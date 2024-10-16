Погба скоро должен вернуться в футбол, но «Ювентусу» он не нужен. А вот другим топ-клубам пригодился бы

Мечта о переходе в «Реал» уже не исполнится.

Поля Погба в начале сезона-2023/24 поймали на допинге — оказалось, что в его крови было повышенное содержание тестостерона. Французу выдали максимальный по этому делу срок — четыре года дисквалификации.

В этом году наказание для Погба смягчили — теперь он сможет вернуться на поле уже в марте 2025-го. Поль настаивал, что не знал о повышенном содержании тестостерона в таблетках, которые принимал.

Погба не играл уже год, а к моменту окончания дисквалификации этот срок увеличится до полутора лет. В истории есть примеры успешных возвращений. Самый яркий — переход Мейсона Гринвуда сначала в «Хетафе», а этим летом — в «Марсель». Но англичанин еще очень молод, а вот Погба в марте будет уже 32 года. Тем не менее есть несколько команд в топ-5 лиг, кому он может пригодиться даже в таком возрасте и после простоя.

«Марсель»

В «Марселе» в последнее время наметился какой-то странный тренд: в клуб берут футболистов, которые в глазах общественности являются натуральными злодеями. Вспомнить того же Гринвуда, например. Есть еще неоднозначные Элье Ваи и Амин Арит — можно изучить их истории на досуге, там много интересного. Погба, конечно, не замешан в настолько жутких делах, но многие все равно считают его виноватым в употреблении допинга. В «Марселе» готовы давать игрокам второй шанс — почему бы не предоставить лишний чемпиону мира?

Есть только одна проблема — в центре поля у «Марселя» сейчас все очень даже хорошо. Есть Хейберг, Рабьо, Кондогбия и еще несколько полузащитников. Подписание Погба могло бы стать чисто маркетинговой историей — очень именитый игрок добавил бы клубу узнаваемости и примагнитил новых зрителей.

Поль Погба. Фото Global Look Press

«Ньюкасл»

Звучит нереалистично, но это только на первый взгляд. «Ньюкасл» после приобретения клуба инвесторами из Саудовской Аравии теперь имеет большие амбиции. Деньги есть, проблема только в том, что влезть в финансовые правила АПЛ получается с большим трудом. Добавим к этому повышенную травматичность основного состава и получим идеального кандидата на подписание бесплатного и в прошлом очень крутого француза.

В «Ньюкасле» уже есть футболист, который отбывал дисквалификацию — Сандро Тонали. Итальянец уже вернулся на поле и вовсю помогает команде. Почему бы не попробовать с Погба? К тому же у команды не так уж все здорово в центре поля. Всего пара травм — и вместо Гимараеша и Жоэлинтона основными в полузащите оказываются Хейден и Лонгстафф. Так что «Ньюкаслу» точно стоит присмотреться к Погба.

«ПСЖ»

В «ПСЖ» настал кризис идентичности. Все большие звезды последних лет один за другим ушли в другие клубы — Месси уехал поднимать футбол в Америке, Неймар отправился за деньгами в Саудовскую Аравию, а Мбаппе погнался за «Золотыми мячами» в «Реале». Состав у команды неплохой, но сейчас в нем нет ни одной мировой супервезды, ради которой миллионы зрителей по всему миру включали бы матчи клуба.

Этой суперзвездой мог бы стать Погба. Конечно, его статус уже пошатнулся, тем более полтора года без футбола — огромный срок. Но для Франции это очень знаковый футболист. Погба бы мог вписаться в состав — подбор игроков позволил бы освободить его от оборонительной работы (хотя бы в матчах лиги 1) и раскрыл его атакующие качества. Парижанам стоит набрать номер Поля.

Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед»

На самом деле, это не наше включение — так балуются некоторые таблоиды и пророчат третий заход Погба в «Юнайтед». На первый взгляд — очень глупо, опять «МЮ» обжигаться об него? Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что клубу игрок вроде Погба мог бы очень пригодиться.

Над «Юнайтед» в последние пару сезонов только смеются, и даже победа в Кубке Англии в прошлом сезоне никак не исправляет положение. Клуб испытывает большие проблемы в полузащите — Каземиро сдулся как игрок, Маунт застрял в лазарете, Эриксен просто староват. Не могут же все тащить на себе Майну и Фернандеш (который, кстати, тоже подсдал). В таком контексте очередное возвращение Погба на «Олд Траффорд» уже не выглядит каким-то безумием.

«Бавария»

Наверное, самый нереалистичный вариант в этом списке, но такой трансфер не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. У «Баварии» сейчас всего шесть профильных полузащитников — в их число входят Йозуа Киммих с истекающим контрактом и Леон Горецка, которого фанаты «Баварии» в прошлом сезоне очень сильно ругали.

Поль Погба, конечно, не стал бы главной звездой в этом составе, но точно добавил бы опций в полузащите. Подменщик такого уровня был бы не лишним в «Баварии», ведь команда нередко страдает от эпидемий травм. Да и опыт побед в больших турнирах у Погба имеется — а это то, что мюнхенцы в последнее время потеряли.