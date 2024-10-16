Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:00

Погба скоро должен вернуться в футбол, но «Ювентусу» он не нужен. А вот другим топ-клубам пригодился бы

Поль Погба может продолжить карьеру во французском «Марселе»
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Поль Погба.
Фото Global Look Press
Мечта о переходе в «Реал» уже не исполнится.

Поля Погба в начале сезона-2023/24 поймали на допинге — оказалось, что в его крови было повышенное содержание тестостерона. Французу выдали максимальный по этому делу срок — четыре года дисквалификации.

В этом году наказание для Погба смягчили — теперь он сможет вернуться на поле уже в марте 2025-го. Поль настаивал, что не знал о повышенном содержании тестостерона в таблетках, которые принимал.

Погба не играл уже год, а к моменту окончания дисквалификации этот срок увеличится до полутора лет. В истории есть примеры успешных возвращений. Самый яркий — переход Мейсона Гринвуда сначала в «Хетафе», а этим летом — в «Марсель». Но англичанин еще очень молод, а вот Погба в марте будет уже 32 года. Тем не менее есть несколько команд в топ-5 лиг, кому он может пригодиться даже в таком возрасте и после простоя.

Поль Погба. Погба уже готовит бутсы! Французу могут сократить вдвое дисквалификацию?

«Марсель»

В «Марселе» в последнее время наметился какой-то странный тренд: в клуб берут футболистов, которые в глазах общественности являются натуральными злодеями. Вспомнить того же Гринвуда, например. Есть еще неоднозначные Элье Ваи и Амин Арит — можно изучить их истории на досуге, там много интересного. Погба, конечно, не замешан в настолько жутких делах, но многие все равно считают его виноватым в употреблении допинга. В «Марселе» готовы давать игрокам второй шанс — почему бы не предоставить лишний чемпиону мира?

Есть только одна проблема — в центре поля у «Марселя» сейчас все очень даже хорошо. Есть Хейберг, Рабьо, Кондогбия и еще несколько полузащитников. Подписание Погба могло бы стать чисто маркетинговой историей — очень именитый игрок добавил бы клубу узнаваемости и примагнитил новых зрителей.

Поль Погба.
Фото Global Look Press

«Ньюкасл»

Звучит нереалистично, но это только на первый взгляд. «Ньюкасл» после приобретения клуба инвесторами из Саудовской Аравии теперь имеет большие амбиции. Деньги есть, проблема только в том, что влезть в финансовые правила АПЛ получается с большим трудом. Добавим к этому повышенную травматичность основного состава и получим идеального кандидата на подписание бесплатного и в прошлом очень крутого француза.

В «Ньюкасле» уже есть футболист, который отбывал дисквалификацию — Сандро Тонали. Итальянец уже вернулся на поле и вовсю помогает команде. Почему бы не попробовать с Погба? К тому же у команды не так уж все здорово в центре поля. Всего пара травм — и вместо Гимараеша и Жоэлинтона основными в полузащите оказываются Хейден и Лонгстафф. Так что «Ньюкаслу» точно стоит присмотреться к Погба.

Поль Погба. Поль Погба — в России. Бред или реальность?! Колонка Егорова

«ПСЖ»

В «ПСЖ» настал кризис идентичности. Все большие звезды последних лет один за другим ушли в другие клубы — Месси уехал поднимать футбол в Америке, Неймар отправился за деньгами в Саудовскую Аравию, а Мбаппе погнался за «Золотыми мячами» в «Реале». Состав у команды неплохой, но сейчас в нем нет ни одной мировой супервезды, ради которой миллионы зрителей по всему миру включали бы матчи клуба.

Этой суперзвездой мог бы стать Погба. Конечно, его статус уже пошатнулся, тем более полтора года без футбола — огромный срок. Но для Франции это очень знаковый футболист. Погба бы мог вписаться в состав — подбор игроков позволил бы освободить его от оборонительной работы (хотя бы в матчах лиги 1) и раскрыл его атакующие качества. Парижанам стоит набрать номер Поля.

Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед»

На самом деле, это не наше включение — так балуются некоторые таблоиды и пророчат третий заход Погба в «Юнайтед». На первый взгляд — очень глупо, опять «МЮ» обжигаться об него? Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что клубу игрок вроде Погба мог бы очень пригодиться.

Над «Юнайтед» в последние пару сезонов только смеются, и даже победа в Кубке Англии в прошлом сезоне никак не исправляет положение. Клуб испытывает большие проблемы в полузащите — Каземиро сдулся как игрок, Маунт застрял в лазарете, Эриксен просто староват. Не могут же все тащить на себе Майну и Фернандеш (который, кстати, тоже подсдал). В таком контексте очередное возвращение Погба на «Олд Траффорд» уже не выглядит каким-то безумием.

Поль Погба. Погба мог стать легендой и взять пару «Золотых мячей». Но вместо этого закончит с клеймом допингера

«Бавария»

Наверное, самый нереалистичный вариант в этом списке, но такой трансфер не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. У «Баварии» сейчас всего шесть профильных полузащитников — в их число входят Йозуа Киммих с истекающим контрактом и Леон Горецка, которого фанаты «Баварии» в прошлом сезоне очень сильно ругали.

Поль Погба, конечно, не стал бы главной звездой в этом составе, но точно добавил бы опций в полузащите. Подменщик такого уровня был бы не лишним в «Баварии», ведь команда нередко страдает от эпидемий травм. Да и опыт побед в больших турнирах у Погба имеется — а это то, что мюнхенцы в последнее время потеряли.

Поль Погба
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Читайте также
Постпред США при НАТО обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте
Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия мощнее ядерного
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
В АдГ призвали отвергнуть план Зеленского из-за угрозы третьей мировой войны
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости