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Сегодня, 19:15

Василий Березуцкий впервые стал главным тренером. Возглавил «Сабах», в котором работал Мусаев

Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Василий Березуцкий стал главным тренером «Сабаха».
Фото ФК «Сабах»
Покинул штаб Слуцкого.

Азербайджанский «Сабах» объявил о назначении бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого на пост главного тренера. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на 2,5 года. Он сменил хорвата Крунослава Рендуловича.

Последним местом работы Березуцкого был китайский «Шанхай Шэньхуа», где он ассистировал Леониду Слуцкому. Ранее Василий также входил в тренерские штабы нидерландского «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».

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Мнения Газзаева и Семина

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Березуцкий созрел, чтобы работать главным тренером.

«Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким. Опыт у него есть, он прошел определенный этап, и какие-то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», — сказал Газзаев matchtv.ru.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Василию будет интересно работать в Азербайджане.

«Хочу пожелать Василию удачи, каждая лига сложна по-своему. Там есть явный лидер — «Карабах». Он хорошо укомплектован и выступает на международной арене. Также есть «Нефтчи». Соперники там серьезные, а футбол развивается. Березуцкий попадет в хорошую среду с большими профессиональными перспективами. Наверное, Василию там будет интересно. Это квалифицированный и серьезный чемпионат. Очень хорошо, что бывший футболист стал тренером, прошлое игрока поможет Василию», — цитирует Семина matchtv.ru.

Фото ФК «Сабах»

Как выступает «Сабах»

«Сабах» занимает 5-е место в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков после 14 туров. Его безвыигрышная серия длится семь матчей. Следующую встречу команда из поселка Масазыр проведет 29 ноября против «Сабаила».

«Сабах» основан в 2017 году, а с сезона-2018/19 выступает в элитном азербайджанском дивизионе. Березуцкий — не первый российский тренер в истории клуба. С 2021 по 2024 год команду возглавлял Мурад Мусаев. При нем «Сабах» добился своего наилучшего результата за все время существования — выиграл серебро в сезоне-2022/23.

Василий Березуцкий
Футбол
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