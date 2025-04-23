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У Василия Березуцкого — шанс на первый трофей. «Сабах» вышел в финал Кубка Азербайджана

«Сабах» под руководством Василия Березуцкого вышел в финал Кубка Азербайджана
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Василий Березуцкий.
Фото ФК «Сабах»
Обыграл «Нефтчи».

Василий Березуцкий добился первого успеха во главе «Сабаха» — команда российского тренера вышла в финал Кубка Азербайджана, победив в двухматчевом противостоянии «Нефтчи» (3:2). В битве за трофей он встретится с «Карабахом»: для Березуцкого этот матч — возможность как завоевать первый трофей в самостоятельной карьере, так и спасти сезон.

«Сабах» не без проблем прошел «Нефтчи»

Ответный матч с «Нефтчи» состоялся 23 апреля и завершился ничьей — 1:1. «Сабаху» после победы в первой встрече (2:1) было достаточно и такого результата. Голами команды обменялись еще в первом тайме: счет на 23-й минуте открыл нигерийский легионер «Сабаха» Йессе Секидика, а на 40-й минуте сравнял Эмин Махмудов.

«Сабах» впервые в истории вышел в финал турнира, причем ранее команда ни разу не проходила даже в полуфинал. В финале коллектив Березуцкого сойдется с сильнейшим клубом страны — «Карабахом», действующим чемпионом и лидером текущего чемпионата.

Угроза увольнения

Несмотря на успех в Кубке, Березуцкому грозит увольнение. В начале апреля издание Apasport сообщило, что руководство «Сабаха» рассматривает возможность расставания с российским специалистом. Основная причина — неудовлетворительные результаты команды в чемпионате. Руководство ожидает стабилизации игры, без этого даже победа в Кубке может оказаться недостаточной для продолжения сотрудничества.

В пресс-службе клуба прокомментировали слухи без конкретики: «У Василия Березуцкого действующий контракт с клубом. Сейчас тренер и команда сосредоточены на предстоящих важных матчах».

В чемпионате Азербайджана дела у «Сабаха» действительно складываются не лучшим образом. За пять туров до конца клуб находится на пятом месте, отставая от «Турана» на девять очков. Это практически лишает команду шансов на попадание в еврокубки. Более того, «Нефтчи» и «Шамахы» преследуют «Сабах» снизу, отставая на четыре и пять очков соответственно.

Березуцкий возглавил «Сабах» зимой, подписав контракт на 2,5 года. Азербайджанский клуб стал первым самостоятельным опытом для россиянина, ранее работавшего ассистентом главного тренера в «Шанхай Шэньхуа», «Краснодаре» и ЦСКА.

Василий Березуцкий
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Сабах
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