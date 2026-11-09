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«С Хиддинком впервые почувствовал, что хочу играть для тренера. Так что понимаю россиян». Интервью Пак Чжи Суна

Игорь Рабинер
Обозреватель
Пак Чжи Сун и Гус Хиддинк на ЧМ-2002.
Фото Getty Images
Игорь Рабинер пообщался с прославленным корейцем на юбилее Гуса.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун, сыгравший 100 матчей за сборную Кореи, стал одним из гостей Гуса Хиддинка на его 80-летнем юбилее в Амстердаме. Ему, в отличие от других приглашенных из Кореи, где голландца безмерно почитают после выхода в полуфинал ЧМ-2002, не нужно было лететь на торжества из Сеула — он живет в Лондоне.

Пак, в полуфинале победной для «Юнайтед» ЛЧ-2008 против «Барселоны» закрывший Лионеля Месси, а в целом проведший за команду сэра Алекса Фергюсона семь сезонов и 205 матчей, стал первым игроком из Азии, надевшим капитанскую повязку «МЮ», и первым же азиатским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.

А предшествовали тому два с половиной года у Хиддинка в ПСВ и сборной Кореи, в составе которой он сыграл на трех чемпионатах мира. К Гусу он приехал с женой и двумя детьми, от которых я, извинившись, на несколько минут и оторвал Пак Чжи Суна для небольшого разговора о Хиддинке. Корейская легенда с удовольствием согласилась.

Если бы не встретил Гуса, возможно, моя карьера вообще бы не сложилась

— Какую роль Гус Хиддинк сыграл в вашей карьере и насколько сильно он на вас повлиял? — спрашиваю Пак Чжи Суна.

— Думаю, повлиял очень сильно. Если бы я не встретил его, возможно, моя карьера вообще не сложилась бы. Я бы даже сказал, что могу разделить ее на две части: до встречи с Гусом и после нее. Знакомство и работа с ним стали для меня поворотным моментом. Именно он помог моей мечте осуществиться.

— Как именно он вас изменил? И что сделал для этого?

— Знаете, раньше я никогда не испытывал такого чувства, что мне хотелось бы играть именно ради своего тренера. Но с Гусом впервые почувствовал, что хочу выходить на поле для него.

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— Ровно то же самое я слышал от экс-форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко. Он называл в том же контексте два имени, в том числе и Хиддинка.

— Он верил в меня, даже когда ситуация складывалась очень непросто. Например, перед чемпионатом мира 2002 года никто не ожидал, что я попаду в сборную, но Гус включил меня в состав.

Или когда я перешел в ПСВ. У меня не все получалось, болельщики меня не любили, но он продолжал в меня верить и подбадривал, помогал хорошо проявить себя в европейском футболе. В итоге я сумел преодолеть этот сложный период. Так что работа с ним и возможность учиться у него очень много для меня значили. Благодаря Хиддинку, повторяю, я понял, как футболисты могут играть за своего тренера.

— Очень интересно, что Гус — человек, который умеет найти подход к любому человеку независимо от его национальности. К корейцам, россиянам, австралийцам... В чем, на ваш взгляд, его секрет?

— Думаю, в общении. Его коммуникативные способности просто невероятные. Он умеет понимать характер каждого человека, подстраивать контакт с ним под особенности его личности. Поэтому совершенно неважно, из какой ты культуры. Гус находит способ напрямую достучаться до тебя. Он может тебя подбодрить, иногда защитить, а порой и отчитать. Но он всегда понимает, с кем именно разговаривает. Думаю, в этом и заключается один из секретов его успеха в каждой стране и каждом клубе.

Пак Чжи Сун и Игорь Рабинер.
Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

«У тебя хороший характер, и однажды ты добьешься успеха в Европе»

— Можете вспомнить какой-нибудь эпизод, когда он вас вдохновил или, возможно, даже разозлил, заставив добиться большего?

— Наверное, он понимал, что я не тот человек, которого нужно злить или настраивать против него. Он никогда не вел себя со мной подобным образом. Наоборот, всегда старался меня поддержать.

Помню, в самом начале нашей совместной работы в сборной, в 2001 году, я получил травму. Не мог играть, и однажды мы совершенно случайно встретились — кажется, в коридоре отеля. Он заговорил со мной и сказал: «У тебя хороший характер, и однажды ты добьешься успеха в Европе».

Позже, когда я спросил его об этом, выяснилось, что он даже не помнит тех слов. Но для меня они полностью изменили психологический настрой. Я действительно поверил в то, что он мне сказал, и с тех пор каждый день старался упорно работать, чтобы добиться этой цели. Это было невероятное чувство — услышать такие слова от человека, когда находишься в трудной ситуации.

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— Правда ли, что именно он рекомендовал вас сэру Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед», где вы провели семь сезонов?

— Не знаю. Сначала он, вероятно, думал, что я останусь в ПСВ еще на год. Возможно, даже хотел, чтобы я провел там еще один сезон. Но он не знал, откуда именно поступило предложение — от агента или мне самому. Мы поговорили напрямую, и он спросил: «Ты сам хочешь уйти или это твой агент хочет тебя отправить?» Я ответил, что действительно хочу попробовать свои силы в «Манчестер Юнайтед», бросить себе вызов.

Тогда он по-настоящему включился в ситуацию и сказал: «Хорошо, если ты хочешь туда перейти, сделай все возможное, чтобы показать, что ты умеешь». И отпустил меня в «МЮ». Если бы он сказал «нет», я бы остался. Я настолько же доверял ему, насколько он доверял мне. Это было его решение, и мне было важно получить одобрение Гуса, прежде чем уйти из ПСВ.

Гус Хиддинк.
Фото Getty Images

Хиддинка и Фергюсона объединяет прежде всего умение общаться с людьми и мотивировать их

— Можете сравнить Гуса с сэром Алексом? Что у них общего, в чем различия?

— Оба невероятно хорошо умеют мотивировать футболистов. Они способны добиваться от игроков стопроцентной отдачи на поле. Их объединяет прежде всего умение общаться с людьми.

Честно говоря, даже не знаю, в чем между ними принципиальная разница. Но оба оказали на меня огромное влияние. Гус помог мне построить карьеру, а сэр Алекс позволил мне конкурировать на самом высоком уровне мирового футбола. Они оба очень близки мне.

— Сейчас вы здесь, на 80-летии Хиддинка. Вы постоянно поддерживаете связь с ним? Можно сказать, что теперь вы уже не тренер и его бывший игрок, а друзья?

— Не знаю, могу ли взять на себя смелость назвать нас друзьями, но думаю, что у нас очень крепкие отношения. Мы не так часто видимся, но продолжаем общаться. Я всегда пишу ему, когда происходит что-то важное, поздравляю с Рождеством и другими праздниками. Кроме того, он даже присутствовал на моей свадьбе. Для меня это очень много значит. Наши отношения строятся не только на том, что он был моим главным тренером, но и на человеческой основе.

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— На юбилее вы увидели видеоролик, на котором Гуса поздравляют полтора десятка его бывших футболистов в сборной России. Все корейские игроки могли бы сказать о нем то же самое?

— Безусловно. Думаю, и в Корее, и в России, и в Австралии, и вообще во всех странах, где он работал, Гус сумел затронуть сердца людей. Он заботился о футболистах не только как тренер, но и как человек. Именно поэтому его так любят.

Понимаю, насколько значимым для российских игроков было это видео, и уверен, что футболисты из других стран испытывают такие же чувства. Все то же самое касается и игроков клубов, с которыми он работал, — «Челси» и других. Гус везде проявлял свой характер и свою индивидуальность. Поэтому все люди, которые его окружают, испытывают к нему огромное уважение и любовь.

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Сборная Кореи по футболу
Гус Хиддинк
Пак Чжи Сун
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