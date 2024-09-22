Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: камбэк Эмери и невезение «МЮ»

Назначение Хулена Лопетеги на пост главного тренера «Вест Хэма» изначально вызывало вопросы, и пока результаты «молотобойцев» не впечатляют. Всего одна победа пяти турах, а где команда вне конкуренции — так это по числу пропущенных голов в стартовых пятиминутках. Первый в субботнем матче результативный удар Джексона — уже пятый подобный случай! Форвард в итоге оформил самый быстрый для «Челси» дубль в лондонских дерби (к 18-й минуте). Сенегалец явно любит встречи с соседями, забив в АПЛ по четыре раза не только «Вест Хэму», но и «Тоттенхэму». И, как бы его не критиковали по ходу дебютного сезона, Джексон прогрессирует. В этой встрече он еще и ассистировал Палмеру. Отметим и оживающего Санчо, который стал соавтором одного из голов Джексона.

«Ливерпуль» вернулся в победный режим, разозлившись после проигрыша «Ноттингему», и за тайм ответил на незасчитанный быстрый гол «Борнмута» тремя своими. Два первых на счету Диаса, который с пятью мячами уступает в нынешнем чемпионате только инопланетянину Холанну. Первый успех колумбийца — после длинного паса Конате — примечателен грубой ошибкой Кепы. Непонятно, зачем он решил выскочить за пределы штрафной, где Диас оказался расторопнее?

Ну а гол номер два — заслуга Александера-Арнолда, который набрал сотый результативный балл за «Ливерпуль» (19 голов и 81 передача). Он точно защитник?! Если же считать только матчи АПЛ, то у Трента 59 ассистентских баллов. В субботу он обошел по данному показателю Стива Макманамана, уступая только Стивену Джеррарду (92) и Салаху (72). Мо, кстати, помог отличиться Нуньесу, который не забивал с апреля (14 матчей) и, казалось, немного заржавел в запасе. Но стоило Арне Слоту дать ему шанс, как уругваец отметился красивейшим обводящим ударом от угла штрафной.

Неделю назад «Астон Вилла» выдала крутой камбэк против «Эвертона», превратив 0:2 в 3:2. А так как пойманный кураж никуда не делся, «Вулверхэмптону» в Бирмингеме форы в один гол не хватило. Переломным оказался удар с рикошетом от вошедшего во вкус Уоткинса, который повторил клубный рекорд по числу голов на «Вилла Парк» в матчах АПЛ. Еще один точный удар, и отличившийся дома 49 раза снайпер отметит юбилей, оставив за спиной Агбонлахора. Победу же команде Унаи Эмери принес защитник Конса, который задержался перед штрафной после подачи углового и эффектно в падении замкнул подачу Тилеманса.

Впрочем, среди ассистентов важнее отметить организовавшего два гола Роджерса. Ну а гол Дурана после выхода на замену — это вообще обязательный пункт программы на матчах «Виллы». Колумбиец, который в последнее время в сборной вытеснил из основы игравшего роль первой скрипки на Кубке Америки краснодарца Кордобу, забил в третьем туре подряд. При ограниченном игровом времени Дуран забивает в среднем каждые 80 минут, уступая по данному показателю только Холанну (79).

С «Тоттенхэмом» под началом Ангелоса Постекоглу никогда не бывает скучно. Накануне тренер взял под защиту критикуемого новичка Соланке, посоветовал автору вопроса не торопиться с выводами и заняться йогой, и форвард ответил на поддержку первым голом в качестве игрока «шпор». Между тем — это один из шести футболистов, которые с начала прошлого сезона забили в АПЛ не менее двадцати мячей! Успех был важен и Соланке, и команде, пропустившей уже на 22-й секунде.

Своя история и у выведшего «Тоттенхэм» вперед Джонсона. После поражения от «Арсенала» валлийца оскорбили в одной из соцсетей, после чего он удалил свой аккаунт и спустя неделю забил важный гол. А помог ему пас Сон Хын Мин, который еще и ассистировал Мэддисону и довел число своих результативных передач за «шпор» до 64. Позади остался Эриксен, а впереди — только давно завершивший карьеру Даррен Андертон (67). Скорее всего, кореец заберет себе рекорд еще до нового года.

В середине недели «МЮ» порезвился в Кубке лиги, а несчастному «Барнсли» (7:0) забил даже Антони. Но в гостях у «Кристал Пэлас» все было не так гладко. Во-первых, периодически гости мазали из перспективных позиций. Во-вторых, круто в воротах хозяев играл Хендерсон. Наконец, команде Эрика тен Хага еще и не везло. Самый показательный момент — словно из одного жестко заскриптованного футбольного симулятора, потому что в реальной жизни сложно увидеть в одной атаке два попадания в перекладину. Но именно это случилось с Гарначо и Бруну Фернандешем.

Было бы жестко, забей в ответ Эзе, только он лишь размял Онана ударом по центру. В итоге же и камерунцу пришлось творить чудеса, выдав двойной сейв в одной атаке в середине второго тайма. А когда незадачливый в этот вечер Эзе не попал в угол с десяти метров, уже было сложно определить какой из команд по-настоящему не повезло. Хотя правильнее хвалить вратарей. И Онана, и Хендерсона, который против бывшей команды сделал семь спасений при показателе xG 1,65.

Испания: «Реал» надо смотреть со второго тайма

В субботу на «Сантьяго Бернабеу» было празднично. Сначала болельщики с восторгом встретили победу «Королевского клуба» в баскетбольном класико. Потом трибуны устроили овацию олимпийским чемпионам, чествуя которых футболисты «Реала» и «Эспаньола» выстроились в торжественный коридор. В игре же для сливочных все складывалось не так гладко, а Мбаппе получил предупреждение за демонстративное недовольство судейским решением. При этом Килиан и в офсайд забрался, и защитника толкнул, но на трибунах зарядили песню про коррупцию в испанской федерации футбола.

Но даже если она есть, это не объясняет, как команда Карло Анчелотти в нынешнем сезоне за восемь матчей забила в первых таймах всего один гол. В этот раз не помогли 14 ударов (6 в створ) за 45 минут. К подобному уже привыкли, а вот ошибки Куртуа — событие экстраординарное. После банального и безадресного прострела мяч оказался в сетке от пятки неловкого сыгравшего бельгийца. Впрочем, спустя четыре минуты дрогнул и вратарь «Эспаньола». Вслед за отбором Беллингема и его пасом вдоль ворот мяч проскочил под Гарсией, а Карвахаль оказался тут как тут.

Капитан покинул поле с чувством выполненного долга и передал эстафету Винисиусу Жуниору. Тот в роли джокера зажег на любимом левом фланге, откуда шведкой вырезал изумительную передачу на Родриго, а потом забил сам. С паса Мбаппе, после чего бразилец скопировал фирменное празднование француза. Получается, прав Анчелотти, уверяя, что ему нравится, как комбинируют Вини и Килиан.

Эта уверенность Карло отчасти напоминает прошлый сезон, когда тренер методично продвигал новую тактику с Беллингемом на вершине ромба в полузащите и новыми ролями Винисиуса и Родриго. Но там была полноценная предсезонка, которую в этот раз пропустил Мбаппе. Просто нужно время, а очки набирают и за счет ускорений во вторых таймов. И Килиан тоже забивает. Пусть чаще и с пенальти (в третьем матче подряд), который на этот раз заработал Эндрик. Впереди настоящая проверки в дерби с «Атлетико».

Италия: туринская засуха

Когда-то Тиагу Мотта играл в сборной Италии, которую возглавлял Антонио Конте. И, пожалуй, на многих игровых отрезках команда учителя смотрелась чуть острее. По крайней мере, таких сейвов, как у Ди Грегорио после стандарта в добавленное к первому тайму время, у вратарей «Наполи» не было. Именно вратарей (в множественном числе), потому что ярко играющему на старте сезона Мерету потребовалась замена, и в рамку отправился продуктивно отыгравший прошлый сезон на правах аренды в «Эмполи» и вернувшийся в Неаполь с багажом опыта Каприле.

Но большой вопрос — сделал бы он что-нибудь, если бы Копмайнерс из пределов штрафной попал бы в створ, а не ударил выше цели. А то, что оборона в этот вечер была сильнее атаки, подтверждало решение Конте довольно рано заменить Кварацхелию и Лукаку, которого болельщик «бьянконери» мощно освистали. Помнится, год назад они устраивали акции протеста против трансфера бельгийца, который в итоге оказался в «Роме». Вспомнить же об этой игре уже завтра будет нечего. За исключением того, что «Юве» третий раз подряд сыграл 0:0, чего не случалось с эпохи Джованни Трапаттони в 1992 году.

Германия: разгром — как будни

В середине недели Нойера поменяли в перерыве матча Лиги чемпионов. В Бремене он должен был выйти в стартовом составе, но проблемы со здоровьем возникли снова — уже на разминке. Впрочем — как и против загребского «Динамо» — серьезных проблем у «Баварии» не обнаружилось, а попадание Лаймера лишь отсрочило вторую подряд победу мюнхенцев с разгромным счетом.

Впечатляет, насколько быстро вписался в команду Олисе. Француз превращается в полноценную звезду, выдав ударную неделю. В прошлый выходные он забил свой первый гол в бундеслиге. Продолжил дублем в ЛЧ, а теперь дважды отличился против еще не уступавшего в нынешнем сезоне «Вердера». Точнее, Олисе отметился в четырех голевых атаках, ассистировав Мусиале и вернув должок в виде паса Кейну. Харри, кстати, первым в лигах топ-5 довел свой лицевой счет до десяти мячей. У «Баварии» же 29 результативных атак под началом Венсана Компани, что стало лучшим в истории показателем за первые шесть матчей сезона.

Статистика дня

2-й после «Манчестер Сити» командой, которая в двух последовательных матчах АПЛ открывала счет на 1-й минуте, стал «Брентфорд».

2 из трех гостевых матчей с «Фенербахче» выиграл «Галатасарай» под началом Окана Бурука. Такой же результат был у «львов» в выездных дерби в 23 предыдущих встречах.

4 раза «Эвертон» открывал счет, но так и не смог победить (=1-3). С начала года у команды Шона Дайча худший в АПЛ показатель в данных ситуациях — 18 потерянных очков.

11-й раз подряд «ПСЖ» не смог выиграть в лиге 1 матч, где он уступал в счете (=5-6).

13 очков в первых пяти турах голландского чемпионата впервые набрал «Утрехт».

45 мячей забил в ла лиге за «Осасуну» нападающий Будимир. Хорват сравнялся с Яном Урбаном и уступает только легенде памплонцев Сабино Адонеги, который блистал в 50-60-х годах прошлого века (57 голов).