«Реал» выиграет Суперкубок Испании в третий раз подряд? «Барселона» сильно против

Очередной успех мадридцев позволит им сравняться с каталонцами.

С 11 по 15 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Испании. В турнире, который состоит из трех матчей (полуфиналы и финал), примут участие чемпион и вице-чемпион прошлого розыгрыша ла лиги, а также финалисты Кубка страны. В сезоне-2021/22 сильнейшей командой Испании стал мадридский «Реал», на 13 очков от него отстала «Барселона». В Кубке Короля гранды не добрались до матча за трофей — его разыграли «Бетис» и «Валенсия». Клуб из Севильи стал победителем в серии пенальти.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы команд и считает небольшим фаворитом «Барселону», которой в полуфинале играть с «Бетисом». На победу каталонцев в турнире можно поставить за коэффициент 2.35. Сине-гранатовые неплохо выглядят как в целом по сезону, так и конкретно на отрезке после чемпионата мира. Конечно, если не брать в расчет Лигу чемпионов, откуда команда Хави рухнула в Лигу Европы.

В чемпионате каталонцы лидируют с отрывом в три очка от «Реала». Причем гандикап образовался в последнем туре, когда «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0), а «Реал» уступил «Вильярреалу» (1:2). Причем для сине-гранатовых это был очередной матч, в котором они не пропустили. И вообще, несмотря на звездные имена в атаке, впечатляет игра команды именно в обороне — в 16 матчах ла лиги каталонцы пропустили всего шесть мячей. Три из них — от «Реала».

К слову, «бланкос» — вторые в списке претендентов на трофей (2.50). Они брали его два года подряд, всего — 12 раз (у «Барселоны» 13 побед). Мадридцы будут настроены добиться еще одной победы, чтобы сравняться с заклятыми врагами. Правда, сделать это будет непросто. Команда Карло Анчелотти не очень здорово выглядит в последнее время: проиграла «Вильярреалу» (1:2), незадолго до ЧМ потеряла очки с «Жироной» (1:1) и «Райо Вальекано» (2:3).

Победы зимой тоже приходят тяжело: только одна с разницей больше одного мяча, да и та одержана в большинстве над «Вальядолидом» в самом конце встречи. Возможно, команду снова потянет за собой Карим Бензема, на счету которого три гола в трех матчах, в «Барсе» у него есть достойный противник — отбывающий дисквалификацию в ла лиге Роберт Левандовски в Суперкубке сыграет за каталонцев.

Третьим фаворитом эксперты считают «Бетис» (6.50). Команда Мануэля Пеллегрини входит в топ-4 чемпионата, но последние результаты в ее исполнении также не назвать хорошими — только две победы в пяти играх. Что неприятно, белые в этом сезоне проиграли и «Реалу» (1:2), и «Валенсии» (0:3). Причем «летучим мышам» всего два месяца назад. Однако и у них есть свой джокер, который может принести им победу — это нападающий Борха Иглесиас. В 15 матчах ла лиги он забил уже восемь мячей. Для сравнения: в прошлом сезоне в 33 встречах он оформил 10 голов.

Аутсайдер турнира — «Валенсия» (8.00). Такое положение команды Кике Сетьена объясняется ужасными показателями: команда идет только 11-й в чемпионате, в десяти матчах во всех турнирах только три победы, а в последней встрече поражение от «Кадиса» (0:1). Плюс в Саудовской Аравии не будет важных игроков «летучих мышей» — Саму Кастильехо и Нико. Без них даже пройти «Реал» будет сложно, не говоря уже об итоговом триумфе.

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