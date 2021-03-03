Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам февраля.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной февраля представителей «Манчестер Сити» — пять. Чаще других журналисты голосовали за Илкая Гюндогана, Рубена Диаша и Ромелу Лукаку.

В сборную февраля вошли (4-3-3): Эдерсон («Манчестер Сити», 7 голосов); Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 9), Джон Стоунс («Манчестер Сити», 7), Ферлан Менди («Реал», 5); Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», 10), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 5), Николо Барелла («Интер», 4); Лионель Месси («Барселона», 8), Ромелу Лукаку («Интер», 9), Кильян Мбаппе («ПСЖ», 8).

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Самир Ханданович («Интер»); Жоау Канселу, Рафаэль Варан («Реал»), Стоунс, Шоу («Манчестер Юнайтед»); Илкай Гюндоган, Бруну Фернандеш, Головин («Монако»); Месси, Левандовски («Бавария»), Холанн («Боруссия» Д).

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Куртуа («Реал»), Адриан («Спортинг»), Линде («Буде Глимт»), Облак («Атлетико»);

защитники Орбан, Мукьеле, Упамекано (все — «Лейпциг»), Шкриньяр, Дармиан (оба — «Интер»), Рюдигер, Аспиликуэта (оба — «Челси»), Алаба, Дэйвис (оба — «Бавария»), Жорди Альба («Барселона»), Ромеро, Толои (оба — «Аталанта»), Мбабу («Вольфсбург»), Ндика («Айнтрахт» Ф), Эмерсон («Бетис»), Мехеле («Брюгге»), Маркау («Галатасарай»);

полузащитники Забитцер («Лейпциг»), Льоренте («Атлетико»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Лингард, Соучек (оба — «Вест Хэм»), Кроос («Реал»), Гозенс («Аталанта»), Жоау Палинья («Спортинг»), Верратти («ПСЖ»), Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), де Йонг («Барселона»);

нападающие Иконе («Лилль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт» Ф), Луис Суарес («Атлетико»).