Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: эффект Аморима

В четверт «Олд Траффорд» увидел первую победу Рубена Аморима в Англии. Три дня спустя португальский специалист впервые выиграл в АПЛ. Причем это первый выигрыш с перевесом в четыре мяча за три года, чего при Эрике тен Хаге не случалось. При желании можно даже попытаться разглядеть в игре «МЮ» новые черты в конкретных моментах, а не ограничиваться любимой расстановкой нового тренера с тремя центральными защитниками.

Но, допустим, Бруну Фернандеш может придумать что-то оригинальное на стандарте всегда и при любом человеке на скамейке. Да даже если там вообще никого не будет. «Эвертон» португалец удивил подачей корнера к линии штрафной, где притаился Рэшфорд, а тому помогла забить некстати подставленная нога защитника «ирисок». А вот крутой прессинг во второй голевой атаке и встречные выпады «красных дьяволов» смотрелись свежо.

Все уже начинают привыкать к вернувшейся результативности Рэшфорда, но еще нужно оценить впечатляющие действия Диалло. Он был неплох и при позднем тен Хаге, а в новой схеме демонстрирует невероятную заряженность на борьбу. Показательно, что две голевые атаки начались с отборов Диалло на фланге. Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя: Майну и Лисандро Мартинес получились лишние предупреждения и теперь в середине недели пропустят игру с «Арсеналом».

«Астон Вилла» в кризисе. Последняя победа датируется 22 октября, когда бирмингемцы в Лиге чемпионов обыграли «Болонью». После этого команда Унаи Эмери вылетела из Кубка лиги, набрала одно очко в двух еврокубковых матчах, а в АПЛ наиграла на пару ничьих за четыре тура. Поэтому трудно было ожидать, что на «Стэмфорд Бридж» все волшебным образом изменится.

В общем, никаких чудес, о которых можно было забыть уже после быстрого гола Джексона. И страшно представить, чем бы закончился первый тайм, если бы не спасения Эмилиано Мартинеса. Причем один раз аргентинец сам придумал себе проблемы, отдав мяч Джексону и исправив ситуацию броском в ноги форварду. В итоге второй раз капитулировать Дибу заставил партнер по сборной Энцо Фернандес, красиво пробивший шведкой после перепасовки с Палмером.

На второй тайм Мартинес не вышел из-за травмы, а сменивший его Ульсен выручал до последних минут, когда шведа все же не заставил капитулировать Палмер. Это уже 30-й гол полузащитника в АПЛ, причем такой результативности ни один игрок «Челси» не демонстрировал с 2017 года. Неудивительно, что с таким ярким лидером синие идут вровень с «Арсеналом» и опередили в таблице «Ман Сити».

«Тоттенхэм» упустил возможность опередить «Ноттингем» и оторваться от севших на колесо «Брентфорда» и «МЮ». Не помог даже десятый в сезоне гол Джонсона. На успех валлийца ответил неожиданный герой в лице Кэрни, который в прошлый раз забивал в гостевом матче АПЛ четырнадцать лет назад! Правда, в концовке полузащитник осложнил «Фулхэму» задачу красной карточкой, но «дачники» выстояли в меньшинстве.

Испания: Джуд решает

Перед матчем Opta привела любопытную статистику, которая демонстрирует, что у «Реала» нет зависимости от залечивающего травму Винисиуса Жуниора. К слову, бразилец перед стартовым свистком получил приз лучшему игроку месяца в ла лиге. С ним на поле мадридцы выиграли 64,5 процента матчей. Без него — 67,6, и после встречи с «Хетафе» данный показатель улучшился. Карло Анчелотти явно вздохнул с облегчением после возвращения в строй Родриго и Лукаса Васкеса, с которым появилась возможность вернуть Вальверде с позиции правого защитника в центр поля.

Еще один положительный момент — улучшающаяся форма Беллингема, который в воскресенье и счет открыл, и вспорол оборону гостей пасом на удвоившего счет Мбаппе. Правда, во втором тайме англичанин на поле не вышел. Травмы у него нет, но присутствовало головокружение после столкновение с вратарем соперника. Его замена — мера предосторожности в связи с подозрением на сотрясение мозга. А того, что успел сделать Джуд, хватило для плановой победы. Отставание от «Барселоны» — всего одно очко при имеющейся игре в запасе.

Италия: осечки «Лацио» и «Ювентуса»

Первые воскресные матчи преподнесли сюрприз в виде проигрыша «Лацио» в Парме. Римляне уступили после серии из пяти побед и потеряли шансы зацепиться за место в первой четверке. Зато «Наполи» независимо от результатов конкурентов гарантировал себе сохранение единоличного лидерства. В решающей атаке Кварацхелия проскочил в штрафную мимо двух защитников и откатил мяч под удар Мактоминаю. А для набора трех очков команде Антонио Конте много не надо, и она уже в девятый раз сохранила свои ворота на замке. Больше «сухарей» в лигах топ-5 в этом сезоне только у «Ювентуса», в отличие от которого неаполитанцы при этом еще и стабильно забивают. Не всегда много, только четыре победы со счетом 1:0 — это 12 очков в таблице.

Центральный матч тура между «Фиорентиной» и «Интером» был прерван из-за драматичных событий с потерявшим сознание полузащитником «фиалок» Бове. Игру перенесли на другой срок, а закрылся игровой день матчем «Ювентуса», который продолжает играть без своего бомбардира Влаховича. Казалось, с соперником из нижней части таблицы справятся и без него. В первом тайме не сложилось, так как удар Франсишку Консейсау остановила штанга. Зато после перерыва забил Камбьязо, только лучшая оборона Италии дала сбой в добавленное арбитром время. Пока за воротами гостей тушили летевшие с трибун файеры, пожар в туринской штрафной разжег прострел Крстовича, а ворота своего любимого итальянского соперника (5 голов) расстрелял впервые отличившийся в составе «Лечче» Ребич. «Старая синьора» упустили шанс обойти «Лацио» и осталась на шестом месте. Плюс, впервые в своей истории 18 раз сыграла за календарный год вничью.

Германия: «Айнтрахт» приблизился к «Баварии»

«Айнтрахт» и не думает сбавлять набранный темп, тогда как разгромленному «орлам» «Хайденхайму» просто не хватает сил и ресурсов. Сенсационно пробившись после дебютного сезона в еврокубки, эта команда элементарно устала. А тут еще и жесткий календарь на стыке ноября и декабря, когда пришлось за девять дней сыграть с «Байером» (2:5), «Челси» (0:2) и «Айнтрахтом», который является искушенным европейским бойцом и умело расходует силы. На данный момент команда Дино Топпмеллера может похвастаться серией из семи побед и сократила отставание от «Баварии» до четырех очков. А оформивший дубль Мармуш после тринадцати туров идет по графику «гол за игру».