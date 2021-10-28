Главные события среды в европейском футболе.

Испания: «Реал» — лидер на сутки?

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0 (Фалькао, 30)

Наверное, хорошо, что после проигранного класико и атаки группы фанатов на автомобиль с Роналдом Куманом, сине-гранатовым пришлось играть на выезде. Это и смена обстановки, и, как выяснилось, упущенный шанс изменить отношение болельщиков перед субботним домашним туром.

Вместе с тем, проблемы «Барсы» усилила травма Френки де Йонга. Решить их Куман пытался с помощью ротации и впервые выпустил в стартовом составе забившего «Реалу» Агуэро. Однако и в основу «Райо» вернулся звездный форвард, и как раз Фалькао открыл счет после грубой ошибки Бускетса.

Колумбийский Тигр продолжил давнюю традицию и спустя восемь лет продлил серию результативных матчей против каталонцев до четырех. Сама же «Барса», как и в класико, к перерыву ни раза не попала в створ ворот. Да и когда удары пошли, это ничего не изменило. Даже не промахивавшийся с «точки» три года Депай не реализовал пенальти, а в концовке хорошие моменты не использовали Агуэро и Гави. Каталонский кошмар продолжается. Зато выигравший все пять домашних матчей этого сезона «Райо» празднует первую за 19 лет победу над сине-гранатовыми.

После игры Куман назвал поражение несправедливым, снова напомнив о потере важных игроков и заявив, что его беспокоит не качество игры, а эффективность в атаке.

Но думать об этом придется уже не Роналду, а новому тренеру — «Барса» объявила об отставке голландца. Этот шаг ждали давно, но у клуба не было на него денег. Похоже, нашлись.

«Реал» — «Осасуна» — 0:0.

«Мальорка» — «Севилья» — 1:1 (А.Санчес, 22 — Ламела, 73)

Спасшая гостевую игру «Севилья» вернулась на первое место на пару часов. Однако «Реал» оставил все эмоции на «Камп Ноу», а на «Осасуну» сливочных не хватило. Впрочем, правильнее говорить об успешной игре памплонцев, которые приехали на «Сантьяго Бернабеу» с серией из четырех гостевых побед. Во втором тайме «Осасуна» должна была открывать счет, но при ударе с нескольких метров на выручку Куртуа пришла штанга. Каркас ворот помешал отличиться и получившему перед игрой приз лучшему футболисту ла лиги по итогам сентября Бензема. При равном количестве очков у четырех команд подопечные Карло Анчелотти первые по дополнительным показателям, но если в четверг «Реал Сосьедад» не проиграет в Виго «Сельте», баски станут единоличным лидером.

Италия: испорченный юбилей Аллегри

«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:2 (Маккени, 76 — Фраттези, 44. Лопес, 90+5)

Набравшие ход туринцы в 200-м матче серии А под началом Массимилиано Аллегри сразу столкнулись с проблемами. В прошлом туре сломался Бернардески, а сейчас чуть более десяти минут отыграл Де Шильо. Но это была мелочь в сравнении с игровыми сложностями «Старой синьоры». Хозяева давили и создавали моменты, включая попадание Дибалы в штангу, а забили в конце первого тайма лишь изредка огрызавшиеся черно-зеленые.

Весь второй тайм туринцы висели на воротах «Сассуоло». Порой они не забивали, когда мячу, казалось, было некуда деваться, однако в ворота его в не самой очевидной ситуации отправил замкнувший подачу со штрафного Маккени. Но сказать, что «Юве» наиграл на победу, и ему не повезло, нельзя, а проблемы в обороне проявились в самый неподходящий момент. На пятой добавленной минуте, когда опорный хавбек соперника Лопес после волшебного паса Берарди убежал один на один и подсек мяч над Перином, прервав девятиматчевую беспроигрышную серию туринской команды. Так много (13 мячей) после десяти туров «Юве» не пропускал с сезона-1992/93.

А вот так «Сассуоло» сделал победу над «Юве» ?



Шикарный пас от Берарди и мини-парашютик от Лопеса ? pic.twitter.com/yHzE1eVx9j — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2021

«Сампдория» — «Аталанта» — 1:3 (Капуто, 10 — Аскильдсен, 17, в свои ворота. Сапата, 21. Иличич, 90+5).

«Лацио» — «Фиорентина» — 1:0 (Педро, 52)

Что касается команд российских легионеров, то Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины». Зато Алексей Миранчук после двух выходов на замену — в Лиге чемпионов и серии А — снова выступил в роли джокера. Джан Пьеро Гасперини, не имевший возможности руководить командой со скамейки из-за дисквалификации, передал указание помощникам, и наш полузащитник на 79-й минуте вступил в игру вместо Малиновского.

1 — ??Алексей Миранчук в матче против «Сампдории»:

— 17 минут на поле

— 1 голевая передача

— 2 передачи под удар

— 1/1 успешных обводок

— 4/7 точных передач (2/3 в финальную треть)

— 5 потерь. pic.twitter.com/85cUoczspC — OptaIvan (@OptaIvan) October 27, 2021

Когда это произошло, «Аталанта» вела в счете. Быстро пропустив, бергамаски столь же стремительно вырвались вперед. То, что первый гол был записан на защитника соперника, не меняет сути: оба гола — результат взаимодействий Дзаппакосты и Сапаты. А на последних минутах настоящий шедевр исполнил Иличич. Обыграв на фланге защитника, словенец приблизился к воротам и с острейшего угла вогнал мяч под перекладину. Блестящий сольный номер, но надо отметить, что балл за результативную передачу записали на Миранчука, который доработал эпизод и удачно сыграл головой в окружении нескольких соперников.

Миранчук отличился первым результативным действием в сезоне ?



Леша выдал на Иличича, который установил окончательный счет — 1???3?? в пользу «Аталанты» ?



Верим в нашего парня, что дальше будет только лучше ? pic.twitter.com/jcxW0aT1AV — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2021

«Эмполи» — «Интер» — 0:2 (Д'Амброзио, 34. Димарко, 66).

«Кальяри» — «Рома» — 1:2 (Паволетти, 52 — Ибаньес, 71. Пеллегрини, 78)

Действующий чемпион не стал придумывать себе проблем в гостях у колючего соперника. Перевес по итогам первого тайма миланцам обеспечил Д'Амброзио — единственный, наряду с Бонуччи, защитник, забивающий на протяжении семи последних сезонов. Почин партнера поддержал другой игрок обороны — Димарко. А так как при счете 0:1 «Эмполи» остался в меньшинстве, ни о какой интриге говорить не приходилось.

В этом плане выгодно отличалась игра «Кальяри» и «Ромы». Римляне, на скамейке которых отсутствовал дисквалифицированный Жозе Моуринью, вырвали волевую победу благодаря лучшему игроку сезона Пеллегрини. На счету капитана результативный пас сравнявшему счет Ибаньесу и победный гол, причем Пеллегрини впервые в серии А поразил цель прямым ударом со штрафного.

Германия: чудо в Менхенгладбахе

«Боруссия» М — «Бавария» — 5:0 (Коне, 2. Бенсебаини, 15, 21, с пенальти. Эмболо, 51, 57)

Юлиан Нагельсманн начал свой первый сезон на посту главного тренера мюнхенского клуба с ничьей в Менхенгладбахе (1:1), а спустя полтора месяца «Бавария» вернулась в этот город без заболевшего коронавирусом специалиста на главный матч 1/16 финала Кубка Германии. Чемпионы сейчас феноменальны и выиграли три последних встречи с перевесом в четыре мяча каждый, и тем удивительнее складывались события в среду.

«Гладбах» положил трешку «Баварии» за 21 минуту. Второй гол — следствие суперроскошной комбинации ?



«Реал», перелогинься ? pic.twitter.com/ndmuIloEWS — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2021

Казалось, команды просто поменялись формой, потому что в совершенную машину превратилась забившая к 21-й минуте три мяча «Боруссия». Ничего подобного с «Баварией» в кубковых турнирах прежде не случалось. Кто-то, конечно, рассчитывал, что на второй тайм выйдут настоящие мюнхенцы, однако их унижение продолжилось. Эмболо за шесть минут забил дважды, и имел шансы на хет-трик, однако его выход один на один остановил Нойер.

Embolo gives Gladbach a 4-0 lead over Bayern. WOW ? pic.twitter.com/uHESmIeUkr — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2021

И сейчас даже не знаешь, что хуже — проиграть, как в Гладбахе, или, как год назад, вылететь после серии пенальти от представителя второго дивизиона. Как бы там ни было, «Бавария» второй раз подряд сходит с дистанции во втором раунде. В прошлый раз такое случалось с немецким гегемоном в середине 90-х, а столь крупных поражений во внутренних турнирах у него не было с 1978 года. Тогда мюнхенцы были разбиты «Фортуной» из Дюссельдорфа (1:7).

Borussia M?nchengladbach 5-0 Bayern Munich.



Incredible ? pic.twitter.com/HFR5uxv610 — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2021

Англия: конец гегемонии Гвардиолы

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0:0, пенальти — 5:3.

«Лестер» — «Брайтон» — 2:2, пенальти — 4:2 (Барнс, 6. Лукман, 45+5 — Уэбстер, 45+3. Мвепу, 71).

«Престон» — «Ливерпуль» — 0:2 (Минамино, 62. Ориги, 84)

Кубок английской лиги тоже не обошелся без сюрпризов, ведь в четвертьфинал не пробился действующий обладатель трофея. А ведь казалось, что Хосеп Гвардиола его приватизировал, выиграв четыре предыдущих розыгрыша и сделав «Ман Сити» рекордсменом третьего по статусу английского турнира. Однако в серии пенальти более крепкие нервы оказались у «Вест Хэма», тогда как роковым для «горожан» стала осечка Фодена.

Man City lose their first EFL tie in over five years! pic.twitter.com/quCuwsbQOA — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2021

До послематчевых 11-метровых доигрался и дважды упустивший перевес в счете «Лестер». Ближайший соперник «Спартака» в Лиге Европы, впрочем, идет дальше. Как и «Ливерпуль», справившийся с одним из аутсайдеров чемпионшипа вторым составом. Ключевым для красных стал уже третий в этом турнире гол Минамино, а украшение вечера — эффектный удар пяткой по летящему мячу в исполнении Ориги.

Вот это пяточка от Ориги ???



Мяч скакал по перекладинам и ногам игроков, пока не нашел Дивока. Красиво ? pic.twitter.com/YxWL59HcPw — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2021

Франция: ничейная переигровка

«Ницца» — «Марсель» — 1:1 (Гуири, 6 — Пайет, 42)

Количество связанных с фанатами скандалов в лиге 1 в этом сезоне перешло все границы. Только в эти выходные поклонники «Марселя» забрасывали Неймара посторонними предметами при подачах угловых, а самый ретивый из них прорвался на поле и сорвал атаку Месси. Но еще жарче было в Сент-Этьене, где протестующие против руководства и лично против главного тренера Клода Пюэля, а также недовольные результатами болельщики «зеленых» закидали поле фаерами.

Дело чуть не дошло до отмены матча, который начался с часовым опозданием. То есть, до крайностей, как в остановленной из-за беспорядков августовской игре «Ницца» — «Марсель», дело не дошло. В среду эту встречу наконец-то переиграли на нейтральном поле в Труа и при пустых трибунах. И это была полная игра, хотя скандальный матч остановился на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «орлят».

«Ницца» забила на первых минутах усилиями обожающего огорчать марсельцев Гуири. Однако в этот раз Пайет, который положил начало беспорядкам, кинув в фан-сектор соперника одну из прилетевших оттуда бутылок, восстановил равновесие.

Статистика дня

2-й раз подряд чемпионом Белоруссии стал солигорский «Шахтер».

4 матча не побеждает на выезде в испанском чемпионате «Барселона» (=2-2), чего не случалось с 2003 года.

381 матч отработал в ла лиге главный тренер «Бетиса» Мануэль Педлегрини, вышедший по этому показателю на пятое место среди иностранных специалистов.

400 матчей в серии А провел защитник «Ювентуса» Бонуччи.