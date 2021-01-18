Месси удалили в проигранном финале, у Левандовски рекорд, Гвардьола почти догнал «МЮ»

События воскресенья в европейском футболе

Испания: «Барса» была в шаге от титула

«Барселона» — «Атлетик» — 2:3 (Гризманн, 40, 77 — Де Маркос, 42. Вильялибре, 90. Вильямс, 93).

Жоан Лапорта, которому прочат возвращение на пост президента сине-гранатовых, осчастливил болельщиков заявлением, что Месси доволен в «Барселоне» и никуда не собирается уходить. Но все же торопить события не стоит.

Пока же в финале Суперкубка залечивший травму Лео появился в стартовом составе. Аргентинец отправился в поход за своим 37-м трофеем. Сине-гранатовые не пополняли клубный музей 631 день, и Роналд Куман заметил: «Это не самый важный турнир, но все-таки это трофей. Победа позволит говорить, что мы на правильном пути».

40' ?

77' ?



Antoine Griezmann puts Barca back in front in the Supercopa ? pic.twitter.com/0kjKem72mh — B/R Football (@brfootball) January 17, 2021

Когда в концовке первого тайма у Месси не получился удар, но мяч подобрал уже не промахнувшийся Гризманн, казалось, все идет по сценарию «Барсы». Однако спустя 92 секунды каталонские защитники упустили Де Маркоса, и все пришлось начинать сначала. Ситуация для «Барсы» могла даже ухудшиться, если бы не офсайд у отправившегося мяч в сетку Рауля Гарсии. В полуфинале с «Реалом» ветеран все сделал по правилам, а тут ВАР гол отменил. Зато к Гризманну, вернувшему каталонцам лидерство, вопросов уже не было. Похоже, француз окончательно адаптировался в команде. В последних четырех играх у него столько же голов и три передачи.

With one minute left in normal time, Barcelona led Athletic 2-1 in the Supercopa final.



They conceded a 90' equalizer to send the game to extra time.



Three minutes into ET, Barcelona now trail 3-2 ? pic.twitter.com/eE1aZLeLSB — B/R Football (@brfootball) January 17, 2021

Вот только на последней минуте основного времени Гризманн при «стандарте» не попал по мячу в собственной штрафной, и матч продлился еще на полчаса. Так все перевернулось, и уже на кураже Вильямс вывел «Атлетик» вперед феноменальным обводящим ударом в дальнюю «девятку». Куман пошел ва-банк, меняя разрушителей на игроков атаки, Не помогло, а на самой последней минуте арбитр посмотрел видеозапись и показал Месси, ударившему соперника, красную карточку. Вместо сказочного сюжета «Барса» получила кошмарную развязку, Лео удалили впервые за 753 матча в составе «Барсы», и теперь есть новый повод для разговоров, что ее капитан по окончании сезона все-таки покинет корабль.

After 753 games in all competitions for Barcelona, Lionel Messi picked a red card tonight for the first time ever. pic.twitter.com/eT6FO8mcbW — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) January 17, 2021

А Бильбао можно только восхищаться. Еще недавно «Атлетик» был в кризисе, однако принявший команду Марселино подарил баскам праздник. И по «Барсе» он — настоящий специалист, так как в 2019-м еще во главе «Валенсии» обыграл ее в финале Кубка Испании.

Англия: Моуринью опережал Гвардьолу несколько часов

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:3 (Макголдрик, 59 — Орье, 5. Кейн, 40. Ндомбеле, 62).

Чуть более месяца назад «шпоры» занимали первое место, но после неудачной серии вылетели за пределы лигочемпионской четверки. В Шеффилде команда Жозе Моуринью наконец-то сыграла так, что сомнений в результате не осталось уже по итогам первого тайма. И начал «Тоттенхэм», как в лучших играх сезона, ведь по количеству голов в стартовых пятиминутках (5) он в чемпионате вне конкуренции.

Очередной успех Кейна, который с момента прихода Моуринью является лучшим снайпером АПЛ, запомнится тем, что теперь у Харри столько же точных ударов с дальней дистанции, как у Криштиану Роналду и Дзолы (по 20). С эстетической же точки зрения в воскресенье не было равных Ндомбеле. Как только хозяева сократили отставание, он даже не глядя в сторону ворот и ведя борьбу с защитником, «шведой» перебросил голкипера.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (Стоунс, 26, 68. Гюндоган, 56. Стерлинг, 88).

«Тоттенхэм» поднялся на четвертое место, но находился там всего несколько часов. До матча «Сити», который не имел права оставить Хосепа Гвардьолу без подарка в канун 50-летия тренера. Еще это был матч памяти легенды «горожан» Колина Белла. Выиграв пятый раз подряд, хозяева обошли «Ливерпуль» и «Лестер». До «МЮ» — всего два очка и матч в запасе.

Manchester City's tribute to the late Colin Bell. pic.twitter.com/TKttChldy6 — Squawka News (@SquawkaNews) January 17, 2021

Возможно, главное событие вечера на «Этихад» — 100-я результативная передача Де Брейне. Чтобы в полной мере оценить уровень бельгийца, стоит заметить: с момента его приезда в Англию ближайший преследователь в этой номинации — Эриксен — отстал от Кевина на 32 балла. Но если к стабильности Де Брейне все привыкли, то голевой дубль защитника Стоунса — настоящие откровение. Как и первый в карьере гол Стерлинга со штрафного.

? Kevin De Bruyne has recorded his 100th assist in all competitions for Man City



Since his Man City debut in Sept 2015, he has provided 32 more assists for a PL club than any player in that time (next — Eriksen, 68) pic.twitter.com/CyeRBNQORJ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 17, 2021

Германия: отрыв «Баварии» и возвращение Йовича

«Бавария» — «Фрайбург» — 2:1 (Левандовски, 7. Мюллер, 74 — Петерсен, 62).

«Байер» проиграл. «Лейпциг», «Вольфсбург» и обе «Боруссии» завершили свои матчи вничью. Конкуренты, если такое слово вообще применимо в разговорах о чемпионстве в Германии, сами открывают «Баварии» дорогу к очередному титулу. Правда, год команда Ханси Флика начала неудачно. Упустила перевес в два мяча в Менхенгладбахе, а в середине недели и вовсе вылетела из кубка от клуба второй бундеслиги. Так что «Фрайбург» с его серией из пяти побед выглядел серьезной угрозой, несмотря на то, что он никогда не выигрывал в Мюнхене.

Can't stop, won't stop. ?



Robert Lewandowski just keeps scoring. The first player to score 21 @Bundesliga_EN goals in the first half of the season. ? pic.twitter.com/63baVlBFoh — Sportsnet (@Sportsnet) January 17, 2021

Но разве кто-то может сдержать лучшего футболиста мира прошлого года? Открыв счет, Левандовски установил новый рекорд, так как никто в истории бундеслиги еще не забивал в первом круге 21 раз. У великого Герда Мюллера было на один точный удар меньше, а у поляка еще есть одна игра в запасе. Другой же Мюллер — Томас — в итоге стал творцом воскресной победы, добавив к результативной передаче решающий удар. Хотя, скорее, ключевым моментом стало едва не завершившееся дублем Петерсена попадание в перекладину в добавленное арбитром время. «Бавария» ушла в отрыв — опережает «Лейпциг» уже на четыре очка.

2??1?? goals after 1??6?? matchdays



??? new record for Robert Lewandowski ? pic.twitter.com/eIDLIuKKrh — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2021

«Айнтрахт» — «Шальке» — 3:1 (Андре Силва, 28. Йович, 72, 90+1 — Хоппе, 29).

Второй матч дня запомнится акцией в память о болельщике «Айнтрахта», который скончался накануне игры в возрасте 37 лет. Перед началом встречи футболисты «орлов» возложили цветы у фанатской трибуны, где умерший был одним из самых уважаемых и активных посетителей.

Футболисты «Айнтрахта» перед игрой с «Шальке» почтили память одного из лидеров фан-движения клуба, который скончался в возрасте 37 лет ? pic.twitter.com/4q1e1RzV2p — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 17, 2021

А в самой игре отличился арендованный у «Реала» Йович. За 28 минут он забил столько же мячей, сколько за полтора сезона в Мадриде. Хозяева достойно и красиво проводили своего капитана Абраама, который проводил заключительный матч за «Айнтрахт». Забавно, что после финального свистка аргентинец обменялся футболками с арбитром Мануэлем Грефе.

Eintracht Frankfurt captain David Abraham said an emotional goodbye to the #Bundesliga after having played his final game for the Eagles ??? #SGESS04 pic.twitter.com/FcPIFhv4sf — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2021

Голландия: Промес удачливее Спаича и Адвоката

«Аякс» — «Фейеноорд» — 1:0 (Гравенберх, 22).

Принципиальное противостояние Амстердама и Роттердама украсила турнирная интрига — лидер чемпионата встречался со своим преследователем. Промес, которого «Спартак» надеется вернуть в Москву, в третий раз подряд попал в стартовый состав «Аякса». Арендованный у «Краснодара» Спаич снова сыграл за «Фейеноорд». В итоге все решил гол 18-летнего таланта амстердамцев Гравенберха, а Квинси на 73-й минуте по тактическим соображениям заменили на защитника Альвареса. В итоге хозяева не без труда сохранили минимальное преимущество, и за мгновения до финального свистка после атаки Синистеры их спасла перекладина. Роттердамцы — самая невезучая команда чемпионата: каркас ворот принял на себя уже 13 ударов в их исполнении. «Аякс» по-прежнему первый, а упавший на четвертое место «Фейеноорд» пропустил вперед «Витесс» и ПСВ.

Статистика дня

3 победы над главными соперниками — «Галатасараем», «Фенербахче» и «Трабзонспором» — одержал в первом круге турецкого чемпионата лидирующий «Бешикташ». Такого не случалось с «орлами» с сезона-1988/89.

9 мячей забил в этом сезоне нападающий «Наполи» Инсинье. Это больше, чем за весь прошлый чемпионат.

15 матчей составляла победная серия «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии, но сегодня команда Стивена Джеррарда ограничилась ничьей с аутсайдером «Мотеруэллом» (1:1). Впрочем, «джерс» опережают «Селтик» на 21 очко.

22 года «Метц» не побеждал команду, лидировавшую перед началом тура. «Лиону» это стоило первого места.