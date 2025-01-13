Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: мучения «Тоттенхэма»

Пожалуй, «Тоттенхэм» получил самого экзотического соперника в первом для представителей АПЛ раунде Кубка Англии — один из двух доживших до этой стадии любительских клубов. Тэмуорт — небольшой город в графстве Стаффордшир, когда-то являвшийся столицей Мерсии. Местная команда выступает в пятом по статусе британском дивизионе, куда поднялась из седьмой лиги, и принимает своих соперников на крохотном четырехтысячном стадионе «Лэмб Граунд», который был построен в 1934 году.

Из свежего — искусственный газон, к которому «шпорам» пришлось привыкать. Что, впрочем, не оправдывает беззубую игру команду Ангелоса Постекоглу. Порой даже находилась работа для Антонина Кински-младшего, который дебютировал в «Тоттенхэме» на глазах своего отца и семьи в победном матче Кубка лиги с «Ливерпулем» (1:0). В атаке же свои шансы по традиции губил Вернер. Фаворит в итоге доигрался до овертайма, где все решил обидный для хозяев автогол. А Кулушевски и Джонсон уже добили покидающего турнир с высоко поднятой головой соперника.

Пусть и в меньшей степени, пришлось помучиться и «Ньюкаслу». «Сороки» даже позволили представителю четвертого дивизиона открыть счет. Довольно оперативно на него ответил классно пробивший с дальней дистанции Майли, но первый тайм завершился вничью. Впрочем, в начале второй половины гости получили в свои ворота реализованный Гордоном пенальти. А снял все вопросы впервые забивший за главную команду Осула. Нападающий молодежной сборной Ирландии после эффектного смещения с фланга выстрелил в дальний угол.

Испания: заявка на титул

Пока «Реал» с «Барселоной» готовились к класико в финале Суперкубка, «Атлетико» вернул себе первое место и стал победителем первого круга. Для «матрасников» это десятый в истории титул «зимнего чемпиона», и если опираться на статистику, шансы на полноценный трофей высоки. Во-первых, в семи из восьми последних сезонов чемпионом становился победитель первого круга. Самим мадридцам подобное удавалось трижды, включая последний на данный момент чемпионский турнир-2020/21.

Что касается очередной победной игры, то «матрасники» не без труда взяли реванш у «Осасуны», которая в мае унизила команду Диего Симеоне в Мадриде (4:1). По итогам первого тайма на табло светились нули, так как ВАР помог определить игру рукой у отправившего мяч в сетку Гризманна. Впрочем, француз все равно стал одним из героев игры. Его подача нашла в штрафной Лангле, а тот выполнил головой идеальную скидку на находившегося на линии площади ворот Альвареса.

Италия: неаполитанская стена

«Интер», как и ожидалось, поднялся на второе место, опередив в таблице снова сыгравшую вничью «Аталанту». Хотя победу в Венеции точно не назовешь простой. Лучшее определение — трудовая. Таким был и гол Дармиана, который успел на добивание после того, как вратарь вытащил сложнейший удар продолжающего находиться на голодном голевом пайке Лаутаро Мартинеса. Отстоять же минимальный перевес помогли Зоммер и пришедшая вратарю на выручку штанга. Команда Симоне Индзаги установила новый клубный рекорд, одержав шесть подряд гостевых побед без пропущенных мячей.

«Интер» с его двумя матчами в запасе — теневой лидер. Однако лидер реальный — по-прежнему «Наполи», который делает все, чтобы максимально осложнить задачу действующему чемпиону. С «Вероной» в отсутствие травмированного Кварахцелии, который к тому же собрался в «ПСЖ», никаких проблем не возникло. С такими соперниками важен быстрый гол, а его обеспечил Ди Лоренцо. Его удар пришелся в штангу, от которой мяч попал в спину вратарю гостей и отлетел в сетку. А результативная атака Замбо-Ангисса обеспечила команде Антонио Конте спокойную концовку. И, конечно, тренер доволен двенадцатой игрой на ноль в 20 турах. Такой эффективной обороны у «Наполи» не было с сезона-1981/82.

Германия: возвращение Симонса

Чави Симонс из-за травмы не играл с конца октября и так соскучился по футболу, что в своем 55-м матче за «Лейпциг» впервые оформил голевой дубль. Первый успех голландца — результат вроде бы банального вброса аута, после которого Опенда так здорово сыграл головой, что Симонс вырвался на оперативный простор и неотразимо пробил с линии штрафной. А после успеха «Вердера» герой матча всего через несколько минут завершил впечатляющий сольный проход попаданием в ближний верхний угол. По красоте с этим взятием ворот вполне может поспорить начавший второй тайм с выстрела под перекладину Шешко. «Быки» в воскресенье решили сразу две задачи — сохранили место в четверке и в очном споре отсекли одного из конкурентов, который теперь отстает на пять очков.

Франция: Дембеле решает

Когда первая команда чемпионата встречается с шестнадцатой, исход видится очевидным. А если все еще и сразу складывается по твоему сценарию, есть риск расслабиться. Что-то подобное случилось с «ПСЖ», в составе которого снова выделялся набравший отличную форму Дембеле. Сначала вингер в фирменном стиле протащил мяч к штрафной и выстрелил в ближний угол, а потом реализовал пенальти. Однако зеленые смогли возродить интригу, когда бывший футболист «Рубина» Давиташвили сократил отставание ударом со штрафного. Об ошибке Доннаруммы говорить не приходится, но это тот случай, когда говорят: «Не выручил». На результате это, впрочем, никак не сказалось. Что до Матвея Сафонова, то российский голкипер должен получить шанс на следующей неделе, ведь в среду парижане сыграют в Кубке Франции. А в лиге 1 «ПСЖ» впервые со времен Томаса Тухеля прошел без поражений первые семнадцать туров.

Статистика дня

1-й раз в профессиональной карьере не смог реализовать пенальти полузащитник «Арсенала» Эдегор. До этого у него было 24 успешных подхода к точке.

4-й в истории АПЛ командой, которая не смогла в основное время обыграть в Кубке Англии любительский клуб, стал «Тоттенхэм».

50 карточек (47 желтых и 3 красных) с учетом всех турниров получил после переезда в Англию полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. За отчетный период ни одного игрока АПЛ не наказывали столь часто.