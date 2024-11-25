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Сегодня, 01:30

Салах спас «Ливерпуль» от катастрофы, «Реал» приблизился в «Барселоне», яркие матчи Кокорина и Чалова

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Мохамед Салах после гола в ворота «Саутгемптона».
Фото ФК «Ливерпуль»
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: лучше, чем тен Хаг

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
24 нояб, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:3
Ливерпуль

В субботу «Ливерпуль» получил подарок от «Тоттенхэма», который разгромил «Манчестер Сити». А сутки спустя красным нужно было самим использовать шанс и увеличить отрыв от второго места до восьми очков. Расклад — лучше не придумаешь, но, как часто бывает после паузы на матчи сборных, для топ-клубов не все складывается гладко. Хотя были надежды на элементарный класс, который помог красным открыть счет. Первый в матче гол — плод фирменного агрессивного прессинга, следствием чего стала глупая ошибка «святых» при розыгрыше от своих ворот. Собослаи оставалось просто забросить мяч в дальний угол.

Вот только последняя команда лиги сразу в ответ напрягла Келлехера. Ирландец спас в одном сложнейшем эпизоде. Потом и вовсе парировал пенальти, однако Армстронг исправился, успев на добивание. А вскоре после перерыва команда Арне Слота пропустила контратаку и оказалась в роли догоняющей стороны. Лидер был близок к катастрофе, однако сумел наказать «Саутгемптон», выжав максимум из минимальных просчетов соперника. Гравенберх забросил мяч за спины защитникам, которые ошиблись при создании офсайдной ловушки, а Салах одним касанием аккуратно пустил мяч мимо пытавшегося исправить ситуацию и «потерявшего» ворота голкипера.

Развязка вызвала настоящий взрыв эмоций Мо, который на радостях сорвал с себя футболку, наплевав за наказание в виде желтой карточки. Не идет с игры (то мимо, то в штангу) — хватит пенальти, свалившегося с неба, как мяч, попавший в руку Сугуваре, сделавшему неловкое движение. Искомые «плюс 8» в таблице обеспечены, а бонусом идут персональные достижения Салаха. Египтянин уже восемь сезонов демонстрирует в АПЛ двузначную результативность, а число его гостевых голов в турнире достигло 100.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
24 нояб, 19:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Манчестер Юнайтед

Болельщики «МЮ» так настрадались за последнее время, что Рубен Аморим у многих ассоциируется с добрым волшебником, который все чудодейственным образом исправит. И когда уже на второй минуте лучший ассистент «дьяволов» в этом сезоне Диалло (3 голевых паса) организовал гол неожиданно отправленного в центр атаки Рэшфорда, число уверенных в магии португальского тренера людей начало расти в геометрической прогрессии.

Только столь же быстрые голы в дни тренерских дебютов уже случались. Например, у Дэвида Мойеса в «Эвертоне» в 2002 году. А никакой волшебной палочки у Аморима, само собой, нет, и любимая схема с тремя центральными защитниками только появилась в арсенале манкунианцев. До совершенства еще далеко, что и подтвердил сумасшедший сейв остановившего удар в упор Онана. И если в этом эпизоде вратарь спас, то после дальнего выстрела Хатчинсона шансов вратарю не оставила голова Мазрауи, задев которую, мяч изменил траекторию и вонзился в дальнюю «девятку».

Аморим, кстати, верен традициям, потому что ни один тренер не начинал работу в «МЮ» с игры на ноль. Но при этом и вничью никто прежде не играл, хотя это лучше, чем у уступившего в день своей премьеры Эрика тен Хага. Только все это явно не то, на что рассчитывали «дьяволы» во встрече с находящимся в зоне вылета соперником. Не помог и одновременный выход на замену двух центральных нападающих — Хейлунна и Зиркзе. «Ипсвич» их сдержал, а работы у нового штаба гостей невероятно много.

Главный тренер &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Рубен Аморим. Аморим неудачно начал в «МЮ»: не обыграл слабейший клуб АПЛ

Испания: Вальверде в роли капитана

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 20:30. Butarque (Леганес)
Леганес
0:3
Реал

Как и ожидалось с учетом всех травм, Рауль Асенсио теперь игрок стартового состава «Реала». А так как и ему требуется подстраховка, Карло Анчелотти вызвал в главную команду 17-летнего Диего Агуадо. Но этот юноша, естественно, остался на скамейке, тогда как в ворота вернулся восстановившийся Куртуа. Еще одном заметное событие — доставшаяся Вальверде капитанская повязка. Уругваец снова играл правого защитника, что не помешало ему увеличить свой лицевой счет классным ударом после розыгрыша штрафного. Вратарь явно не ожидал, что мяч вонзится в ближний угол впритирку со штангой.

А в первом тайме успех мадридцам принесли звезды атаки. Винисиус Жуниор и забивший после его паса в пустые ворота Мбаппе довершили начатое. Подготовила же взятие ворот работа в прессинге Камавинга и Беллингема, и это показатель системности, ведь «Реал» лидирует в лигах топ-5 по голам после возврата владения в верхней трети поля (5). Как итог — вполне себе работая, как гол довершившая разгром «Леганеса» Беллингема — победа. Сливочные сократили отставание от «Барселоны» до четырех очков, но имеют в запасе отложенный матч.

Италия: победный гол Жиго

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
0:2
Фиорентина

Взобравшаяся перед международной паузой на третье место «Фиорентина» не собирается сбрасывать обороты и в Комо продлила победную серию до семи матчей. Это лишь второй подобный отрезок за всю историю «фиалок», а лучше (8 туров) было только в далеком 1960 году. Чтобы повторить клубный рекорд, команде Раффаэле Палладино нужно через неделю обыгрывать «Интер», и предстоящая встреча во Флоренции в какой-то степени даст ответ на вопрос о соответствии амбиций занимаемому месту. А против «Комо» победа была одержана на классе, хотя при счете 1:0 Де Хеа пришлось включать режим супермена. В одной атаке переживающий ренессанс испанец остановил опаснейший удар, после чего справился с первым добиванием, а второе отменил, у линии ворота смахнув мяч с ноги соперника. Можно сказать, вратарь встряхнул команду, и она избавила себя от нервной концовки благодаря отличившемуся в четвертом туре подряд Мойзе Кину. Его семь мячей на данном турнирном отрезке — даже большее откровение, чем привычно классная для этого сезона игра Де Хеа.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Рома

Перед паузой на матчи сборных «Рома» уволила проработавшего на своем посту всего два месяца Ивана Юрича и уже в третий раз доверила штурвал Клаудио Раньери. Начинать ему пришлось в гостях у лидера чемпионата «Наполи». То еще удовольствие, однако в первом тайме римляне сдержали атаки южан, позволив сопернику играть с преимуществом, но без очевидных моментов для взятия ворот. Тот же удар Кварацхелии головой на первых минутах разве что немного напугал «волков».

Но в итоге Хвича сыграл одну из ключевых ролей в победной атаке, когда перевел мяч направо врывавшемуся в штрафную Ди Лоренцо, а тот уже прострелил на Лукаку, еще в прошлом сезоне игравшего за «Рому». Поспал включение бельгийца Хуммельс, появления которого в составе хотели многие. А вот действующий на острие римской атаки Довбик гостей не спас, умудрившись с пары метров головой отправить мяч в перекладину. Раньери начал с поражения, тогда как Антонио Конте вернул Неаполю единоличное лидерство с минимальным перевесом над целой группой конкурентов.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
3:0
Болонья

Последним из группы лидеров в этом туре играл «Лацио», и в первом тайме «орлы» получили численное преимущество в довольно курьезной ситуации. Их голкипер отдал плохой пас Гендузи, однако Побега столь решительно пошел в отбор, что снес француза с ног и получил вторую желтую карточку. За пострадавшего в итоге по футбольному отомстил соотечественник Жиго. Экс-капитан «Спартака», который пропустил некоторое время из-за травмы, забил первый мяч за римскую команду, при подаче углового замкнув дальнюю штангу. А вскоре преимущество римлян удвоил уложивший мяч в угол Дзакканьи. После этой победы в таблице серии А сложилась удивительная ситуация: вслед за «Наполи» расположились отстающие от лидера всего на одно очко четыре команды — «Интер», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио».

Наш день на Кипре и в Греции

Кипр: Первый дивизион. 11-й тур
24 нояб, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
АЕЛ
0:3
Арис Л

Александр Кокорин в нынешнем сезоне не забивал с конца августа, но в дерби с АЕЛ форварда прорвало. Уже на 2-й минуте в быстрой атаке он поразил пустые ворота с передачи Майамбеды. Следующее полезное действие российского легионера — красная карточка голкиперу хозяев Виктору Браге, который сбил выходившего один на один форварда.

А в начале второго тайма Кокорин украсил игру изящным пасом пяткой, благодаря которому перевес гостей удвоил Гомис. После этой победы «Арис» с 26 очками располагается на втором месте. Отставание от «Пафоса» составляет пять баллов, а преимущество над занимающей третью строчку «Омонией» — четыре очка.

Александр Кокорин. Кокорин снова в игре! Сделал 1+1 в гостевом дерби и принес «Арису» победу
Греция. Национальная лига. 12-й тур
24 нояб, 00:00. Theodoros Kolokotronis (Триполи)
Астерас
1:2
ПАОК

В соседней Греции удачным получился выход на замену Федора Чалова. Форвард появился на поле, когда «Двуглавые орлы» уступали 0:1, но всего через четыре минуты счет сравнял другой джокер гостей — болгарин Десподов. А в концовке свое слово сказал Чалов, разыграв комбинацию с забившим победный гол Баба. Команда из Салоник в таблице сейчас вторая. Она всего на очко отстает от «Олимпиакоса» и опережает на один балл «Панатинаикос».

Статистика дня

3-м после Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка тренером АПЛ, который достиг десяти побед за 12 матчей в Англии, стал возглавляющий «Ливерпуль» Арне Слот.

6 мячей в гостевых матчах текущего сезона забил нападающий «Майнца» Буркардт. По данному показателю в лигах топ-5 он уступает только Левандовски.

7 лет «Порту» выходил как минимум в полуфинал Кубка Португалии. Серия «драконов» прервалась в 1/16 финала текущего розыгрыша в гостях у «Морейренсе» (1:2).

8-й командой АПЛ, которая потерпела десять поражений в первых 12 турах, стал «Саутгемптон». В семи предыдущих случаях такой старт оборачивался вылетом в чемпионшип.

12 из 15 домашних матчей проиграл в этом году «Нант» (+1=2-12). Очередным обидчиком «канареек» стал «Гавр» с Далером Кузяевым в составе. Выиграв со счетом 2:0, небесные обошли конкурента и покинули опасную зону.

85 мячей забил в АПЛ нападающий «МЮ» Рэшфорд, который сравнялся с Эденом Азаром, Фернандо Торресом и Луи Саа.

Александр Кокорин
Мохамед Салах
Самюэль Жиго
Федор Чалов
ФК Арис (Лимасол)
ФК Лацио
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПАОК
ФК Реал
ФК Рома
ФК Фиорентина
Рубен Аморим
Федерико Вальверде
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