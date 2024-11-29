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Березуцкий начал в «Сабахе» с победы. Повержена одна из худших команд чемпионата Азербайджана

Березуцкий стартовал с победы в качестве главного тренера «Сабаха»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий.
Фото ФК «Сабах»
Впереди — матчи с лидерами.

25 ноября Василий Березуцкий возглавил «Сабах» из Азербайджана. В первом матче под его руководством команда обыграла «Сабаил» (1:0). Это дебют экс-защитника ЦСКА в качестве главного тренера.

Азербайджан: Премьер-лига. 15-й тур
29 нояб, 00:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
1:0
Сабаил

Березуцкий выиграл в первом матче у руля «Сабаха»

Василий принял команду после семи матчей без побед: за это время «Сабах» сполз на пятое место в чемпионате Азербайджана, хотя, по сведениям Transfermarkt, обладает третьим по стоимости составом в лиге и прошлую сезон завершил с бронзовыми медалями. Бывший футболист сборной России заменил хорвата Крунослава Рендулича, который работал в клубе с марта этого года.

Василий Березуцкий стал главным тренером &laquo;Сабаха&raquo;. Василий Березуцкий впервые стал главным тренером. Возглавил «Сабах», в котором работал Мусаев

«Я очень горд возглавить «Сабах». Для меня это большая возможность. С этого момента мы будем двигаться вместе. Надеюсь, это движение будет продуктивным и интересным. Есть также какое-то ощущение комфорта от нахождения в Баку. Люди, с которыми я уже познакомился, просто потрясающие. Это важно в работе тренера», — прокомментировал Василий свое назначение.

В первой же игре Березуцкий прервал неудачную серию — «Сабах» минимально победил «Сабаил» (1:0), занимающий предпоследнее место в турнирной таблице. Единственный гол в матче забил Джой-Ланс Миккельс — на 29-й минуте головой переиграл вратаря соперника. Благодаря этому успеху команда Березуцкого временно поднялась на четвертую строчку — отстающая на два балла «Зиря» имеет игру в запасе.

«Сабах» победил «Сабаил» (1:0).
Фото ФК «Сабах»

Дальше — игры с лидерами

Настоящей проверкой для Березуцкого станут ближайшие две игры чемпионата Азербайджана. 7 декабря «Сабах» сойдется с идущим вторым «Карабахом» (чемпионом трех последних сезонов), а 14-го — с лидирующим «Араз-Нахчываном». На стыке сентября и октября команда уже встречалась с грандами: уступила «Карабаху» (2:3) и сыграла вничью с «Араз-Нахчываном» (1:1).

За «Сабах» выступает хорошо знакомый российским болельщикам полузащитник Аяз Гулиев. Он воспитывался в академии «Спартака» и даже провел 26 матчей за главную команду красно-белых. Также в России он выступал за «Ростов», «Химки», тульский «Арсенал» и «Анжи». В «Сабахе» он находится с прошлого лета. В дебютной игре Березуцкого футболист провел на поле первые 45 минут.

Василий Березуцкий.
Фото ФК «Сабах»

Как складывается тренерская карьера Василия

До «Сабаха» экс-защитник ЦСКА никогда не работал главным тренером, но несколько лет трудился в штабах более опытных специалистов — Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» и Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Также он помогал брату Алексею, возглавлявшему ЦСКА в сезоне-2021/22. Бывший партнер Василия по игре за красно-синих Евгений Алдонин признался, что раньше не мог представить его в роли тренера.

«20 лет назад вряд ли мог представить Березуцкого тренером, но время-то идет. Мы становимся старше, опытнее, поэтому эти мысли посещают все чаще. Вася всегда был надежным, основополагающим защитником. Когда он стал опытным футболистом, он оказался практически незаменим как в ЦСКА, так и в сборной. Поэтому нет ничего удивительного», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Василий Березуцкий
Футбол
ФК Сабах
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