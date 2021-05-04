В Израиле работает судья-трансгендер. До 26 лет он был мужчиной, но потом решил сменить пол

Руководители местного футбола поддержали такой шаг.

Полсотни журналистов, среди них — свыше 15 иностранных, собравшиеся в понедельник вечером на стадионе «Сами Офер» в Хайфе, чтобы увидеть историческое событие, ожидали, очевидно, более бурного проявления эмоций.

Когда 26-летний арбитр-трансгендер Сапир Берман вывела на поле игроков местного «Хапоэля» и иерусалимского «Бейтара», с трибуны болельщиков хозяев в адрес рефери раздались приветственные возгласы и появились плакаты «Сапир — честь и хвала. Удачи» и «Свобода бесценна».

Из гостевого сектора, занятого в основном фанатами ультраправых взглядов и входящих в движение «Ла Фамилия», послышались свист и отдельные нелицеприятные выкрики.

После этого перепалка переместилась в социальные сети, но и там у поклонников Берман оказался перевес. На реплики типа: «Ну вот, извращенцы добрались и до футбола» следовал ответ мощного хора сторонников арбитра-трансгендера: «Дайте уже дышать свободно, примитивные выродки. Всю страну испоганили своей тупостью» и прочее в таком духе.

На саму Берман, продемонстрировавшую публике шикарный маникюр голубоватого цвета, дебют в новом статусе абсолютно не повлиял. Игра проходила довольно спокойно, и отсудила она ее уверенно. Так что ее перспективы сейчас выглядят довольно радужными. Берман начала судить уже в возрасте 17 лет и к 26 годам достигла статуса одного из наиболее перспективных арбитров высшей израильской лиги.

После того как рефери сообщила в федерацию судей о начале процесса изменения пола, на протяжении нескольких месяцев она назначалась судить матчи первой лиги либо была резервным арбитром. Сейчас, после предания гласности самого факта перемены пола, Берман снова получила возможность работать в высшей лиге на постоянной основе.

Чемпионат Европы или мира? А почему бы и нет, полагают в Федерации футбола Израиля. УЕФА уже выразил моральную поддержку Берман. По завершении процесса перемены пола путь к получению статуса арбитра ФИФА не выглядит слишком тернистым. Пусть пока и для работы на крупных женских турнирах.

«У нас новый арбитр — Сапир Берман. Первый арбитр-трансгендер. Мы преисполнены гордости!» — такой пост оставила в своем аккаунте в Twitter местная федерация футбола.

Для израильских СМИ эта новость сенсацией вовсе не стала. Уже несколько месяцев практически все более-менее связанные с местным футболом люди — функционеры, тренеры, игроки либо журналисты — были прекрасно осведомлены: 26-летний арбитр высшей лиги Саги Берман начал необратимый процесс по смене пола. Процесс сложный как в физическом, так и в моральном плане. Знали все — не проболтался никто.

Берман, до недавнего времени высокий и красивый парень, появился на специальной пресс-конференции с элегантной прической и на каблуках — но какого-то шока у знавших его в иной ипостаси никак не вызывал. Его сопровождали двое руководителей Союза израильских футбольных арбитров — именно их Саги впервые проинформировал о своем шаге, получив безоговорочную поддержку.

Однако на иностранные СМИ случай с Берманом произвел эффект взорвавшейся водородной бомбы. Вплоть до того, что некоторые издания в Европе назвали это новым этапом в истории мирового футбола.

По словам самой Берман, с самого раннего детства ее не покидало ощущение жизни в двух параллельных мирах.

«На людях я был мужчиной, но когда оставался наедине с собой — только женщиной», — сказала Берман, которая на протяжении восьми лет поддерживала тесные отношения с девушкой.

«Я понимала, что при специфике израильского восприятия футбола мне будет непросто, однако ждать дольше не сочла возможным. Я знаю, что столкнусь с неприятием и руганью . Меня это не беспокоит, и меня это не остановит. Я хочу судить — матчи женских команд, молодежи, первую лигу, высшую лигу. В общем, все, что мне доверят», — сказала Берман.

Однако в перспективе в целом положительно-нейтральная реакция может легко трансформироваться в неприязнь или враждебность после первого же свистка против любимой команды. Пока что лишь несколько футболистов выразили свою поддержку Берман, во многом опасаясь обструкции со стороны фанатских группировок.

Эли Швидлер