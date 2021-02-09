Кариока бесил болельщиков «Спартака». А теперь сыграет против «Баварии» в финале клубного ЧМ

Бразилец не раскрылся в Москве, но счастлив в Мексике.

Бывает, что за футболистом без какой-то особой на то причины закрепляется определенная репутация. И, что бы ты ни делал, побороть ее невозможно. Так произошло с Рафаэлом Кариокой в «Спартаке». Если бы лет десять назад среди болельщиков «Спартака» провели опрос, какой игрок в команде раздражает их больше всего, то бразилец победил бы за явным преимуществом. Хотя за то время, что Кариока был в «Спартаке», через команду прошло немало интересных персонажей.

Почему бразилец всех так бесил? Претензии были следующие — пасует только назад и поперек, не обостряет, мало бегает, вечно недовольное выражение лица. Хотя Валерий Карпин, возглавлявший в то время «Спартак», Рафаэла постоянно защищал. Например, в легендарном разговоре с фанатами после поражения от «Порту» со счетом 2:5 в апреле 2011-го, пусть цитата «Кариока сегодня лучший был» и не стала мемом, как другие фразы.

«На тот момент нам требовался опорник, который при этом соответствовал бы определенным параметрам — молодой, на перспективу. Кариока играл за «Гремио», а команда заняла тогда второе место в чемпионате! Побывали на одном из его матчей — и сразу стали понятны сильные стороны. Техника, отбор один в один без нарушений, скорость. Резкий и взрывной — таким Рафа сразу себя показал. Недостаток один — не хватало объема. Работа с мячом, выход из прессинга — все в порядке, но без мяча он свои 700-800 метров недобегал. Так в итоге всю карьеру и продолжалось. В остальном же — сильный футболист. На тренировках при квадратах Рафа вообще в центр не заходил! Ему можно было подсунуть кирпич, возвращал круглый мяч. Техника!» — вспоминал в разговоре с «СЭ» Дмитрий Попов, который в конце 2008-го занимал пост спортивного директора «Спартака» и привел бразильца в клуб.

«Для обывателя Рафаэл — незаметный игрок на поле, но для любого профессионала — это футболист с минимальным процентом брака, без потерь мяча в сложных ситуациях, чистый опорник-разрушитель, который, не хватая звезд с неба, являлся системообразующей единицей на поле», — это уже слова бывшего генерального директора красно-белых Романа Асхабадзе.

За «Спартак» Кариока в итоге провел 138 матчей во всех турнирах, пока в августе 2014-го окончательно не покинул команду, вернувшись в Бразилию — в «Атлетико Минейро». Отыграл там три года, после чего перебрался в мексиканский «Тигрес».

Чемпионат Мексики многим кажется экзотикой, но на самом деле это приличный турнир, в котором крутится много денег. Сюда охотно едут игроки из Южной Америки, а в «Тигрес» вместе с Кариокой выступает француз Пьер-Андре Жиньяк, на счету которого 36 матчей за сборную и второе место на ЧЕ-2016. Форвард — самый высокооплачиваемый футболист чемпионата с годовым окладом в 4,6 миллиона долларов. Чуть уступает ему вратарь сборной страны Гильермо Очоа, выступающий за «Америку» — 4,5 миллиона долларов. Кариока, кстати, не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков — десятку замыкает уругваец Хонатан Родригес из «Крус Асуль» с зарплатой в 1,2 миллиона.

Бразилец сходу стал основным игроком «Тигрес» — на данный момент у него 151 матч во всех турнирах. Два чемпионских титула внутри Мексики, а в декабре прошлого года «Тигрес» наконец-то победили и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, обыграв в финале «Лос-Анджелес Гэлакси». Вполне достойный послужной список.

Летом 2020-го 31-летний Кариока мог вернуться в Бразилию — в «Гремио» или «Атлетико Минейро», но в итоге подписал новое соглашение с «Тигрес» сроком на три года. И не прогадал.

«Сейчас у нас один из лучших составов с тех пор, как я тут играю. Он намного сильнее, чем был пару лет назад и сравним с тем, что в 2017 году выиграл чемпионат Мексики», — говорил Кариока в интервью Marca незадолго до старта клубного ЧМ.

«Мы приехали в Катар с огромным желанием войти в историю, еще ни одна мексиканская команда не играла в финале. Мы хотим исправить это», — это уже слова бразильца изданию Lance.

11 февраля Кариока, который так бесил болельщиков «Спартака», будет играть в финале клубного чемпионата мира. Против Киммиха, Мюллера, Горецки и других звезд.

И это даже немного забавно, особенно если посмотреть, где сейчас другие игроки «Спартака» образца сезона-2013/14 — последнего полноценного для Рафаэла в Москве. Глушаков и Дмитрий Комбаров вряд ли могут жаловаться, равно как и Ребров, Таски, Боккетти, Ромулу и даже пылящий сейчас в Узбекистане Макеев — они взяли долгожданный титул в 2017-м.

Билялетдинов, Мовсисян, Езбилис, Барриос, Чельстрем и Жоау Карлос закончили с футболом. Паршивлюк — в «Динамо», Песьяков — в «Ростове». Яковлев пылит в ФНЛ в «Факеле», Хурадо — в «Кадисе», Тино Коста доигрывает в Аргентине, Макгиди бегает за «Сандерленд» в лиге 1 — третьем по силе английском дивизионе. Но ни у кого из них постспартаковская карьера не может сравниться по успешности с той, что сделал Кариока.

А вы над ним смеялись.