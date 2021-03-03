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В сборной Европы — «Манчестер Сити», Лукаку, Месси и Мбаппе

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 13:45
Кильян Мбаппе. Фото Reuters Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото "СЭ" Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото "СЭ"
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам февраля.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной февраля представителей «Манчестер Сити» — пять. Чаще других журналисты голосовали за Илкая Гюндогана, Рубена Диаша и Ромелу Лукаку.

В сборную февраля вошли (4-3-3): Эдерсон («Манчестер Сити», 7 голосов); Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 9), Джон Стоунс («Манчестер Сити», 7), Ферлан Менди («Реал», 5); Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», 10), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 5), Николо Барелла («Интер», 4); Лионель Месси («Барселона», 8), Ромелу Лукаку («Интер», 9), Кильян Мбаппе («ПСЖ», 8).

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото "СЭ"
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Самир Ханданович («Интер»); Жоау Канселу, Рафаэль Варан («Реал»), Стоунс, Шоу («Манчестер Юнайтед»); Илкай Гюндоган, Бруну Фернандеш, Головин («Монако»); Месси, Левандовски («Бавария»), Холанн («Боруссия» Д).

Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото "СЭ"
Символическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам февраля. Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Куртуа («Реал»), Адриан («Спортинг»), Линде («Буде Глимт»), Облак («Атлетико»);

защитники Орбан, Мукьеле, Упамекано (все — «Лейпциг»), Шкриньяр, Дармиан (оба — «Интер»), Рюдигер, Аспиликуэта (оба — «Челси»), Алаба, Дэйвис (оба — «Бавария»), Жорди Альба («Барселона»), Ромеро, Толои (оба — «Аталанта»), Мбабу («Вольфсбург»), Ндика («Айнтрахт» Ф), Эмерсон («Бетис»), Мехеле («Брюгге»), Маркау («Галатасарай»);

полузащитники Забитцер («Лейпциг»), Льоренте («Атлетико»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Лингард, Соучек (оба — «Вест Хэм»), Кроос («Реал»), Гозенс («Аталанта»), Жоау Палинья («Спортинг»), Верратти («ПСЖ»), Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), де Йонг («Барселона»);

нападающие Иконе («Лилль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт» Ф), Луис Суарес («Атлетико»).

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