этом стадионе.

«Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1).
Фото AFP

Испания: первое поражение «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 11-й тур
27 окт, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:0
Атлетико

В субботу первое поражение в сезоне потерпел с треском проигравший класико «Реал», а сутки спустя в соответствующей графе в таблице исчез последний нолик. Причем не скажешь, что проигрыш «Атлетико» — это неожиданность, а решивший все автогол Хименеса — неприятное стечение обстоятельств. Во-первых, Мануэль Пеллегрини превратил «Бетис» в крутую команду. Во-вторых, хозяева уже в первом тайме обрушились на мадридские ворота. За двадцать с лишним лет в ла лиге за 45 минут не фиксировалось такое соотношение ударов не в пользу «матрасников». 3:14 — это вообще что-то невообразимое для Диего Симеоне.

Италия: туринская молодость и день звездных сыновей

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:4
Ювентус

Пока лидирующий «Наполи» перешел на режим штамповки побед со счетом 1:0, его преследователи выдали сумасшедшую игру с пятью голами в первом тайме. Рекорд для дерби Италии и настоящие качели, которые раскачивались из стороны в сторону. На первый из двух пенальти в исполнении Зелиньски, который подходил к точке в отсутствие травмированного Хакана Чалханоглу, «Ювентус» ответил двумя классными атаками за семь минут. Маккенни после заброса в штрафную предпочел удару скидку на Влаховича, а соло Франсишку Консейсау завершилось прострелом на Веа.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; Самуэль Мбангула, Кенан Йылдыз и&nbsp;Пьер Калюлю (слева направо) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo; (4:4) 27&nbsp;октября 2024 года. Невероятное дерби Италии! «Интер» и «Ювентус» заколотили друг другу по четыре мяча

Но дальше «Интер» включил турборежим. Казавшийся окончательным перелом наметился после того, как Мхитарян на входе в штрафную обыгрался с Тюрамом и пробил впритирку со штангой. Далее были еще один 11-метровый впервые игравшего в старте Зелиньски и успех Дюмфриса, который упустил один момент, но во втором извлек максимум из неловких действий капитана бьянконери Данилу. И это еще Ди Грегорио выручал, не дав забить Димарко и Барелле. Фактически вратарь не дал интриге умереть, а влепивший мяч в дальний угол Кенан Йылдыз ее реанимировал. И он же — снова из-под Дюмфриса — забил еще раз, установив на табло итоговые 4:4.

Турок вписал себя в историю великого противостояния, сделав самый юный дубль в 19 лет и 176 дней. А Тиагу Мотта, даже придержав его в резерве для подвигов в концовке, все равно выставил максимально молодой в трехочковую эпоху стартовый состав против «Интера» (25 лет и 212 дней). С Йылдызом он мог быть еще моложе. Как и с Хефреном Тюрамом, который тоже вышел в концовке против своего брата Маркуса. Они тепло обнялись еще на предматчевой разминке, а итог игры — лучший подарок их знаменитому отцу Лилиану. Расстроиться из-за отсутствия победы могли только другие звездные папы, ведь отпрыски Джорджа Веа и Сержиу Консейсау играют за «Старую синьору».

«Бавария» разгромила «Бохум» (5:0).
Фото AFP

Германия: «Бавария» не уступает лидерство

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
27 окт, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:5
Бавария

«Бавария» вернула себе первое место, уже к середине первого тайма создав задел в Бохуме. Особенно хорош был штрафной в исполнении Олисе, после которого вратарь проводил мяч беспомощным взглядом. А удвоивший счет Мусиала показал, как он нужен был в стартовом составе против «Барселоны». Однако Венсан Компани поступил логично, не нагружая молодую звезду в его первом полноценном матче после травмы. Причем в воскресенье Мусиала забил не совсем типичный для себя мяч, головой замкнув подачу Киммиха со штрафного.

В воздухе появились призраки счета 7:0 — такой результат в играх «Баварии» и «Бохума» с 2021 года фиксировался трижды! Но в воскресенье мюнхенцы оказались не столь кровожадны. Забили всего лишь пять. И суммарно — 29 в восьми турах. У Компани пока не все ладно в Лиге чемпионов, где кроме разгрома от «Барселоны» было еще и поражение от «Астон Виллы». Но в бундеслиге у него на данный момент самая высокая результативность за всю историю турнира в первых восьми матчах. Как раз эти показатели помогают при равном количестве очков опережать в таблице «Лейпциг».

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Барколя.
Фото AFP

Франция: избиение во французском класико

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 17:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:2
Осер

Нападающий сборной Грузии Микаутадзе, которого летом ждали в «Монако», наконец-то открыл счет своим голам в «Лионе». Тренер Пьер Саж дал форварду шанс после игры с «Бешикташем», где «Лион» не забил при тридцати ударах. В итоге Микаутадзе отличился дважды. Сначала — с лично заработанного благодаря своей настырности пенальти. Потом — аккуратно пробив головой в противоход вратарю с подачи Бенрахма.

Потасовка в&nbsp;матче &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (2:1) 27&nbsp;октября 2024 года. Первое в сезоне поражение «Монако» потерпел в дерби. Головину пришлось менять амплуа после очередного удаления монегасков

Однако «Осер» дважды отыгрывался, а солировал у гостей отметившийся голом и передачей Диоманде. После его успеха число мячей, которые «ткачи» за последние шесть лет пропустили от собственных воспитанников, достигло тридцати. С одной стороны — боль. С другой — еще одно подтверждение качества воспитания молодых игроков. Но нужно отметить и ветерана Матича, который в 37 лет и 172 дня стал самым возрастным игроком «Лиона», сыгравшим в чемпионате Франции с 1952 года.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:3
ПСЖ

Французское класико — 50-е на «Велодроме» — разочаровало беспомощностью «Марселя», который не проигрывал дома первые таймы с отставанием в три мяча с 1998 года. После того, как «обрез» лидера провансальцев Гринвуда привел к издевательскому голу Барколя, режиссер трансляции показал, как разочарованные болельщики хозяев покидают территорию стадиона. А «ПСЖ» был столь же элегантен, как прием Заира-Эмери, который в начале первой голевой атаки перебросил мяч через голову соперника. К тому же команду Роберто де Дзерби подводили ключевые исполнители. Так, Харит в своем 100-м матче в лиге 1 попал ногой в грудь Маркиньюсу и отправился в раздевалку. У «Марселя» четыре красных карточки в шести последних матчах! А пострадавший бразилец по числу классических игр (22) сравнялся с бывшим одноклубником Верратти. Больше только у бывшего вратаря марсельцев Манданда. Вдобавок ко всему капитан хозяев Балерди забил глупый гол в свои ворота.

А в Париже не только праздновали успех, но и отмечали очередные достижения. Например, Дембеле в третьем подряд матче с непримиримым соперником отметился голевой передачей, чего не случалось со времен Ибрагимовича десять лет назад. А штампующий голы Барколя (8 в первых девяти турах) среди французов уступает только показателям Жиньяка и Бензема. И, конечно, не преминули отметить, что перебравшийся в Марсель воспитанник «ПСЖ» Рабьо впервые проиграл в класико. После первого в сезоне поражения «Монако» команда Луиса Энрике наконец-то стала единоличным лидером.

Статистика дня
3-й раз в истории серии А в матче «Интера» и «Ювентуса» забито не менее восьми мячей. Но прежде такие игры приносили успех туринцам (6:2 в 1932 году и 9:1 — в 1961-м).
5 домашних матчей «Фенербахче» не обходятся без голов форварда Джеко. Это повторение лучшей серии игроков «канареек» с 2007 года, когда соответствующие подсчеты ведет компания Opta.
7 голевых передач отдал защитник «Лацио» Нуну Тавареш. Португалец — лучший ассистент сезона в лигах топ-5 на пару с арсенальцем Сака.
8 голов в первых семи матчах за «Бенфику» до нынешних успехов Керема Актюркоглу новички лиссабонцев на забивали в течение 59 лет.
11 мячей забил «Арсеналу» нападающий «Ливерпуля» Салах. Чаще «канониров» огорчали только Кейн (14) и Уэйн Руни (12).
17 лет и 77 дней — возраст полузащитника «Тоттенхэма» Мура. Столь юные футболисты не попадали в старт «шпор» в английском чемпионате с 1993 года.
20 выездных матчей с учетом всех турниров не проигрывает «Фейеноорд», повторив клубный рекорд. Ранее такие серии удавались роттердамцам в сезонах-1961/62 и 1978/79.
50 голов забил в АПЛ Сака, в 22 года и 52 дня став самым молодым игроком «Арсенала», достигшим подобной результативности.

Жорж Микаутадзе
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
ФК Ювентус
Эрик тен Хаг
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