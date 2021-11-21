«Милан» погубила дикая ошибка вратаря, Месси забил первый гол в чемпионате Франции, «МЮ» снова опозорился

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: у «Челси» защитники-бомбардиры

«Лестер» — «Челси» — 0:3 (Рюдигер, 14. Канте, 28. Пулишич, 71).

Синие по-прежнему играют без Лукаку и Вернера, однако у лондонцев даже защитники — грозная сила у чужих ворот. Об этом в одной из первых атак напомнил попавший в перекладину Чилуэлл. Гол же Рюдигера — уже тринадцатый для игроков обороны, что больше суммарных показателей всех остальных клубов АПЛ. В этом эпизоде «Челси» продемонстрировал как свои сильные стороны, так и недостатки «лис», которые в текущем сезоне чаще всех пропускают после стандартных положений и при ударах головой.

Это, впрочем, лишь один эпизод. В целом же можно констатировать, что «Челси» выглядел на голову выше соперника. В этом плане показательна вторая голевая атака, которую мастерски завершил обычно разрушающий замыслы соперника Канте. Лидеру явно помогла пауза на матчи сборных, перед которой «Челси» дома упустил победу над аутсайдером «Бернли». «Лестер» же словно отвлекают слухи о возможном уходе в «МЮ» Брендана Роджерса, которые тренер пока категорически опровергает.

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1 (Кинг, 28. Сарр, 44. Жоау Педру, 90+2. Деннис, 90+6 — ван де Бек, 50).

Тем временем кризис «красных дьяволов» становится все глубже, а давление на Уле Гуннара Сульшера усиливается. Норвежец, конечно, пытался найти позитив даже в неудачах, заметив, что давление заставляет игроков показывать максимум. Однако намеки на слабость видят во всем, включая пост в Instagram Лингарда, который после пресс-конференции главного тренера разместил фото в форме «Вест Хэма».

Во время лондонской аренды полузащитник был великолепен, но после возвращения в «МЮ» лишился доверия тренера, и таких недовольных в команде много. Вот было бы забавно, если бы Сульшера спас еще один маринуемый им на скамейке футболист — ван де Бек. Выйдя на замену, голландец размочил счет, а потом принял участие в комбинации с отмененным из-за офсайда голом Криштиану Роналду.

Португалец должен был забивать раньше, но не использовал выход один на один. Еще одним чувствительным ударом для гостей стало удаление Магуайра, после чего «дьяволы» не только не спаслись, но и пропустили еще два гола в добавленное арбитром время. В эти минуты было жалко Де Хеа, который еще при счете 0:0 парировал пенальти от Сарра, а потом отразил еще один удар, когда после вмешательства ВАР арбитр дал указание повторить 11-метровый, отменив при этом гол успевшего на добивание Феминии.

Получается, испанский голкипер лишь отсрочил катастрофу, которая приблизила Сульшера к отставке. При этом Де Хеа заметил: «Легко обвинить тренера и персонал, но иногда это футболисты. Было стыдно видеть, как «МЮ» играет сегодня. То, как мы играли — неприемлемо».

У «дьяволов» всего одна победа в семи последних турах. По информации The Times после игры в режиме онлайн прошло экстренное заседание совета директоров «МЮ», на котором обсуждалось увольнение тренера и вопрос выплаты ему компенсации. Часть правления за немедленную отставку, однако, как утверждает Sky Sports, окончательное решение принять пока не удалось.

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:0. Обзор — здесь.

Франция: Париж вырвал победу в меньшинстве

«ПСЖ» — «Нант» — 3:1 (Мбаппе, 2. Аппиа, 81, в свои ворота. Месси, 87 — Коло-Муани, 76)

Понятно, что все ждут чудес от Месси, однако проблемы парижан глубже, чем сложности с адаптацией аргентинской звезды. Прежде — что при Унаи Эмери, что при Томасе Тухеле — быстрый гол обычно гарантировал «ПСЖ» уверенную победу. Здесь же подставленная под удар Паредеса нога Мбаппе выглядела локальным успехом.

Фаворит не только не развил его, а придумал себе проблемы на ровном месте. Персонально речь о Кейлоре Навасе, который опрометчиво побежал страховать своих защитников и врезался в Бласа. Хозяева остались в меньшинстве и позволили «канарейкам» отыграться, а итоговый успех — стечение обстоятельств.

В ключевом эпизоде Месси выполнял в общем-то банальную передачу, однако Аппиа так неудачно пытался ее прервать, что отправил мяч в «девятку» собственных ворот по недосягаемой для Лафонта траектории.

Зато этот эпизод словно расколдовал аргентинца, который прежде забивал за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Месси добил «Нант» в фирменном стиле, приблизившись штрафной и своей волшебной левой поразив угол ворот. Для первого гола в лиге 1 Лео потребовалось нанести 21 удар, восемь из которых пришлось в створ ворот.

Италия: Сарри проиграл «Ювентусу», Златан не спас «Милан»

«Аталанта» — «Специя» — 5:2 (Пашалич, 18, 41. Сапата, 48, с пенальти. Муриэль, 83. Малиновский, 89 — Нзола, 11, 90+1).

Алексей Миранчук снова не сыграл, просидев весь матч на скамейке запасных. Оставаться в такой ситуации в Бергамо — практически гарантированно терять время. Джан Пьеро Гасперини даже на последние минуты предпочитает выпускать молодых игроков, а не российского легионера. Другие же джокеры проявляют себе прекрасно. В игре со «Специей» на их счету два мяча, причем Муриэль не только забил сам, но и ассистировал Малиновскому.

Укрепляющая свои позиции в лигочемпионском квартете «Аталанта» не знает поражений на протяжении шести туров. При этом субботняя победа — первый домашний успех с 21 сентября, которому предшествовали поражение от «Милана» и две ничьих.

«Лацио» — «Ювентус» — 0:2 (Бонуччи, 23, с пенальти, 83, с пенальти).

Перед визитом в Москву на матч с «Локомотивом» Маурицио Сарри встретился со своим бывшим клубом, и в преддверии особенной для себя игры тренер словно пытался снять напряжение. Он уверял, что журналисты приписывают ему слова о неудачном периоде в «Ювентусе», что он благодарен туринцам за возможность завоевать скудетто, а вражда с Массимилиано Аллегри — миф.

Но очевидно, что после первого тайма Сарри негодовал. Как и его игроки, которые перед уходом в раздевалку высказывали претензии арбитру по поводу пенальти, назначенного после падения Мораты. Только изменить что-то — а тем более отменить гол Бонуччи — было невозможно. Оставалось полагаться на свои силы, однако в отсутствие травмированного Иммобиле ресурсы «Лацио» ограничены.

Их оказалось недостаточно, чтобы удивить туринскую оборону. Зато контратака «бьянконери» завершилась уже очевидным нарушением против блестяще вышедшего на замену Кьезы, и взявший на себя роль пенальтиста Бонуччи снова не оставил шансов Рейне. Первый в карьере дубль капитана позволил «Юве» сравняться с занимающим пятое место «Лацио» по набранным очкам.

«Фиорентина» — «Милан» — 4:3 (Данкан, 15. Сапонара, 45+1. Влахович, 60, 85 — Ибрагимович, 62, 67. Венути, 90+6, в свои ворота)

Первое в сезоне поражение миланцев не могло получиться рядовым. Должно было случиться что-то невероятное, и это — дикая ошибка Тэтэрушану. Голкипер спокойно сыграл на выходе и, кажется, мысленно уже начал атаку своей команды, однако мяч вдруг выскочил из рук, после чего Данкану осталось поразить беззащитные ворота.

Что сделал вратарь «Милана»? ???



Официально — это ляп тура. Вот это косячище ? pic.twitter.com/q598yy081I — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

Случившее словно задало тон игре, в которой футболисты «Милана» не могли довести до ума свои многочисленные атаки, тогда как «фиалки» выжимали из своих шансов даже больше, чем представлялось возможным. Это касается не только первого гола, но и невероятного попадания Сапонары в дальнюю «девятку». А когда в контратаке отличился Влахович, вопросов почти не осталось.

Вот это голасо от Сапонары ???



Траектория — эстетика, достойная эпохи Возрождения ?



Прямо сейчас «Милан» недалеко от первого поражения в Серии А. Игру с «Фиорентиной» включай на Матч ТВ ? pic.twitter.com/0jZ2suHDwG — Матч ТВ (@MatchTV) November 20, 2021

У всех, кроме Ибрагимовича, который в 40 лет и 48 дней оформил самый пожилой дубль в истории серии А, и матч заиграл новыми красками. Только Влахович в этом сезоне круче Златана. Серб все сделал сам и похоронил интригу. Автогол после попадания неугомонного Ибрагимовича в штангу уже ничего изменить не мог. Если «Наполи» в воскресенье не проиграет «Интеру», Лучано Спаллетти вернет Неаполю единоличное лидерство.

Испания: останется ли «Севилья» лидером?

«Севилья» — «Алавес» — 2:2 (Окампос, 38. Ракитич, 90+2 — Лагуардиа, 5. Хоселу, 45+7, с пенальти).

Андалусийцы завершили игровой день на первом месте, но вряд ли они полностью довольны. Уже в воскресенье команду Хулена Лопетеги могут обойти «Реал Сосьедад» и «Реал». Вместе с тем, сумев спасти игру в компенсированное время, «Севилья» имеет право гордиться своим характером. Героем же вечера стал Ракитич, который с 55 мячами теперь занимает второе место среди самых результативных хорватов в истории ла лиги. Отличный результат для игрока его амплуа, а конкурировать с отличившимся 113 раз Шукером, естественно, невозможно.

?? @ivanrakitic's equaliser in injury time earns a point for @SevillaFC_ENG in a thrilling draw at the Sanchez-Pizjuan. ?#SevillaFCAlaves pic.twitter.com/8aoMOGNoo1 — LaLiga English (@LaLigaEN) November 20, 2021

«Атлетико» — «Осасуна» — 1:0 (Фелипе, 87).

«Осасуна» — самый агрессивный гость в ла лиге. Сезон она начала с четырех победа на чужих полях, после чего отстояла нулевую ничью на «Сантьяго Бернабеу», поставив барьер на пути казавшегося неудержимым Бензема. Да, перед паузой в чемпионате пасплонцы уступили «Севилье», однако «Атлетико» убедился, насколько это сложный соперник. Дожать его удалось только на последних минутах, когда Фелипе отличился при подаче углового. Кроме бразильца стоит отметить еще и голкипера Облака, который отстоял победу, вытянув из угла удар Торреса, а также характер команды Диего Симеоне, сумевшей в этом сезоне набрать после 85-й минуты уже семь очков. По этому показателю «матрасники» всего два балла уступают «Осасуне».

«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0. Обзор матча — здесь.

Германия: Дортмунд приблизился к «Баварии»

«Боруссия» Д — «Штутгарт» — 2:1 (Мален, 56. Ройс, 85 — Массимо, 63).

Любой намек на интригу — праздник для бундеслиги. Так что пятничному сенсационному поражению «Баварии» от «Аугсбурга» обрадовались многие, и сильнее всего — в Дортмунде. Но какой же непростой получилась победа «Боруссии», которая помогла «шмелям» сократить отставание от лидера до одного очка!

После безголевого первого тайма команда Марко Розе всего несколько минут вела в счете, но все же вырвала победу в концовке в блестящей контратаке с добиванием Ройса. Благодаря своему капитану дортмундцы впервые в истории начали чемпионат с семи домашних побед.

Статистика дня

1-й командой, забившей 100 мячей в ворота «Арсенала» в АПЛ, стал «Ливерпуль». Ранее красные достигали данной отметки против «Ньюкасла» (105) и «Тоттенхэма» (100).

3 результативных передачи в одном матче впервые в своей карьере сделал нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Штиндль.

9 лет и 324 дня не забивал в АПЛ защитник Хэнли, принесший «Норвичу» победу голом в компенсированное время.

20 лет у действующего чемпиона Турции «Бешикташа» не было серии из четырех выездных поражений в национальном первенстве.

50 мячей от своих бывших футболистов пропустил «Ньюкасл». Автором юбилейного удара стал нападающий «Брентфорда» Тони.

50 голов забил в АПЛ самый результативный новозеландец в истории турнира — нападающий «Бернли» Вуд.