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Самый богатый футболист мира — из сборной Брунея. Его состояние в разы больше, чем у Месси и Роналду

Самый богатый футболист мира из сборной Брунея не сыграет с Россией
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси, Фаик Болкиах и Криштиану Роналду (слева направо)
Лионель Месси, Фаик Болкиах и Криштиану Роналду (слева направо).
Фото соцсети, Global Look Press
Правда, с Россией Болкиах не сыграет.

Футбол все больше ассоциируется с деньгами. Медиа по всему миру не устают считать доходы главных звезд. Заработок игроков, финансовые дела клубов, трансферные стоимости — вечно актуальные темы. Роналду, Месси, Неймар, Бензема, Саудовская Аравия, МЛС — вечно популярные теги. Ни один год не заканчивается без итогового денежного рейтинга от Forbes или топа самых дорогих переходов.

Кажется, что валютные потоки масштабируются с бешеной и даже пугающей скоростью. Но есть один футболист, для которого это лишь микрокапля в бескрайнем море. И этот футболист только из-за стечения обстоятельств не сыграет против сборной России в Краснодаре.

Игроки сборной Брунея перед матчем с&nbsp;Монголией в&nbsp;2019 году. Что нужно знать о сборной Брунея: там и правда все так плохо? И чем этот матч может быть важен для нас

У Фаика Болкиаха есть шесть матчей за сборную Брунея и интересное спортивное прошлое, но самая важная информация о вингере касается его семьи. Она королевская. Фаик — сын принца и племянник правящего султана Брунея. Семейное состояние, по разным данным, оценивается в 20-30 миллиардов долларов. Сам игрок имеет заметно меньше, но все еще очень-очень-очень много денег.

Интересно, что Болкиах мог выступать за США, потому что родился в Лос-Анджелесе. Еще подростком Фаик выбрал Бруней — играл за молодежные сборные, а в 2016 году дебютировал за основу. С географией у него вообще порядок. Учиться ребенка отвезли в Англию, где сразу отдали в футбол.

«Я играю с тех пор, как себя помню, с юных лет мне всегда нравилось выходить на поле и возиться с мячом. Мои родители всегда помогали мне в достижении мечты стать футболистом, в детстве они подготавливали меня психологически и физически», — рассказывал Фаик.

Надо сказать, речь не об обычном мажоре без амбиций. Одна из его цитат по-настоящему поражает: «Мои братья просто сидят дома и ничего не делают. Не хочу быть похожим на них. Я намерен добиться успехов в спорте. Мне хочется прославлять нашу страну на футбольном поле, чтобы семья гордилась моими достижениями». И мечты Болкиаха имели под собой основания, потому что, если верить тренерам и одноклубникам, талант проявился с первых тренировок.

Парень классно взаимодействовал с мячом и легко проходил просмотры — что важно, на общих основаниях. Фаика сравнивали с Тео Уолкоттом — тоже скоростной краек, тоже в какой-то момент оказался в академии «Арсенала». Лондон стал третьей остановкой брунейца в Британии, до этого были еще «Ньюбери» и «Саутгемптон».

«Фаик был очень быстрым и скоростным футболистом. Он никогда не был эгоистом на поле, своевременно делясь мячом с партнерами. При этом он никогда не проявлял высокомерия к окружающим», — говорил первый тренер Болкиаха. На удивление, его футбольные качества соответствуют человеческим.

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Партнеры по команде не ожидали, что представитель такого рода окажется максимально спокойным, скромным и простым. Буквально никакого выпендрежа. Единственный богемный каприз Фаика — домашний тигр, который попал в его дом еще совсем маленьким. И все. Ни роскошных тачек, ни золота, ни татуировок (по религиозным соображениям).

В общем, полная противоположность родственникам и в частности отцу, имеющему пеструю репутацию. Самые красноречивые подтверждения: гарем из десятков женщин, яхта под названием «Сиськи» и неприличные статуи самого себя за 600 тысяч фунтов. Мужчина явно живет в удовольствие, ничего не скажешь.

«Он был очень скромным парнем. Всегда вовремя приходил на тренировки, никогда не нарушал режим. Конечно, в раздевалке его подкалывали на тему богатства, ведь ему не нужен футбол для заработка. Но все понимали, что он невероятно любит играть и хочет стать сильным игроком. Фаик жил на базе вместе со всеми. Он прекрасно понимал, что если будет сорить деньгами, то это повлияет на его имидж», — вспоминал партнер брунейца по «Челси». Да, после «Арсенала» он побывал и там.

Фаик Болкиах
Фото соцсети

В 18 лет Фаик перешел в «Лестер», где провел четыре года. К сожалению, с возрастом вингер потерял былую скорость и не слишком тянул уровень. Но желание никуда не делось, поэтому он отправился в Португалию, в «Маритиму». Не сложилось — все ограничилось парочкой матчей за молодежку и вторую команду.

С декабря 2021-го Болкиах трудится в чемпионате Таиланда. Не сказать, что ярко, но хотя бы играет. Правда, с лета не выходил на поле — Transfermarkt пишет о переломе ноги. Сотрудники сборной Брунея подтверждают информацию о травме: «Фаик получил травму колена, к сожалению. Возможно, он будет готов к отбору на Кубок Азии».

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В том же разговоре с российскими журналистами азиаты рассказали, что у них есть еще один перспективный юнец королевских кровей — Мунтаким Болкиах, которому Фаик приходится дядей. У него положение посолиднее, второй в очереди на престол! 17-летний Мунтаким вызывается в юношескую сборную Брунея и уже заслуживает увесистых комплиментов от президента ассоциации: «Знаете, если он продолжит играть в том же духе, что и сейчас — он станет будущей звездой нашего футбола. Он правда отличный игрок!».

Возвращаясь к Фаику, хочется восхититься. В первую очередь из-за стремления к развитию и деятельности, когда среда не просто позволяет, а прямо заставляет стоять на месте.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Футбол
Сборная Брунея по футболу
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