Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

16 ноября, 18:30

Советские флаги, масштабные марши и 50 тысяч зрителей. Палестина сыграла со Страной Басков в Испании

Сборные Палестины и Страны Басков провели товарищеский матч в Бильбао
Егор Сергеев
корреспондент
Фото Reuters
Впереди матч с Каталонией Пепа Гвардиолы.

15 ноября в Бильбао состоялся товарищеский матч между командой Страны Басков и сборной Палестины — хозяева победили 3:0. Как и ожидалось, встреча получилась максимально политизированной и сопровождалась яркими акциями по всему городу.

Митинги, плакаты, флаги

Игра состоялась в субботу на стадионе «Атлетика» — 50-тысячном «Сан-Мамес». Стадион забился почти полностью, а организаторы заявили, что собранные средства пойдут на благотворительность.

Перед игрой в Бильбао прошли два крупных пропалестинских марша. По данным EFE, в них совокупно поучаствовало около 20 тысяч человек — они призывали остановить геноцид, вывешивали флаги Палестины и Страны Басков. Без инцидентов не обошлось — на одном из маршей митингующие подожгли несколько мусорных баков и атаковали полицейских фаерами и бутылками.

Фото Reuters
Фото Reuters

На «Сан-Мамесе» тоже было ярко. Стадион окрасили в цвета национальных символов.

Фото Reuters

На трибунах организовали яркий перформанс — выложили два огромных флага Страны Басков и Палестины.

Фото AFP

Выйдя на поле, палестинские футболисты развернули баннер с надписью «Остановите геноцид».

Фото AFP

На трибунах заметили даже флаги СССР.

Фото Reuters

Матч завершился победой хозяев 3:0. Но тренер сборной Палестины Эхаб Абу Джазар вообще не переживал об итогах матча: «Я могу только поблагодарить всех. Более 50 тысяч человек выразили нам свою солидарность. Мы провели исторический матч, чтобы защитить палестинский народ и его право на существование.

Никакие слова не могут передать, что я чувствовал сегодня. Я видел людей, которые любят Палестину. Сегодня я впервые заплакал из-за палестинских речевок. Это самый важный день в моей жизни», — цитирует Джазара издание As.

Сборная Израиля по&nbsp;футболу.ФИФА не отстранит сборную Израиля от турниров. Об этом просили 12 стран, включая Палестину

Еще один матч

Впереди у Палестины новая встреча — со сборной Каталонии в Барселоне. Она состоится 18 ноября на Олимпийском стадионе — том самом, где в последних сезонах играет «Барселона» в связи с реконструкцией «Камп Ноу».

Заполнить арену на предстоящем матче уже призвал тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. «Город мира — Барселона — во вторник примет на Олимпийском стадионе игру между сборными Каталонии и Палестины. Это нечто большее, чем просто игра, это призыв к солидарности и дань памяти более чем 400 палестинским спортсменам, убитым в Газе. Давайте заполним стадион!» — написал тренер в социальных сетях.

Нет сомнений, что встреча в Барселоне пройдет не менее красочно, чем игра с оппонентами из Страны Басков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Палестины по футболу
Читайте также
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Израиле футболиста забанили на 99 лет. Это уже второй случай за последнее время

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости