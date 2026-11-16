«Я пережил все возможные эмоции». Лукаку завершил карьеру в сборной Бельгии

Еще весной он собирался играть до чемпионата мира 2030 года.

Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии. 33-летний нападающий поставил точку после 16 лет выступлений за национальную команду, в составе которой провел 135 матчей и забил 94 гола.

«Я отдал сборной все, что у меня было»

Лукаку сообщил о своем решении 16 ноября в социальных сетях. Прощальное обращение он опубликовал на следующий день после победы Бельгии над Италией (4:1) в матче группового этапа Лиги наций. Нападающий присутствовал в заявке, но всю встречу провел на скамейке запасных.

«За эти 16 лет я отдал сборной все, что у меня было. Я пережил все возможные эмоции. Получился прекрасный путь», — написал Лукаку.

Форвард поблагодарил партнеров по команде и тренеров, которые доверяли ему и помогали развиваться. Отдельно он обратился к болельщикам, отметив, что гордится возможностью представлять страну на четырех чемпионатах мира и трех европейских первенствах.

«Я в мире с решением остановиться на этом. Было невероятно. Очень приятно. Я благодарен. Спасибо», — заключил футболист.

По данным Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA), Лукаку провел за национальную команду 135 матчей и забил 94 гола. Он дебютировал за сборную 3 марта 2010 года в игре с Хорватией, когда ему было всего 16 лет.

Лукаку является лучшим бомбардиром в истории бельгийской команды с большим отрывом. Второе место занимает Кевин Де Брюйне, на счету которого 41 гол.

Последним матчем Лукаку за Бельгию стала встреча с Францией 5 октября 2026 года. Тогда команда потерпела поражение со счетом 1:4, а нападающий провел на поле 70 минут. В ноябрьском сборе он сначала пропустил игру с Турцией (2:1) из-за проблем с бедром, а затем остался в запасе на матч с Италией (1:4).

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Еще весной хотел играть до 2030 года. Реакция тренера и партнеров

Решение Лукаку стало неожиданностью, поскольку еще несколько месяцев назад он говорил о совершенно других планах.

В мае 2026 года в интервью бельгийской газете Het Nieuwsblad нападающий заявил, что рассчитывает провести за сборную как минимум два крупных турнира.

«Я хочу продолжать как минимум до чемпионата мира 2030 года», — говорил тогда форвард.

После неудачного чемпионата Европы 2024 года Лукаку уже задумывался о завершении международной карьеры. Бельгия уступила Франции в 1/8 финала, а нападающий тяжело переживал неудачу и чувствовал разочарование из-за атмосферы внутри команды. Однако после разговора с новым руководством сборной и главным тренером Руди Гарсией он решил продолжить выступления.

В 2026 году Лукаку принял участие в четвертом чемпионате мира и помог бельгийцам пройти групповой этап. При этом его самым значимым командным достижением стало третье место на ЧМ-2018 в России.

Последние месяцы карьеры в сборной получились для форварда непростыми. После назначения Марка ван Боммеля Лукаку перестал быть безусловным игроком стартового состава. В нескольких матчах тренер предпочитал использовать на позиции центрального нападающего Шарля Де Кетеларе.

Перед встречей с Италией Лукаку восстановился после повреждения бедра и вернулся в заявку, но на поле не появился. После игры Ван Боммель объяснил, что форварда планировали использовать только в случае необходимости, а решение не выпускать его приняли совместно.

«Мы уважаем решение Ромелу. За короткое время совместной работы я проникся огромным уважением к нему, его характеру и лидерским качествам», — прокомментировал Ван Боммель новость о том, что футболист завершил карьеру в сборной.