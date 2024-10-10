Футбола стало слишком много.

«Если ты играешь меньше, ты получаешь меньше денег»

В легендарном фильме «Матрица» персонаж Лоуренса Фишборна объяснял герою Киану Ривза, что значит эффект дежавю — это просто сбой системы, обычно предшествующий чему-то нехорошему, а именно появлению агентов. В европейском футболе за последние пару недель случились события, которые вполне можно квалифицировать как эффект дежавю. И да, это тоже вполне очевидный сигнал — что-то пошло не так.

21 сентября, матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» в АПЛ. Полузащитник «Сити» Родри получает тяжелую травму колена на ровном месте. На первый взгляд, вообще ничего серьезного — обычная борьба за позицию с соперником при розыгрыше углового. Сезон для одного из главных претендентов на «Золотой мяч» окончен.

5 октября, матч «Реала» и «Вильярреала» в чемпионате Испании. Защитник хозяев Дани Карвахаль с жутким криком падает на газон после рядового единоборства с Йереми Пино. Диагноз — разрыв связок колена, сезон для человека, который наверняка попадет в топ-10 по итогам голосования за «Золотой мяч», окончен.

Это можно посчитать простым совпадением, в конце концов, футболисты получают травмы каждую неделю. Это неотъемлемая часть профессии. Но, на мой взгляд, когда два топ-игрока, представляющие два сильнейших клуба мира последних лет (это просто факт, ведь «МС» и «Реал» — победители Лиги чемпионов двух последних лет), получают тяжелейшие травмы связок колена на ровном месте — а, повторю, никто Родри и Карвахаля не ломал в жестоких подкатах — это сигнал: что-то не так. Вернее, очень даже понятно, что именно — футбольный календарь категорически перегружен.

Это никакое не открытие, игроки и тренеры говорят об этом несколько последних лет. В этом ключе высказывались Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Алиссон, Тибо Куртуа, Жюль Кунде и даже президент ла лиги Хавьер Тебас. Но травмы Родри и Карвахаля (и кстати, они оба испанцы и летом отпахали на свою национальную сборную на Евро-2024) — это уже не просто ворчание на пресс-конференциях. Это четкий сигнал, что календарь — это главная проблема современного футбола.

Родри. Фото Global Look Press

Тот же Родри никогда не был «хрустальным». По данным Transfermarkt, 28-летний полузащитник пропустил всего пять матчей из-за травм с тех пор, как перешел в «Сити» летом 2019 года. То есть не было ни одного мало-мальски серьезного повреждения, а тут — «кресты» на ровном месте. Но, возможно, в этом все и дело. За последние два сезона (2022/23 и 2023/24) Родри провел 106 игр, и это только за клуб. Плюс еще 24 матча за сборную Испании за этот же период. Всего получается 130 матчей. Плюс еще три в нынешнем сезоне. Ничего удивительного, что организм не выдерживает таких нагрузок.

У 32-летнего Карвахаля анамнез серьезнее, и травмы у него были, пусть и не такие жуткие. Тем не менее за последние два сезона у него набралось 86 матчей за «Реал» и 22 — за сборную Испании. Всего — 108 матчей.

И у обоих, кстати, позиции, требующие большого объема работы — опорный полузащитник и крайний защитник. Нагрузки там явно выше, чем, скажем, в случае центрального нападающего.

Конечно, всегда можно заметить, что футболисты зарабатывают очень хорошие деньги, а нагрузки и травмы (а также анонимная критика в интернете) — это сопутствующие обстоятельства, которые входят в стоимость счастливого билета. Более того, так же думают и большие футбольные боссы, которые запускают новые и новые турниры и меняют формат старых — Лига наций УЕФА, изменившаяся Лига чемпионов, клубный чемпионат мира ФИФА.

Вот, например, цитата президента УЕФА Александра Чеферина из его интервью La Gazzetta dello Sport двухлетней давности: «Очень легко критиковать ФИФА и УЕФА, но все очень просто. Если ты играешь меньше, ты получаешь меньше денег. Если кто и должен жаловаться, так это рабочие на заводах, которые зарабатывают тысячу евро в месяц».

Дальше будет только хуже

До боли знакомая риторика про зажравшихся миллионеров и работяг на фабриках. Вот только проблема не в лени футболистов. Если уж мы говорим про заводы, то современный футбол становится все больше и больше похож на конвейер — матчи идут один за другим. Вот только и их качество становится конвейерным. Попользовался — выкинул. Посмотрел — и сразу забыл. Масс-маркет против ручной работы. И жалобы игроков и тренеров — они как раз про это.

И есть грустная ирония в том, что одно из последних громких высказываний на эту тему принадлежит как раз Родри. За несколько дней до своей травмы, на пресс-конференции перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов, он заявил, что футболисты всерьез думают о забастовке: «Мы очень близки к этому. У игроков есть твердое убеждение, что если все будет продолжаться в том же духе, у нас не останется другого выбора. Это чересчур. Дело не в деньгах и маркетинге, не все должно крутиться вокруг этого. Речь о качестве матчей. Если я не переутомлен, то я сыграю лучше».

Родри поддержал вратарь «Реала» Тибо Куртуа, сказав в интервью блогеру Ибаи Льяносу: «Он прав. Люди говорят, что мы зарабатываем кучу денег — и это правда. Но мы должны найти баланс, потому что сильнейшие футболисты не могут показывать свое мастерство в таком режиме».

А дальше будет только хуже, ведь на лето 2025 года запланирован клубный чемпионат мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля, и «Сити» с «Реалом» примут в нем участие. А в финальном турнире ЧМ-2026 сыграют 48 команд, и общее число матчей вырастет с 64 до 108.

Родри и Дани Карвахаль против Хвичи Кварацхелии в матче Испания — Грузия. Фото Global Look Press

И еще немного занимательной арифметики. Если «Манчестер Сити» дойдет до финала во всех турнирах, где участвует команда (чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, Лига чемпионов и КЧМ-2025), то это будет 75 матчей. Финал КЧМ запланирован на 13 июля, а старт нового сезона АПЛ — уже в середине августа. То есть ни нормального отпуска, ни нормальной предсезонной подготовки. У «Реала» теоретически может быть ненамного меньше матчей — 71. И не забываем про национальные сборные — а это еще плюс 10-12 матчей. То есть за год у футболиста уровня Родри или Карвахаля может набраться больше 80 игр.

Возможно ли в таких условиях давать качество и шоу в каждом матче? Ответ очевиден. Станут ли зрители смотреть нудную жвачку, которой будет все больше, и еще платить за это деньги, особенно в условиях жесткой конкуренции в индустрии развлечений? Тоже интересный вопрос. Было бы неплохо, если бы им задались люди в ФИФА и УЕФА, пока весь этот пузырь не лопнул.