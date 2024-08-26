Недавно он попрощался с болельщиками.

На 77-м году жизни не стало экс-тренера «Лацио», сборной Англии и «Манчестер Сити» Свена-Ерана Эрикссона. У шведского специалиста был рак в терминальной стадии — врачи предупреждали его, что выздоровление невозможно.

О том, что швед болен онкологией, мир узнал в январе 2024-го. Эрикссон решил не закрываться от публики и сам рассказал о своем состоянии: «Мне остался в лучшем случае год, в худшем — чуть меньше. Но я обещаю бороться столько, сколько смогу. Врачи не знают, как долго я уже болен, может, месяц, а может, и год».

Более того, Свен-Еран поступил мужественно — он не просто рассказал о своем заболевании, а решил провести последние месяцы жизни максимально публично. И в этом ему помог весь футбольный мир.

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Первым включился «Ливерпуль». В одном из интервью Эрикссон с сожалением признался, что всегда хотел поработать в этом клубе: «Всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». Отец до сих пор за них болеет, я тоже всегда поддерживал... Так что да — я мечтал тренировать «Ливерпуль», но этого уже никогда не произойдет. Печально, но ничего не сделать».

Узнав об этом, в «Ливерпуле» решили пригласить Эрикссона возглавить команду в матче легенд против «Аякса». «Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь. Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда. И он может сесть на мое место в моем офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», — говорил тогда еще тренер красных Юрген Клопп.

В итоге Эрикссон действительно возглавил «Ливерпуль» на один матч, как и мечтал. Причем все было по-серьезному — игра прошла на «Энфилде», полные трибуны спели YNWA, а команда шведа победила «Аякс» 4:2. Свен после матча расплакался.

Дальше началось настоящее турне — Эрикссон последовательно посетил почти все клубы, в которых работал. Он побывал в гостях у «Бенфики» (доминировал с ней в Португалии и на континенте в 1980-е), зарулил к «Гетебергу», с которым брал Кубок УЕФА (там его поприветствовали растяжкой «Не знаю, где это закончится, но знаю, где все началось»), съездил к «Сампдории», с которой завоевывал Кубок Италии.

Последней остановкой, разумеется, стал «Лацио» — возможно, главная команда в карьере Свена-Ерана Эрикссона. С римлянами тренер выиграл единственное в их истории скудетто и еще ряд трофеев — в общей сложности семь штук. Клуб выставил их все на поле, швед полюбовался на них прямо там — под овации трибун.

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К сожалению, Эрикссон выглядел все хуже — сказывалась болезнь. После «Лацио» Свен почти исчез из публичного пространства — лишь поделился, что на Евро будет болеть за сборную Англии.

Через месяц после поражения своего фаворита, 21 августа, Эрикссон попрощался с миром в автобиографическом фильме: «Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока».

Спустя пять дней Эрикссона не стало — медиа пишут, что он скончался дома, в окружении семьи и близких. Врачи в январе давали ему максимум год — к сожалению, он продержался только половину.