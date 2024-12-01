«Арсенал» стал кошмаром «Вест Хэма», «Барселона» разучилась побеждать без Ямаля. «Бавария» спаслась в Дортмунде, потеряв Кейна

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: бенефис Сака

Вернулся после травмы Эдегор, снова набрал обороты пропустивший пару игр Сака — и наблюдения за игрой «Арсенала» после периода мучений снова превратились в эстетическое наслаждение. А дерби с «Вест Хэмом» стало своеобразным продолжением игры против «Спортинга» в Лиге чемпионов (5:1). К середине первого тайма в воротах «молотобойцев» мяч побывал четыре раза, и началось все с привычного номера «канониров». Сака исполняет корнер — Габриэл Магальянс забивает головой.

Голевая атака номер два — блюдо для гурманов. От мягкого заброса Эдегора за спины защитникам — до паса Сака на находившегося напротив пустого угла Троссара. Причем Сака, который первым в Европе отдал 10 результативных передач, оказался причастен и к третьему голу, заставив Лукаса Пакета сфолить в штрафной, после чего уступил право на удар впервые забившему после травмы Эдегору. И уже полным издевательством выглядел заброс Троссара на убежавшего один на один Хаверца.

Казалось, команды перенеслись в февраль, когда «Арсенал» уничтожил принципиального соперника на его стадионе со счетом 6:0. Сейчас, впрочем, экзекуция получилась чуть более гуманной. Хозяева в какой-то момент словно проснулись и отыграли два мяча усилиями своих латералей — Ван-Биссаки и Эмерсона. Только второй 11-метровый, который в этот раз исполнял Сака, по сути, поставил крест на надеждах «Вест Хэма» на камбэк. Как оказалось, за сверхрезультативный первый тайм команды выбрали голевой лимит. А того, что успели, «канонирам» хватило, чтобы первыми в истории АПЛ забить одному сопернику на его поле 60 мячей.

Испания: мощь «Атлетико»

«Лас-Пальмас» с первых минут вполне себе достойно смотрелся на фоне «Барселоны», и долго время отвечал на острые атаки каталонцев не менее яркими моментами. Местами гости даже были чуть острее и конкретнее в атаке, но казалось, что — как часто случается — надолго команды из нижней части таблицы не хватит. Даже после гола в начале второго тайма, когда «Лас-Пальмас» роскошно вышел из-под прессинга в собственной штрафной, и счет открыл воспитанник «Барсы» Сандро Рамирес. Однако островитяне не сломались даже после выстрела с дальней дистанции сравнявшего счет Рафиньи, и от защитников сине-гранатовых ускользнул уже Фабиу Силва. В общем, нет Ямаля — нет победы уже в третьем туре подряд. Два поражения и ничья — это минус семь баллов, и по потерянным очкам имеющий игру в запасе «Реал» уже теневой лидер. А «Лас-Пальмас» празднует победу в Каталонии впервые с 1972 года. При этом Ханси Флик в числе прочего вправе сетовать на невезение, так как «Барса» с отрывом лидирует в лигах «большой пятерки» по количеству попаданий в каркас ворот. В субботу эта цифра выросла до 14.

Диего Симеоне никогда не проигрывал «Вальядолиду», который для тренера является самым удобным соперником, наряду с «Хетафе». В этом плане ничего не изменилось даже в тринадцатой игре испанца с бело-фиолетовыми. «Матрасники» сняли все вопросы за тайм тремя забитыми мячами при еще двух отмененных взятиях ворот. И если видеть голы отличившегося в этом сезоне в десятый раз Альвареса привычно, то успех открывшего счет Лангле — событие. Это первый мяч французского защитника за два года. В Испании же он не забивал на протяжении четырех лет. Видимо, ждал приезда в Вальядолид, где он тогда отличился еще в составе «Барселоны». Итоговые 5:0 пока временно подняли «Атлетико» на второе место. До первой строчки — всего два очка.

Италия: легкая прогулка для «Милана»

«Милан» и его главного тренера Паулу Фонсеку в нынешнем сезоне принято критиковать. Между тем, впервые за двадцать с лишним лет у россонери пять сухих матчей в первых семи домашних матчах. Что до игры с «Эмполи» — то это одна из самых простых для Меняьна встреч без пропущенных мячей. Миланцы как забрали инициативу, так и не упускали ее вплоть до финального свистка. Начало разгрому середняка серии А положил Мората, который после попадания Рафаэла Леау в защитника с подбора отправил мяч в ближний угол. Остальное сделал оформивший дубль Рейндерс. Особенно красив был первый его гол, когда голландец подстроился под отскок и, положив корпус, пробил впритирку со штангой. А второй успех Рейндерса — это быстрая контратака, в которой хавбек дотащил мяч до штрафной и пробил, не входя в нее. Можно порадоваться, только пока «Милан» лишь приблизился к еврокубковой зоне, и в воскресенье это достижение могут нивелировать конкуренты из лидирующей группы.

Германия: Шик в огне

«Байер» не побеждал на выезде с середины сентября, но довольно уверенно переиграл в Берлине «Унион», который в случае субботнего успеха мог сравняться с чемпионом по набранным очкам. Да, хозяева ответили в первом тайме на быстрый гол Фримпонга, однако не смогли сдержать проводившего сотый матч в бундеслиге Шика. Пока Бонифейс залечивает травму, чех вернулся к своим лучшим кондициям и отличился в четвертом матче подряд. На этом отрезке он забил шесть раз, а в столице забил с подачи Вирца, переправив мяч в сетку грудью.

Этот удар поднял команду Хаби Алонсо на третье место, чему способствовало унизительное поражение «Лейпцига» от «Вольфсбурга». 1:5 на своем поле — настоящая катастрофа. И продолжение достигшей шести матчей безвыигрышной серии «быков» (=1-5). Последний раз подопечные Марко Розе побеждали 29 октября в Кубке Германии.

А главное блюдо дня, естественно, подавали в Дортмунде, где «Боруссия» с учетом всех турниров выиграла одиннадцать раз подряд. И магию «Сигнал Идуна Парк» в итоге смогла расколдовать набравшая ход «Бавария». Хотя, сначала «шмели» развеяли миф о неприступности мюнхенской обороны. Она не давала сбоев на протяжении семи игр, однако сухая серия лидера оборвалась на отметке 697 минут. Великолепный Байно-Гиттенс после паса Шлоттербека на бровке перехитрил Лаймера и, стартовав со своей половины поля, дотащил мяч до чужой штрафной и забил с острого угла.

20-летний англичанин проводит лучший сезон в карьере, набрав за девятнадцать матчей те же 11 (8+3) результативных балла, что и в предыдущих 58 играх в желто-черной форме. А так как беда не приходит одна, спустя несколько минут «Бавария» из-за травмы лишилась своей главной ударной силы в лице Кейна. Правда, нельзя не отметить, что еще раньше — и тоже по медицинским причинам — «Боруссии» пришлось менять центральных защитников Антона на Зюле, который только восстановился после выбившего его на месяц повреждения.

По игре второй тайм остался за «Баварией», и она в итоге спаслась в концовке. Отличился, естественно, главный специалист бундеслиги по гостевым голам (шесть матчей подряд) Мусиала. Мюнхенцы попали со штрафного в «стенку», но Олисе забрал подбор, а его подачу замкнул баварский герой. Причем не в первый уже раз Мусиала отправил мяч в сетку головой, и для таких ударов у него уже есть специальное празднование. На этот раз оно было особенно эмоциональным, ведь «Бавария» осталась непобедимой в нынешнем чемпионате и не уступает в Дортмунде более пяти лет.

Франция: грустный юбилей Маркиньюса

Матвей Сафонов после двух матчей — в чемпионате и в Лиге чемпионов — вернулся на скамейку запасных. Но в центре внимания на «Парк де Пренс» изначально были не вратари, а защитник Маркиньюс, который проводил за парижан 300-й матч в лиге 1. Быстрый же гол — заслуга другого игрока обороны Хакими. При этом находящийся в подвале турнирной таблицы «Нант» ухитрился завершить первый тайм вничью. Шансов на спасение у Доннаруммы было мало, а к кому возникли вопросы, так это к Пачо, которого очень легко прошел сравнявший счет Аблен. Ну и сложно было понять, как перед уходом на перерыв из отличной позиции промахнулся Жоау Невеш. Когда мажешь в таких ситуациях или упускаешь верные шансы за мгновения до финального свистка — сенсация уже не кажется оглушительной. В воскресенье «Монако» в случае успеха в Марселе может сократить отставание от первого места.

Статистика дня

1-м в истории АПЛ футболистом, оформившим хет-трик с помощью трех пенальти, стал нападающий «Борнмута» Клайверт. А его одноклубник Эванилсон — первый, кто в одной игре заработал три 11-метровых.

2-м футболистом, который является лучшим снайпером двух клубов АПЛ, стал нападающий «Ноттингема» Вуд. У него 24 мяча за «лесников» и 49 — за «Бернли». Прежде подобным мог похвастаться только герой «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.

4-м — после Юргена Клинсманна (1988), Фреди Бобича (2002) и Андре Шюррле (2014) — немцем, сделавшим хет-трик в АПЛ, стал нападающий «Брентфорда» Шаде.

7 пенальти назначено в нынешнем сезоне в ворота «Сент-Этьена» — самой наказываемой команды лиги 1.

7 сезонов не менее пяти голов забивает вингер «Болоньи» Орсолини. В серии А на этом отрезке подобное не удавалось никому, а в лигах топ-5 — только Кейну, Салаху, Левандовски и Мбаппе.

30 мячей в 13 турах лиги 1 «Сент-Этьен» не пропускал с 1952 года.

512 матчей провел в бундеслиге голкипер «Баварии» Нойер. Среди вратарей он сравнялся с Ули Штайном, а выше — только Оливер Кан (557) и Айке Иммель (534).