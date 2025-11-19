«Неудачная шутка». Игрока сборной Норвегии приговорили к условному тюремному сроку за отправку детского порно

Прокурор требовал больше двух недель реального заключения.

Вингер португальской «Бенфики» и сборной Норвегии Андреас Шельдеруп получил условный срок за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Футболист признал вину в суде, сообщает Aftonbladet со ссылкой на VG.

Что он сказал в суде

21-летний полузащитник предстал перед судом в Копенгагене, где сообщил, что переслал интимное видео с несовершеннолетней друзьям в качестве шутки, не предполагая сексуального подтекста.

«Я получил видео в соцсетях как неудачную шутку. Переслал его группе из четырех друзей и таким образом распространил эту шутку», — заявил в суде Шельдеруп, который тогда выступал за датский «Норшелланн».

Прокурор требовал 20 дней реального заключения. Суд приговорил игрока к 14 дням тюрьмы условно с годом испытательного срока.

Поддержка от «Бенфики» и сборной

Инцидент произошел два года назад. По данным следствия, Шельдеруп нарушил статью 235 Уголовного кодекса Дании, касающуюся распространения материалов сексуального характера с участием лиц младше 18 лет. Он переслал ролик, не просмотрев его полностью. Когда один из друзей указал на незаконность таких материалов, Андреас удалил видео.

Сам футболист так рассказывал о случившемся в соцсетях:

«Полиция связалась со мной в начале этого года и официально предъявила обвинение. Я полностью беру ответственность на себя и сожалею о содеянном. К сожалению, в тот момент я не подумал о последствиях и о том, что это может быть противозаконно. Я не намеревался ничего распространять или причинять вред тем, кто причастен. Это была глупая разовая ошибка».

Андреас Шельдеруп. Фото Reuters

«Бенфика» выразила вингеру поддержку в связи с произошедшим. Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен назвал поступок игрока крайне глупым, но также заступился за него.

«Я рад, что он ясно выразил сожаление о случившемся и о тех, кого это коснулось. Он признал содеянное, взял на себя ответственность и понесет наказание. У меня нет сомнений, что он сделал выводы и больше никогда не поступит подобным образом», — цитирует его VG.

Ждем на чемпио нате мира?

Шельдеруп — 21-летний вингер Бенфики и сборной Норвегии. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Во время ноябрьской международной паузы Шельдеруп сыграл за сборную Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией (4:1) и остался в запасе в игре с Италией (4:1). Скандинавы заняли первое место в группе и напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2026. Вероятно, Шельдеруп поедет на турнир следующим летом.