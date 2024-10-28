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В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем

В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча»
Артем Белинин
Корреспондент
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Главный претендент на награду «Золотой мяч» в 2024 году Винисиус («Реал»).
Фото Global Look Press
Кому верим?

28 октября во Франции традиционно вручат «Золотой мяч». Разумеется, людям не терпится узнать имя победителя до объявления результатов. Издание Daily Mail удовлетворило спрос — и показало фотографию окончательного списка. Но есть нюансы.

Кому верить?

Английский таблоид одним из первых опубликовал слитый список «Золотого мяча» — правда, предусмотрительно пояснил, что он был взят из соцсетей. Поэтому источник установить нельзя — но рейтинг футболистов выглядит правдоподобно.

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Так, согласно этому списку, «Золотой мяч» — 2024 выиграет нападающий «Реала» Винисиус — он давно считается одним из главных претендентов на награду. 24-летний бразилец отлично провел год: выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также еще ряд трофеев с мадридцами. Второе место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри, еще один из главных претендентов на «ЗМ» по прогнозам. Замыкает тройку Джуд Беллингем («Реал»). Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн заняли четвертое и шестое места соответственно.

Однако позднее появился другой список. У него, в отличие от первого, есть конкретный источник — колумбийский журналист Луис Артуро Энао. Его рейтинг радикально отличается от предыдущего. Так, по данным колумбийца, победил Родри (596 баллов), второе место занял Винисиус (580), третье место занял Беллингем (450). Мбаппе и Холанн расположились на пятом и восьмом местах соответственно.

Какой бы из рейтингов не оказался правдивым, их объединяет одно: в обоих и близко нет Месси и Роналду. Оба, как известно, не попали в список из 30 претендентов.

Фото Global Look Press

Сливы «Золотого мяча» — классика. Иногда они даже бывают правдивы

«Золотой мяч» — главная индивидуальная награда в футболе, интерес к ней огромен, поэтому наличие сливов не удивляет. Они случаются регулярно — и иногда даже сбываются.

Например, в 2018 году испанская радиостанция Onda Cero опубликовала сенсационный список, в котором победителем значился Лука Модрич, а Криштиану Роналду занял второе место. Многие не поверили, но рейтинг оказался полностью правдивым — вплоть до точного числа очков у каждого игрока.

В 2019-м в соцсетях Barca Universal появился слив, согласно которому награду забрал Лионель Месси, а второе место занял Вирджил ван Дейк. В общем-то, прокаталонский портал оказался прав, но с количеством баллов и местами за пределами топ-2 все оказалось печально.

А вот в 2021 году все оказалось иначе — в соцсетях завирусилось фото, из которого следовало, что награду выиграл Роберт Левандовски, обидно оставленный без награды в 2020 году из-за коронавируса. На второе место поставили Месси, на третье — Бензема. По факту «Золотой мяч» взял аргентинец, а Бензема не вошел даже в топ-3.

Какой из нынешних слитых списков окажется верным и станет ли таковым вообще — узнаем совсем скоро. Церемония вручения «Золотого мяча» — 2024 начнется 28 октября в 21.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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