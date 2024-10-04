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Сегодня, 12:30

В Мексике футболист кинул петарду в пресс-центр. Одному журналисту чуть не разорвало лицо

Игрок «Гвадалахары» Альварадо взорвал петарду на предматчевой пресс-конференции
Роман Кольцов
корреспондент
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Роберто Альварадо (№ 25) и Гастон Бругман (№ 5).
Фото Global Look Press
Шалость не удалась.

Полузащитник «Гвадалахары» Роберто Альварадо устроил неудачный розыгрыш в пресс-центре перед матчем 11-го тура чемпионата Мексики с «Атласом». Шутка футболиста чуть не обернулась настоящей трагедией, сообщает ESPN.

Что произошло

В четверг, 3 октября, незадолго до начала пресс-конференции из раздевалки «Гвадалахары» в комнату, где работали журналисты, была брошена петарда. Одним из пострадавших от взрыва оказался оператор местной телекомпании — пострадало его лицо.

Альварадо вышел к прессе и принес извинения. 26-летний хавбек объяснил свой поступок желанием разыграть партнеров по команде.

Как отреагировали журналисты

Игроки «Гвадалахары» Хосе Кастильо и Фернандо Бельтран попросили всех сохранять спокойствие, однако представители СМИ покинули зал в знак протеста.

«Невероятно, что произошло сегодня. За почти 15 лет моей работы с командой такого никогда не случалось. Я не считаю произошедшее приколом, как они утверждают. Они кинули взрывчатку у двери пресс-центра, где все находились!» — написала журналистка Карина Эррера в соцсетях.

Другие репортеры поделились фотографиями петарды и осудили поведение Альварадо.

Как выступает «Гвадалахара»

Матч с «Атласом» состоится 6 октября. К нему «Гвадалахара» подходит в плохом настроении — коллектив находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата и не побеждает в двух последних турах.

Альварадо — одна из главных звезд «Чивас» и игрок сборной Мексики. В текущем сезоне вингер сыграл 10 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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