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По стопам Промеса: экс-звезду сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде кокаина

Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Артем Белинин
Корреспондент
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Раджа Наингголан.
Фото Global Look Press
У Раджи Наингголана серьезные проблемы.

Раджа Наингголан арестован в Бельгии по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает Het Nieuwsblad. Прокуратура считает 36-летнего бельгийского футболиста причастным к международной наркоторговле.

Не единственный пострадавший

Наингголана задержали в понедельник утром. По данным издания, полиция также изъяла его Smart Brabus, роскошную версию небольшого городского автомобиля. Но Раджа — не единственный, кого коснулись действия правоохранителей. Столичные силовики устроили настоящую облаву.

«Федеральная судебная полиция Брюсселя в понедельник утром провела тридцать обысков в рамках дела отдела по борьбе с организованной преступностью. Обыски в основном проходили в провинции Антверпен и в Брюсселе», — заявили в прокуратуре.

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Следователи подтвердили задержание футболиста и пояснили, за что именно лишили его свободы:

«Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его перераспределения в Бельгии. Мы можем подтвердить, что Наингголан был лишен свободы в рамках этого дела».

По словам представителя прокуратуры, дальнейших комментариев пока не будет.

«Поскольку слушания в настоящее время продолжаются и в соответствии с принципом презумпции невиновности, никаких дальнейших комментариев на данном этапе делаться не будет», — сообщили силовики.

Издание Het Nieuwsblad также напомнило, что Наингголана уже связывали с наркоторговлей: в 2016 году одного из его деловых партнеров посадили в тюрьму за организацию контрабанды. Кроме того, в последние годы Раджу якобы часто видели в компании людей, близких к организации наркотрафика.

Неделю назад Наингголан вернулся на родину

Интересно, что буквально за пять дней до ареста чемпион Италии в составе «Интера» перешел в команду второй бельгийской лиги — «Локерен-Темсе». До этого он несколько месяцев сидел без работы после того, как в июле покинул индонезийский клуб «Бхаянгкара».

Причем Наингголан вернулся в футбол чуть ли не случайно — после разговора с другом и бывшим массажистом «Антверпена» Янном ван Даммом. «Мы остались в отличных отношениях. Он ярый фанат «Локерена». Недавно он спросил: «Ты еще хочешь играть в футбол? Тогда шнуруй бутсы и иди в «Локерен». После этого мы с клубом уладили все буквально за два дня», — рассказал Раджа.

Наингголан не стал долго разгоняться и забил в дебютном матче (против «Льерс Кемпензонен») — прямым ударом с углового! Полузащитник вышел на 64-й минуте и отличился уже на 70-й. Это было 25 января — за пару дней до ареста.

На первой пресс-конференции футболист выступил пророчески. «Я полон сюрпризов, не так ли?» — заявил тогда Раджа.

Порт Антверпена — магнит для футболистов

Напомним, порт Антверпена не впервые появляется в криминальных сводках, связанных с футболистами. В феврале 2024 года тогда еще игрок «Спартака» Квинси Промес был приговорен судом Нидерландов к шести годам лишения свободы — также за контрабанду кокаина через этот транспортный узел. По данным следствия, Промес играл ведущую роль в провозе двух партий — суммарно 1,3 тонны наркотика.

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Однако Квинси никакого наказания не понес: за весь период следствия и суда, а также после оглашения приговора он так и не явился в Нидерланды. Позднее футболиста задержали в ОАЭ, после чего «Спартак» расторг с ним контракт. На данный момент Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.

Порт Антверпена — крупнейший порт Бельгии и второй по размеру порт в Европе. По данным официального сайта, в 2024 году его пропускная способность составила 278 миллионов тонн. Доля нелегальных товаров не сообщается.

Раджа Наингголан
Футбол
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