Лично разнимал участников.

Ночью 24 октября в Аргентине чуть не случилась трагедия — второй тайм кубкового матча между «Бока Хуниорс» и «Химнасией» был прерван из-за едва не начавшейся крупной драки болельщиков. Крови удалось избежать: причем в роли миротворца выступил президент «Боки», легендарный аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме.

Президент получил газом в лицо

Неизвестно, что именно послужило причиной конфликта между приезжими фанатами и организацией «Боки» La-12, но в какой-то момент показалось, что большой беды не миновать. В перерыве болельщики «Химнасии» начали крушить кресла, а также попытались сломать ограждение, которое отделяло их от остальных трибун. Ультрас «Боки» отреагировали и спустились в проход вдоль нижних кресел, где вот-вот должны были появиться оппоненты.

Вероятно, все закончилось бы мощной потасовкой, которая бросила бы тень на аргентинский футбол, но фанатов La-12 принялись успокаивать всем миром. Полиция приготовила резиновые пули и слезоточивый газ, а футболисты обеих команд, понимая, что их семьи могут оказаться в эпицентре побоища, упрашивали фанатов остановиться.

Это не особо помогало. Тогда внезапно в дело включился президент «Боки» Рикельме — он вместе с двумя товарищами покинул свою ложу и быстро спустился вниз, где принялся лично оттеснять буйных домашних фанатов. В процессе Рикельме даже досталась порция слезоточивого газа — полицейские, вероятно, приняли легенду клуба за еще одного фаната. Однако аргентинец не обратил внимания на это и продолжил успокаивать толпу, в итоге убедив La-12 сесть по своим местам.

Хуан Роман Рикельме (слева) с болельщиком «Бока Хуниорс». Фото Getty Images

Вскоре пожар стих и игра возобновилась: «Бока Хуниорс» победила (1:1 в основное время, 2:1 в серии пенальти) и вышла в полуфинал Кубка Аргентины.

Хуан Роман Рикельме (слева) успокаивает полицейских. Фото Getty Images

Кто, если не Рикельме?

Нет ничего удивительного в том, что именно Рикельме смог остановить драку. Тореадор, как уважительно называют его в Аргентине, настоящая легенда «Боки» — он провел в клубе много лет в качестве игрока, выиграл с «Хуниорс» множество трофеев, включая три Кубка Либертадорес.

После завершения карьеры экс-полузащитник сразу признался, что хочет стать президентом «Боки». И за несколько лет он пришел к этой цели — в 2019 году Рикельме стал вице-президентом, а в 2023 выиграл президентские выборы.

В Буэнос-Айресе есть памятник в честь Рикельме. На его открытии он пустил слезу: «Я никогда не представлял себе подобного, это самая большая эмоция для футболиста. Это слишком много для меня. Я никогда не смогу забыть это, как и моя семья. Мы будем вечно благодарны. Я родился бостеро (фанатом «Боки» — Прим. «СЭ») и умру бостеро, как и все вы», —заявил тогда Рикельме.