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Несостоявшееся празднование «Арсенала» и самый обидный вылет сезона. Где были интересные развязки помимо РПЛ

«Арсенал» готовил план парада на случай победы в АПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Микель Артета и Мохамед Бамба
Микель Артета и Мохамед Бамба.
Несколько сюжетов.

Финиш сезона в России был безумным — и чемпион, и вылетающие команды определялись в последнем туре. Такого напряжения на обоих полюсах турнирной таблицы в РПЛ не было давно. Но не только в нашем чемпионате на финише было жарко.

АПЛ — «Арсенал» репетировал чемпионство

Гонка в Англии традиционно получилась драйвовой — как и в России, в АПЛ все решалось в последнем туре. Но интриги было чуть меньше — «Манчестер Сити» шел на первом месте и играл с «Вест Хэмом», «Арсенал» отставал на два очка и играл с «Эвертоном». Теоретически команда Артеты могла выиграть титул в случае, если команда Гвардиолы потеряла бы очки, а сами «канониры» победили. Вероятность исхода была невысокой, но существовала.

Учитывая это, в «Арсенале» приготовились — за день до последнего тура в английской прессе появились фотографии с репетиции чемпионского награждения на «Эмирейтс». Выглядело все натурально — в центре поля стояла сцена с трофеем, а сотрудники клуба отрабатывали рукопожатия, надевали воображаемые медали.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Так как шансы на титул были невелики, свои и чужие болельщики начали смеяться над самонадеянностью «Арсенала». Но зря — как объяснил Daily Mail, таков протокол лиги. Так как накануне решающего тура был возможен любой вариант, в АПЛ подготовились: сделали два трофея и два комплекта медалей по 40 штук. Отработать награждение также были обязаны обе стороны. Еще бы — это всего 10-й случай в истории лиги!

Но аргумент никого не убедил. Титул выиграл «Манчестер Сити», а кадры с подготовительного награждения теперь еще долго будут припоминать «канонирам». Их медали остались только на репетиции.

Футболисты «Лорьяна»
Футболисты «Лорьяна» вылетели в лигу 2.
Фото AFP

Лига 1 — «Лорьян» оформил вылет десятилетия

Есть десятки разных сценариев вылета. Можно уступать весь сезон, проиграть в ключевом матче, влететь на штраф, упасть в стыки... Но самый редкий сценарий, кажется, произошел во Франции. Там «Лорьян» вылетел в лигу 2... по пятому дополнительному показателю!

Как это было: накануне 34-го тура «Лорьян» разместился в зоне вылета (16), имея 26 очков и отрицательную разницу в 28 мячей. Играть команде предстояло с «Клермоном». Выше разместился «Метц», набравший 29 очков и отрицательную разницу в 21 мяч. Ему предстояло играть с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре). Во Франции нет своего «Байера». «ПСЖ» взял десятый титул катарской эпохи и готовится жить без Мбаппе

«Лорьян» выступил ярко — разбомбил «Клермон» 5:0 и поправил разницу до -23, набрав 29 очков. «Метц» же проиграл «ПСЖ» 0:2, остался с прежними баллами и ухудшил разницу до -23. Команды поравнялись, и, казалось бы, «Лорьян» должен был спастись, так как забил за сезон больше (43:35), но нет. Во Франции все иначе.

Регламент такой: сначала посчитали разницу мячей (одинаково), потом очные матчи (одинаково — по одной победе), следом — разницу мячей в очных матчах (одинаково, один мяч). Дальше считали голы в очных встречах (их оказалось по четыре). Дело дошло до пятого пункта — количество голов в гостях в очных матчах. Тут лучше оказался «Метц», так как забил три на выезде против двух у соперника.

Футболисты «Галатасарая»
Футболисты «Галатасарая» стали чемпионами Турции.
Фото Reuters

Суперлига — английская развязка

В этом сезоне турецкий футбол «полыхал» — скандалы с избиением судей, драками футболистов и болельщиков в местной лиге появлялись регулярно. Очевидно, чемпион в таких условиях просто не мог определиться спокойно и за несколько туров до конца. Все осталось на финиш.

При этом то, что все решится в последнем туре, стало известно в предпоследнем — когда очный матч сыграли два участника гонки, «Фенербахче» и «Галатасарай». Такая ставка, да еще и в одном из ярчайших дерби в истории — что может быть лучше?

Потасовка футболистов &laquo;Галатасарая&raquo; и &laquo;Фенербахче&raquo;. Еще один скандал в чемпионате Турции. Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались во время разминки

Сюжет получился отличный — «Галатасараю» для досрочного чемпионства, да еще и дома в дерби, хватало ничьей, которой не случилось — «Фенербахче» победил 1:0, хотя остался в меньшинстве уже на 23-й минуте. Конечно, не обошлось без скандалов — были и драки (в том числе с болельщиками), и стычки, и 12 желтых карточек на двоих.

К последнему туру команды подошли, имея 99 и 96 очков соответственно. От «Фенербахче» нужен был рывок и надежда на поражение соперника — прямо как «Арсеналу». Надо сказать, что Исмаил Картал справился лучше Микеля Артеты — «Фенер» разгромил «Истанбулспор» 6:0, но без результата. «Галатасарай» свой матч тоже выиграл, набрал рекордные 102 очка и взял титул в 24-й раз в истории.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Галатасарай
ФК Лорьян
ФК Фенербахче
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