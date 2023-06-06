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Сегодня, 15:15

Удивительная история Алдервейрелда. Бельгиец с непроизносимой фамилией на 94-й минуте подарил родному городу первое за 66 лет чемпионство

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Тоби Алдервейрелд празднует победу в чемпионате.
Фото Global Look Press
На руке Тоби — татуировка главной достопримечательности Антверпена.

Тоби Алдервейрелда редко причисляли к списку самых талантливых представителей золотого бельгийского поколения. Годами он сидел за спинами Компани и Вертонгена, но и когда пробился в основу сборной, пусть и играл на уровне «Атлетико» и какое-то время даже котировался как один из лучших центральных защитников Европы, все же был в тени Азара, де Брейне и Лукаку.

Карьера Алдервейрелда протекала весьма стандартно для талантливого бельгийца: в 15 лет укатил в академию «Аякса», доигрался до трансфера в «Атлетико» в 24 года, а затем транзитом через «Саутгемптон» заскочил в «Тоттенхэм», за который провел более 200 матчей. С трофеями у Тоби тоже порядок (несмотря на шесть лет в составе «шпор») — он трижды чемпион Нидерландов, чемпион Испании, дважды финалист Лиги чемпионов (причем с двумя разными командами).

В России защитник известен в первую очередь благодаря непроизносимой фамилии — нужно как следует потренироваться, чтобы разом выговорить слово, написанное на его футболке. В свое время Алдервейрелда активно сватали в «Спартак», и у комментатора Геннадия Орлова тогда спросили, не уйдет ли он после такого из профессии. «Комментировать после его перехода не брошу! Его зовут Тоби, верно? Будем его по имени называть», — ответил Геннадий Сергеевич.

Тоби Алдервейрелд в «Тоттенхэме».
Фото Global Look Press

К слову, с фамилией бельгийца комментатор все же справился и спустя несколько месяцев прокомментировал игру «Зенита» с «Атлетико» в Лиге чемпионов, в которой Алдервейрелд не только отыграл весь матч, но и забил мяч в свои ворота, подарив команде из Санкт-Петербурга ничью — 1:1.

Карьера Тоби вышла богатой на события — опустим пересказы многочисленных поездок на Евро и ЧМ в составе сборной Бельгии. Так что неудивительно, что уже к 32-м он наигрался на топ-уровне и решил уехать на заработки. После года в Катаре Алдервейрелд вернулся в Европу. Но не в серьезный чемпионат, а в родной город Антверпен.

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С Антверпеном, одним из торговых сердец Европы, у Тоби особая история. Он родился тут в 1989-м, поиграл за юношеские команды «Берсхота» и «Экерена», но на взрослом уровне в родном городе так и не сыграл, в 15 уехав в Амстердам. При этом Алдервейрелд всем сердцем любит Антверпен, а на его руке набит собор Антверпенской Богоматери — главной достопримечательности города.

Празднование чемпионского титула в Антверпене.
Фото Global Look Press

«Я родом из района Экерен, а мое юношество прошло в «Берсхоте», — пояснял Тоби после перехода. — Не скрою, я фанат антверпенского футбола. Все знают, что я антверпенец и этот город в моем сердце. Мне нравится, как развивается «Антверпен», как прогрессирует и просыпается ото сна. Такой красивый город заслуживает клуба, который будет бороться за самые высокие места».

У города и правда были проблемы с титулами. Местный «Берсхот», за который в детстве играл Алдервейрелд, последнее чемпионство брал еще в 1939 году, «Антверпен», старейший клуб страны, — в 1957-м. 66 лет серьезные трофеи не бывали в Антверпене, и Тоби хотел это исправить. Он составил мощную связку в центре обороны с молодым и скоростным колумбийцем Виллианом Пачо, который страховал ветерана и позволял ему использовать свое супероружие — длинные передачи через все поле. Алдервейрелд быстро примерил себе капитанскую повязку и не только чистил в обороне и строил атаки первым пасом, но и прямым образом влиял на атаку команды. Семь голов и две результативные передачи за сезон — неплохая статистика для центрального защитника.

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Групповой этап чемпионата Бельгии «Антверпен» закончил на третьем месте, пропустив всего 26 голов за 34 игры. Для сравнения: вторая команда лиги по этому показателю, «Брюгге», пропустила на 10 мячей больше. В плей-офф чемпионов (где четыре команды разыгрывают между собой чемпионство) перед последним туром «Антверпен» также пропустил меньше всех — 6 голов — и занимал первое место в таблице. И вот тут началось невероятное.

Тоби Алдервейрелд поднимает чемпионский кубок.
Фото Global Look Press

Все матчи последнего тура проходили в одно время, и с 89-й минуты в статусе лайв-чемпиона успели побывать три команды. К этому моменту «Антверпен» проигрывал 1:2 «Генку» (даривший надежду мяч забил приехавший в аренду из «Локомотива» Гирано Керк), для оформления чемпионства команде Тоби нужно было сравнивать счет. В параллельном матче «Брюгге» забивает три мяча в концовке «Юниону» (который в случае победы и поражения «Антверпена» оформлял чемпионство) и делает камбек с 0:1, даря чемпионство «Генку».

Судьба бельгийского титула висела на волоске, когда на 94-й минуте Алдервейрелд подключился к атаке и из-за пределов штрафной жахнул под перекладину. 2:2, «Антверпен» оформляет чемпионство, первое за 66 лет.

«У меня нет слов, — говорил после игры Тоби. — Нас уже все списали, но мы так боролись за это. Это для Антверпена, для моего города. Все были против нас, но сегодня мы сделали это. Антверпен ждал этого годами».

У Алдервейрелда контракт еще на два года. И пусть его партнер по обороне Пачо уже оформил трансфер в «Айнтрахт», Тоби наверняка останется в команде из родного города, мечту которого он так кинематографично исполнил.

Тоби Алдервейрелд
Футбол
ФК Антверпен
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