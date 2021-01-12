Команда русского миллиардера зажигает в Дубае с Тимати и Maruv

«Рига» отметила победу в чемпионате Латвии, как будто выиграла минимум Лигу чемпионов.

Футбольный клуб «Рига» совместил полезное с очень приятным. В воскресенье команда начала сборы в Дубае, а в понедельник с помпой отметила победу в чемпионате Латвии прошлого сезона.

С помпой — это еще мягко сказано. Мероприятие прошло в Armani Hotel Dubai, пятизвездочном отеле, одна ночь в котором стоит порядка 50 тысяч рублей. Вести вечер был приглашен Нобель Арустамян, который на всякую ерунду не разменивается. Летом 2018 года он стоял с микрофоном на Красной площади рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Затем футболисты прослушали выступление Тимати, который входит топ-10 самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes. А потом в центре зала выставили главный трофей латвийского футбола и включили гимн страны. Напомнило вечеринку Кокорина и Мамева в Монако — такой же шикарный зал, такие же огни. И гимн.

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Звезд в составе «Риги» нет. Пробегитесь по нему — вряд ли узнаете хоть одну фамилию. Видно, что все ребята скромные, и им даже немного неловко от того, что происходит вокруг. Футболисты оживились только после того, как напарник Нобеля в колоритных одеждах завел песню «Riga's on fire» на мотив хита Gala — Freed from Desire. Эта песня стала неофициальным гимном Евро-2016, ее во Францию привезли североирландцы, воспевавшие своего запасного нападающего Уилла Григга.

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Спонсором вечеринки, очевидно, стал владелец «Риги» — русский миллиардер Сергей Ломакин. И, конечно, не хватало Олега Кононова, тренировавшего рижан в 2020-м. С ним точно было бы веселее, но он покинул команду в ноябре прошлого года.