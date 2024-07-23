Европа доминирует, Грузия в три раза обогнала Бразилию. Рейтинг призовых сборных в 2024 году

УЕФА превосходит всех и может конкурировать с ФИФА.

2024 год — в чем-то уникальный для мирового футбола. Нет чемпионата мира, однако все сильнейшие сборные с разных континентов участвовали в больших турнирах. Чемпионаты проходили в Европе, Африке, Азии, в Северной и Южной Америке в объединенном соревновании и даже в Океании. И везде разыгрывались не только кубки, но и призовые. «СЭ» составил рейтинг доходов сборных, а также объяснил, почему у УЕФА такое большое преимущество.

Почему нынешний год — уникальный для футбола?

В начале года в Азии и Африке прошли перенесенные континентальные чемпионаты. Официально они назывались Кубок Азии-2023 и Кубок африканских наций-2023. Оба турнира перенеслись на зиму 2024 года из-за позднего ЧМ-2022.

Одновременно с Евро-2024 в США прошел объединенный Кубок Америки-2024. Изначально турнир должен был состояться в Эквадоре, но страна так и не подала заявку на проведение. КОНМЕБОЛ согласилась на предложение КОНКАКАФ о повторе опыта 2016 года — все десять южноамериканских команд и шесть сильнейших североамериканских сыграли в июне — июле в США.

Новая Зеландия празднует победу на Кубке наций ОФК. Фото oceaniafootball.com

Также в июне в Океании состоялся Кубок наций ОФК, на котором без какой-либо конкуренции победу завоевала Новая Зеландия. В течение полугода определились сильнейшие сборные во всех конфедерациях (за исключением КОНКАКАФ).

Такое произошло впервые в истории. Раньше чемпионаты Европы, Азии и Африки постоянно пересекались, так как проходили в четные годы. Однако Кубок Америки часто проводился в нечетные.

Поэтому 2024-й — действительно уникальный год, когда все топ-сборные разных конфедераций выступали на больших турнирах и без ЧМ. И в очередной раз УЕФА доказал, что по своим финансовым возможностям не просто превосходит остальные континентальные конфедерации, но может на равных биться с ФИФА. Сейчас докажем.

Призовой фонд Евро в три раза больше, чем у других турниров, вместе взятых

УЕФА планировал выручить с Евро-2024 огромный доход в 1,76 миллиарда евро. Из них 80% распределятся между ассоциациями — членами союза — точная сумма будет зависеть от финальной цифры. И это не считая дополнительный 331 миллион, который разделяется между участниками чемпионата Европы. Даже если заработать прибыль не вышло бы, премиальные все равно никуда бы не делись — этот фонд гарантирован для сборных.

Для сравнения, призовые всех остальных континентальных турниров составили 108,33 миллиона долларов (чуть более 99 миллионов евро). Почти две трети из них (66,5%) пришлись на участников Кубка Америки. А проходи турнир в Южной Америке, таких денег местные федерации не получили бы и близко.

Анхель Ди Мария с Кубком Америки. Фото Reuters

УЕФА старается разделить призовые более-менее равномерно. Так, 24 участника Евро-2024 гарантированно получили от союза по 9,25 миллиона лишь за участие. В сумме это 222 — свыше двух третей от всего призового фонда турнира. А в других конфедерациях все сливки забирают себе сильнейшие сборные чемпионатов.

У остальных конфедераций, видимо, нет другого выхода. Возможно, будь у них больше денег в целом, они бы делили призовые фонды примерно по такой же модели, как и УЕФА. А так приходится отдавать огромные по местным меркам доходы лучшим командам. Вот только даже чемпионы Африки и Азии зарабатывают намного меньше, чем аутсайдеры Евро.

Лишь на Кубке Америки часть премиальных была поровну разделена между участниками. Все 16 сборных получили от КОНМЕБОЛ по 2 миллиона долларов просто за участие. В сумме это 32 миллиона — 44% от призового фонда. До европейских 9,25 миллиона евро (10,12 миллиона долларов) еще очень далеко.

Испания — лидер по призовым

Основываясь на публичной информации, «СЭ» представляет рейтинг призовых национальных сборных в 2024-м. Эти деньги конфедерации выплатили ассоциациям за результаты команд. Обычно местные футбольные власти сами решают, как поступить с деньгами.

Чтобы понять всю мощь УЕФА, достаточно посмотреть на первые 25 команд рейтинга. Туда попали все 24 участника чемпионата Европы плюс победитель Кубка Америки Аргентина. Для удобства мы показали все доходы в евро, конвертировав призовые по нынешнему курсу валют.

Больше всех в 2024-м заработала Испания — 28,25 миллиона. Это максимально возможные призовые на чемпионате Европы. В отличие от других континентальных турниров, УЕФА платит за победы на групповом этапе.

На прошлом Евро-2024 общий призовой фонд также составил 331 миллион. Хотя в 2018-м на конгрессе УЕФА было озвучено увеличение выплат. Возможно, что снижение фонда связано с переносом турнира с 2020 на 2021 год.

Аргентина на Кубке Америки заработала 18 миллионов долларов. Два за участие плюс 16 за победу. И да, в топ-25 не попала Бразилия! По подсчетам «СЭ», она заработала на турнире в США лишь 4 миллиона (3,66 в евро). Более чем в три раза меньше, чем доходы Грузии на чемпионате Европы. Раньше такое соотношение представить было невозможно.

Всего хоть какие-то призовые в нынешнем году на континентальных турнирах получили 76 сборных. Из них сразу 20 азиатских — по 200 тысяч долларов. Это команды Кубка Азии-2023, которые не дошли до финала. Данные по Океании точно не известны, но они вряд ли превышают 200 тысяч евро. По крайней мере, победитель местной ЛЧ зарабатывает 175 тысяч.

А вскоре в Европе начнется Лига наций УЕФА-2024/25, в которой также положены призовые как за участие, так и за победы. Союз пока не опубликовал размер премиальных, но чемпионы прошлых турниров получали по 10,5 миллиона евро. За пределами Европы все пока могут только мечтать о таких деньгах. Либо зарабатывать их на ЧМ.

На чемпионате мира в Катаре призовой фонд составил 440 миллионов долларов (404 в евро). Однако в пересчете в среднем на одного участника ЧМ-2022 оказался беднее, чем Евро-2024, — 12,63 миллиона (на 32 сборные) против 13,79 (на 24). Команды, не вышедшие из групп в Катаре, заработали меньше, чем все не попавшие в плей-офф на Евро-2024. Пока призовой фонд ЧМ-2026 неизвестен, но вряд ли он серьезно возрастет. Так что, даже используя только европейские ресурсы, УЕФА навязывает серьезную финансовую конкуренцию ФИФА.

Борис Майоров