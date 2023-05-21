Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие

Страшные фото.

По меньшей мере 12 человек погибли и около 100 получили ранения на четвертьфинальном матче чемпионата Сальвадора.

Фото AFP

Трагедия произошла на стадионе «Кускатлан», вмещающем 53 000 зрителей, перед матчем двух самых популярных клубов страны «Альянсой» и «ФАС».

Фото AFP

По данным полиции Сальвадора, давка началась после того, как в один из проходов хлынула толпа болельщиков с фальшивыми билетами. К ним присоединились те, кто их вообще не имел. Служба безопасности пыталась остановить безбилетников, но не смогла сдержать напор сотни людей в узком проходе.

Фото AFP

Большинство пострадавших — подростки и женщины. Ситуация усугубилась тем, что толпа вокруг стадиона мешала проезду медицинских бригад для оказания помощи пострадавшим.

Фото AFP

Многим оказывали помощь прямо на футбольном поле.

Фото «СЭ»

Министерство внутренних дел Сальвадора начало расследование.

Фото AFP

Матч был отменен.